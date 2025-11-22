La 85 de ani de la cutremurul major din 1940, Capitala rămâne vulnerabilă în fața unui seism puternic. Fundația Comunitară București (FCB) a transmis, într-un comunicat, că orașul are nevoie rapid de un plan operațional pentru primele 72 de ore după un cutremur. Acest interval este considerat critic în gestionarea efectelor unui eveniment seismic și în salvarea vieților.

Un studiu realizat în 2024 prin programul „Bucureștiul Pregătit” arată că trei din cinci locuitori ai orașului se tem cel mai mult de cutremur, iar patru din cinci cred că Bucureștiul nu este pregătit pentru o astfel de situație. Deși nivelul de îngrijorare este ridicat, doar 15% dintre respondenți au declarat că au un plan clar pentru un scenariu de urgență.

Pentru a evalua pregătirea reală a populației, FCB a organizat în noiembrie simulări în școli, centre pentru persoane vulnerabile, clădiri de birouri și spații comunitare.

Aproximativ 100 de participanți au fost puși în scenarii care au presupus lipsa curentului, a apei, a semnalului telefonic și absența intervenției imediate din partea autorităților. Exercițiile au arătat că multe persoane reacționează instinctiv, însă în mod greșit, adăpostindu-se lângă geamuri sau încercând să fugă pe scări în timpul cutremurului.

Simulările au scos totuși în evidență și aspecte pozitive. În situații dificile apar lideri informali, oamenii colaborează spontan, iar solidaritatea devine o resursă importantă pentru comunitate, potrivit Buletin de București.

Pe 19 noiembrie, FCB a reunit peste 30 de instituții și organizații relevante pentru gestionarea unui eventual seism. Printre participanți s-au aflat Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS). Împreună au analizat vulnerabilitățile actuale și au lucrat la un plan unitar dedicat pregătirii Capitalei.

Printre prioritățile identificate se numără extinderea cursurilor și simulărilor pentru populație, îmbunătățirea comunicării publice, eficientizarea colaborării între instituții și clarificarea cadrului legislativ pentru intervenții și sprijin internațional.

Fundația s-a angajat să organizeze două întâlniri de lucru anual și să elaboreze un plan dedicat bucureștenilor pentru primele 72 de ore după un cutremur.

Pe 22–23 noiembrie 2025, locuitorii Capitalei pot participa la demonstrații practice și discuții despre pregătirea individuală și familială. Evenimentul, organizat de FCB la mall-ul ParkLake, va include prezentări despre rucsacul de urgență, organizarea unui plan de familie și deciziile esențiale care trebuie luate imediat după un cutremur.

Alina Kasprovschi, directorul executiv al Fundației Comunitare București, a transmis că pregătirea integrată a orașului este singura șansă reală pentru gestionarea unui cutremur major și că este nevoie de un plan clar pentru toate instituțiile și pentru comunitate.