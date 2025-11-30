Cercetătorii au realizat un studiu extins asupra activității seismice din Grecia, concentrându-se pe numărul și caracteristicile urmelor de falii identificate pe teritoriul țării. Demersul lor face parte dintr-un program de analiză aprofundată a fenomenelor geologice care determină frecvența ridicată a cutremurelor în această zonă.

Studiul, publicat în „Scientific Data”, evidențiază faptul că Grecia înregistrează cea mai intensă activitate seismică din Europa, aspect confirmat de multiple monitorizări și măsurători realizate de-a lungul ultimilor ani.

Cercetătorii au explicat că, potrivit datelor obținute, în Grecia există în total 3.815 urme de falii, grupate în 892 de structuri. O parte semnificativă dintre acestea, peste 2.000, sunt considerate active din punct de vedere seismic, ceea ce indică un potențial continuu de producere a mișcărilor tectonice. Aceste date reprezintă o resursă utilă pentru sistemele de monitorizare, dar și pentru autoritățile responsabile cu evaluarea riscurilor naturale.

Geologul Vasiliki Mouslopoulou, citată în prezentarea studiului, a insistat asupra utilității practice a informațiilor obținute. Ea a explicat că „implicaţii practice pentru siguranţa şi întreţinerea infrastructurilor ţării” derivă direct din cunoașterea acestor falii. Conform specialistului, informațiile sunt necesare pentru diverse domenii, de la planificarea urbană până la dezvoltarea unor proiecte de amploare.

În acest context, Mouslopoulou a precizat că :

„Reţelele rutiere, podurile, barajele şi staţiile de generare a energiei electrice trebuie proiectate având în vedere înţelegerea distribuţiei surselor active de cutremure care pot provoca mişcări de teren.”

Raportul publicat oferă și o explicație științifică privind motivele pentru care Grecia este afectată de un număr atât de mare de seisme.

Conform autorilor, teritoriul grecesc se află într-o zonă de interacțiune tectonică intensă, modelată de un sistem activ de subducție. Acesta influențează modul în care plăcile tectonice se deplasează și se tensionează, generând mișcări frecvente ale scoarței terestre.

„Grecia este ţara cea mai activă seismic din Europa, deformată de un sistem dinamic de subducţie şi de cea mai rapidă derivă a continentelor din lume”, potrivit studiului.

Această combinație de factori determină o vulnerabilitate seismică ridicată și impune măsuri constante de monitorizare și adaptare.

Experții au inclus în analiză elemente referitoare la viteza de deplasare a plăcilor tectonice, la structura reliefului submarin și la modul în care energiile acumulate sunt eliberate periodic prin seisme. Această abordare integrată ajută la conturarea unui profil exact al riscurilor, oferind o bază științifică pentru luarea deciziilor.

În plus, cercetătorii au evidențiat faptul că multe dintre faliile identificate se întind pe distanțe considerabile, intersectând atât zone continentale, cât și sectoare submarine. Această combinație între componentele terestre și cele marine poate genera seisme resimțite pe arii largi, inclusiv în regiunile mai îndepărtate de epicentru.

Studiul este publicat într-un moment în care Grecia a traversat episoade seismice notabile, ce au atras atenția comunității internaționale. Unul dintre aceste evenimente s-a produs în mai 2025, când un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter a lovit insula Creta. Seismul a fost resimțit inclusiv în capitala Atena, confirmând, încă o dată, sensibilitatea regiunii la mișcări tectonice puternice.

Specialiștii consideră că astfel de evenimente reprezintă manifestări firești ale dinamicii prezentate în studiu, subliniind că monitorizarea continuă rămâne esențială. Prin corelarea datelor actuale cu istoricul seismelor din ultimele decenii, cercetătorii pot realiza modele mai precise, necesare atât instituțiilor de stat, cât și populației.