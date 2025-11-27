Un seism puternic a avut loc joi în largul insulei Simeulue, situată în apropiere de Sumatra, Indonezia, provocând alarmă locală, dar fără a înregistra victime sau pagube materiale. Magnitudinea cutremurului a fost evaluată de USGS la 6,6, iar adâncimea epicentrului a fost de aproximativ 25 de kilometri. Autoritățile locale și internaționale au confirmat că nu există riscuri de tsunami pentru populație.

Seismul a fost înregistrat la ora locală 11:56, iar Centrul de alertă pentru tsunami din Oceanul Indian a transmis că nu există nicio amenințare pentru zonele afectate. Agenția indoneziană BMKG a estimat magnitudinea la 6,3, la o adâncime de 10 kilometri, subliniind că seismul nu a avut potențialul necesar pentru a genera un tsunami.

Indonezia, situată în așa-numitul „Cercul de Foc al Pacificului”, este recunoscută pentru activitatea seismică intensă, fiind traversată de multiple plăci tectonice aflate în coliziune. Zona se întinde de la Japonia până în Asia de Sud-Est și cuprinde întreg bazinul Oceanului Pacific, ceea ce face ca țara să fie frecvent afectată de cutremure.

Recent, la mijlocul lunii octombrie, un alt cutremur cu magnitudinea de 6,5 a lovit provincia Papua din estul Indoneziei. Deși au fost raportate pagube materiale, nu au existat victime sau răniți.

Anul 2025 a fost marcat de o serie de cutremure semnificative la nivel global. Unul dintre cele mai puternice seisme a avut loc la sfârșitul lunii iulie în Peninsula Kamciatka, Rusia, unde un cutremur cu magnitudinea de aproximativ 8,8 a provocat un val de mare considerabil. În nordul Afganistanului, în provincia Balkh, un cutremur de 6,2 grade a produs victime și pagube materiale importante la începutul lunii noiembrie.

Asia de Sud a fost de asemenea afectată: în Bangladesh, un seism de magnitudine 5,5–5,7 s-a produs în apropierea capitalei Dhaka pe 21 noiembrie, soldat cu pierderi de vieți și numeroși răniți. În Oceanul Pacific sudic, între Chile și Antarctica, un cutremur de 7,4 grade a zguduit regiunea Drake Passage la începutul lunii mai.