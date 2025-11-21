Cutremurul a avut loc la o adâncime de 140 km, în proximitatea următoarelor orașe: 48 km vest de Focșani, 51 km nord de Buzău, 70 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 77 km est de Brașov și 82 km nord-est de Ploiești, potrivit INFP.

În cursul lunii noiembrie 2025, în România au fost înregistrate 11 seisme, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,5.

Cele mai puternice cutremure din acest an, ambele cu magnitudinea 4,4, s-au produs pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai puternic seism a avut magnitudinea 5,4 şi s-a înregistrat pe 16 septembrie, în judeţul Buzău.

Cel puțin trei persoane au murit, iar alte câteva zeci au fost rănite după un cutremur cu magnitudinea 5,5 care a zguduit vineri zona centrală a Bangladeshului, la nord-est de capitala Dhaka, potrivit unui bilanț preliminar transmis de Departamentul Sănătății și citat de AFP.

Cele trei victime au fost surprinse de prăbușirea balustradei unui imobil cu opt etaje din cartierul Armanitola, aflat la marginea orașului Dhaka, au precizat autoritățile medicale. Departamentul Sănătății a raportat și numeroși răniți, însă fără a oferi momentan informații suplimentare.

Seismul s-a produs la ora 10:38, ora locală (04:38 GMT), iar epicentrul a fost identificat în apropierea orașului Narsingdi, conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), care a avertizat încă de la început că există riscul unui „număr considerabil de victime”.

Meteorologii din Bangladesh au anunțat o magnitudine de 5,7 și au localizat epicentrul în orașul Madhabdi, în districtul Narsingdi, menționând că mișcarea seismică s-a simțit timp de aproximativ 26 de secunde.

Cutremurul s-a produs într-o dimineață de vineri, zi nelucrătoare în Bangladesh, când mulți dintre cei 170 de milioane de locuitori — majoritar musulmani — se aflau în locuințe. Locuitorii din Dhaka au resimțit puternic mișcarea, au relatat corespondenții AFP aflați la fața locului.

Unda seismică a ajuns și în orașul indian Kolkata, situat la aproximativ 300 de kilometri vest de Dhaka, a declarat O.P. Mishra, directorul Centrului indian de seismologie. În cartierul Salt Lake City, renumit pentru companiile din domeniul tehnologiei, mulți oameni au ieșit în grabă din birouri și locuințe, au relatat martori.

Până în prezent, autoritățile din Kolkata nu au anunțat victime sau pagube materiale.