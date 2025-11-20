Europa trebuie să își întărească apărarea și să își coordoneze mai bine reacțiile în interiorul NATO, a avertizat ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson, într-un interviu acordat TVP World în timpul Conferinței de securitate de la Berlin. Oficialul a subliniat că transformările din mediul de securitate, generate de riscurile crescute asociate Rusiei, cer o adaptare rapidă a strategiilor de apărare la nivelul Uniunii Europene.

Jonson spune că operațiunile hibride lansate de Moscova sunt din ce în ce mai complexe, combinând atacuri informatice, spionaj și „acte de sabotaj cinetic”, menționând aici tentativele recent depistate în Polonia.

În opinia sa, statele europene trebuie să își dezvolte capacitatea de reacție și să întărească reziliența instituțiilor, astfel încât asemenea incidente să poată fi gestionate în mod eficient, fără escaladări nedorite. În acest sens, el vorbește despre necesitatea unei strategii comune de „descurajare prin negare”.

Ministrul suedez a apreciat modul în care Polonia și Olanda au reacționat luna trecută, când forțele lor aeriene au neutralizat drone ostile. În viziunea lui Jonson, regulile de angajare folosite de cele două țări reprezintă „un model” pentru restul Europei în ceea ce privește apărarea spațiului aerian și gestionarea riscurilor hibride.

Întrebat despre discuțiile privitoare la un eventual scut nuclear dedicat flancului estic al NATO, Jonson a reafirmat sprijinul fără rezerve al Suediei pentru mecanismele de descurajare ale alianței.

El a confirmat participarea Suediei la exercițiile nucleare NATO Steadfast Noon, un element important al pregătirii strategice a alianței.

Totodată, ministrul a evidențiat consolidarea capacităților interne ale Suediei, atât în domeniul militar, cât și în cel civil. Crearea Ministerului Apărării Totale reprezintă, în opinia sa, un pas major pentru a putea contracara eficient amenințările hibride.

Pål Jonson a prezentat și dimensiunea sprijinului acordat de Suedia Ucrainei, amintind pachetul financiar de 7,5 miliarde de euro pentru următorii doi ani. El a explicat că industria suedeză de apărare are capacitatea de a produce echipamente noi care pot fi livrate rapid Kievului.

Suedia colaborează strâns cu Polonia atât în sprijinirea Ucrainei, cât și în proiecte militare bilaterale. Cele două țări cooperează în furnizarea de echipamente militare Ucrainei, un proces descris de Jonson drept „un efort comun”.

În plan naval, Stockholm a depus o ofertă pentru programul polonez de submarine Orca și analizează extinderea cooperării în domeniul dronelor și al sistemelor de apărare aeriană.