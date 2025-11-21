Italia vrea să folosească permanent ora de vară. Ideea este susținută de Societatea Italiană de Medicină a Mediului (Sima) și urmărește să vadă cum ar afecta consumul de energie, mediul, sănătatea și siguranța oamenilor.

Se estimează că menținerea orei de vară tot anul ar putea economisi 720 milioane de kilowați-oră și ar reduce cheltuielile cu până la 180 de milioane de euro pe an. Mai mult, lumina naturală mai mult timp ar putea stimula cumpărăturile, turismul și restaurantele, ar prelungi sezonul turistic și ar crește siguranța publică, inclusiv în trafic.

Un argument important pentru ora de vară permanentă este legat de sănătate. Mai multă lumină seara poate reduce stresul, îmbunătăți somnul și încuraja oamenii să facă mai multă mișcare. Pentru Sima, acest lucru este foarte important, mai ales că tot mai mulți europeni duc un stil de viață sedentar.

Italia a introdus ora de vară pentru prima dată în 1966, fiind una dintre primele țări din Europa. Alte țări au urmat în anii ’70 și ’80, în timpul crizei energetice, când schimbarea ceasului era văzută ca o metodă rapidă de a economisi energie. Mutând ceasul cu o oră înainte în martie, oamenii și afacerile aveau mai mult timp de lumină naturală.

În afara Uniunii Europene, mai multe țări au renunțat complet la schimbarea orei: Rusia, Turcia, Belarus.

Din 2023, Groenlanda folosește un fus orar fix, cu excepția bazei militare americane Thule, care încă schimbă ora.

Marocul ține ora de vară tot anul, dar face o pauză în timpul Ramadanului, conform tradițiilor religioase.

Ucraina vrea să renunțe la schimbarea ceasurilor din martie 2025, Parlamentul a aprobat legea, dar președintele Volodimir Zelenski nu a semnat-o încă.

Țară Anul renunțării la ora de vară Africa de Sud 1944 Algeria 1980 Argentina 2009 Armenia 2011 Azerbaidjan 2015 Bangladesh 2009 Barbados 1980 Belarus 2010 Belize 1983 Bolivia 1932 Botsuana 1944 Brazilia 2019 Capul Verde 1945 China 1991 Ciad 1980 Columbia 1993 Coreea de Sud 1988 Costa Rica 1992 Ecuador 1993 El Salvador 1988 Filipine 1978 Fiji 2021 Georgia 2014 Ghana 1942 Guam 1977 Guatemala 2006 Honduras 2006 Hong Kong 1979 India 1945 Irak 2007 Iran 2022 Islanda 1967 Iordania 2022 Jamaica 1983 Japonia 1951 Kazahstan 2004 Kârgâzstan 2005 Lesotho 1944 Libia 2013 Macao 1979 Madagascar 1954 Malaezia 1941 Martinica 1980 Mauritius 2009 Mongolia 2016 Namibia 2017 Noua Caledonie 1997 Nicaragua 2006 Pakistan 2009 Paraguay 2024 Peru 1994 Puerto Rico 1945 Republica Dominicană 1974 Rusia 2010

Comisia Europeană a explicat, luna trecută, de ce vrea să renunțe la schimbarea orei — o idee susținută de majoritatea oamenilor într-un sondaj — chiar în timp ce europenii se pregătesc să treacă weekendul acesta la ora de iarnă.

Schimbarea orei, din vară în iarnă și invers, a fost introdusă în anii ’70 pentru a economisi energie în timpul crizei petrolului. În 2018, Comisia Europeană a propus să fie eliminată această practică, după ce a făcut o consultare în toată Europa. Atunci, 84% dintre cei care au participat (aproximativ 4 milioane de persoane) au spus că vor ca schimbarea orei să fie oprită, iar Parlamentul European a fost de acord.

Cei care susțin renunțarea la schimbarea orei spun că aceasta are efecte negative asupra sănătății și duce la mai multe accidente rutiere, în timp ce economiile de energie sunt acum foarte mici, datorită becurilor economice.

Totuși, măsura nu a fost pusă în aplicare pentru că țările din Uniunea Europeană nu s-au înțeles între ele.