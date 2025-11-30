Măsura vine la aproape doi ani de la oprirea brutală a schemei anterioare, în decembrie 2023 – decizie care a generat o prăbușire vizibilă a vânzărilor de vehicule electrice în cea mai mare piață auto a Uniunii Europene.

Documentul intern consultat de DPA detaliază condițiile de eligibilitate, orientând schema către gospodăriile vulnerabile și cele cu venituri medii, pentru a sprijini tranziția către mobilitatea electrică într-o manieră echitabilă.

Subvenția se adresează gospodăriilor cu venit impozabil sub 80.000 euro pe an.

Pragul crește cu 5.000 euro pentru fiecare copil din familie, pentru a reflecta nivelul mai ridicat al cheltuielilor familiale.

Structura subvenției

3.000 euro – cuantumul de bază al sprijinului;

+ 500 euro pentru fiecare copil, cu posibilitatea majorării până la 1.000 euro per copil, în funcție de situația financiară a familiei;

supliment suplimentar pentru gospodăriile cu venituri foarte mici.

Sprijinul va putea fi folosit atât la achiziția unui vehicul electric pe baterii (BEV), cât și a unui hibrid plug-in (PHEV) – categorie reintrodusă în discuție după ce fusese eliminată din vechea schemă.

Programul va fi finanțat dintr-un fond federal de mediu, cu o alocare totală de 3 miliarde de euro.

În prezent, guvernul finalizează documentația tehnică și cadrul legislativ. Planul trebuie transmis Comisiei Europene pentru aprobare, întrucât subvențiile intră în categoria ajutoarelor de stat. Dacă procesul de autorizare decurge rapid, programul va deveni operațional chiar la începutul anului 2026.

Suspendarea subvențiilor în 2023 a fost urmată de o scădere abruptă a înmatriculărilor de vehicule electrice. Deși ultimele luni arată o ușoară revenire, piața rămâne fragilă. Sectorul auto german se confruntă simultan cu:

-o cerere internă aflată la cel mai redus nivel din ultimii ani;

-concurența agresivă a producătorilor chinezi de EV, care vin cu prețuri mai mici;

-taxele suplimentare impuse de SUA la importurile de mașini electrice;

-ritmul lent al instalării infrastructurii de încărcare în unele regiuni;

-reticența cumpărătorilor față de costurile ridicate ale tehnologiei.

În acest context, guvernul consideră că relansarea subvențiilor este necesară atât pentru încurajarea adoptării de vehicule curate, cât și pentru susținerea competitivității industriei auto a Germaniei.

Criza cererii de vehicule electrice se suprapune peste o deteriorare generală a producției industriale. Datele Oficiului Federal de Statistică (Destatis) arată o diminuare accentuată a forței de muncă în industria auto:

-48.700 de locuri de muncă pierdute în trimestrul al treilea din 2025 față de aceeași perioadă a anului precedent;

-un declin de 6,3%, cel mai pronunțat dintre toate sectoarele industriale mari ale Germaniei;

-721.400 angajați rămași în industrie – aproape de minimul ultimilor 14 ani.

Acest recul este asociat atât scăderii producției, cât și reorganizărilor generate de tranziția către vehicule electrice, domeniu în care lanțurile de producție sunt diferite, mai puțin labor-intensive și supuse unei competiții globale intense.

Industria auto este al doilea cel mai important domeniu industrial al Germaniei, după ingineria mecanică. O scădere continuă a producției sau a investițiilor ar afecta direct întreaga economie germană, care deja se confruntă cu stagnare și cu scăderi în unele ramuri industriale.

Subvențiile pentru vehicule electrice sunt văzute, astfel, nu doar ca o măsură ecologică, ci ca un instrument economic major pentru păstrarea locurilor de muncă, susținerea inovației și menținerea competitivității la nivel global.