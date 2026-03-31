Elena Udrea propune eliminarea schimbării orei
Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a criticat schimbarea orei, într-o postare făcută pe Facebook, susținând că această practică a devenit inutilă și afectează viața de zi cu zi a oamenilor.
Ea a reamintit faptul că acest obicei vechi de peste 100 de ani a fost introdus pentru a economisi energie, într-o perioadă în care iluminatul reprezenta principalul consum, iar activitatea se desfășura în trei schimburi. În prezent, însă, realitatea este diferită, iar schimbarea orei nu mai aduce economii semnificative, ci doar dereglează somnul și ritmul biologic, complicând inutil viața cotidiană.
Potrivit acesteia, efectele s-au resimțit din nou în ultimele zile, când mulți oameni au fost nevoiți să își înceapă activitățile pe întuneric. Udrea a oferit și un exemplu personal, menționând că a fost nevoită să își trezească copilul devreme pentru a-l duce la școală, în condițiile în care abia începuse să se lumineze mai devreme dimineața. Lângă mesajul ei, aceasta a publicat și o fotografie cu fetița sa plecând la școală pe întuneric.
În opinia ei, România, prin reprezentanții săi în Parlamentul European, ar trebui să susțină ferm eliminarea schimbării orei, subliniind că unele decizii nu țin doar de politică, ci au impact direct asupra vieții de zi cu zi a oamenilor.
„În weekend am dat din nou ceasul înainte.
Un obicei vechi de peste 100 de ani, introdus pentru a economisi energie, într-o lume în care iluminatul era principalul consum iar oamenii munceau în trei schimburi.
Astăzi, realitatea e alta pentru ca nu mai economisim aproape nimic, doar ne dereglăm somnul și ritmul biologic și, ne complicăm inutil viața de zi cu zi.
Și totuși, continuăm. Iar ieri și azi dimineață am simțit din nou, cei mai mulți dintre noi, cât de absurd a devenit.
A trebuit să o trezesc pe Eva pe întuneric, ca să o duc la școală… exact când începuse, în sfârșit, să se lumineze mai devreme.
Ce obținem din asta? Care este scopul?
În 2019, Europa a decis că trebuie să renunțăm la schimbarea orei, dar suntem în 2026 și nu s-a întâmplat nimic.
Cred ca România prin reprezentanții în PE, ar trebui să susțină ferm eliminarea schimbării orei, împreună cu celelalte state europene.
Pentru că unele decizii nu sunt doar despre politică, sunt despre viața de zi cu zi a oamenilor.
Voi cum ați simțit schimbarea asta?”, a scris Udrea.
Mai mulți români susțin renunțarea la schimbarea orei
Postarea sa a stârnit numeroase reacții din partea românilor, mulți dintre aceștia fiind de acord cu ea. Unii au subliniat importanța unității, alții au criticat dur schimbarea orei, considerând-o o măsură depășită sau chiar „o enormă prostie” pe care liderii europeni nu reușesc să o elimine.
Au existat și comentarii care au ironizat lipsa de acțiune a autorităților, sugerând că deciziile importante nu sunt luate în lipsa unor interese financiare. În același timp, unii utilizatori au atras atenția asupra efectelor practice, menționând că schimbarea orei creează dificultăți pentru persoanele care urmează tratamente și trebuie să își administreze medicamentele la ore fixe.
Elena, asa e! Insa …. e imp sa fim uniti, noi toti romanii frumosi, mareti si geniali si sa reusim pt noi, copii si nepotii nostri o viata extraordinara in tara noastra unica si frumoasa! Dumnezeu sa ne binecuvanteze pasii si tara noastra Romania.
Acum, când dăm ceasul înainte, obicei de peste 100 de ani, umanitatea se află în pragul de a face saltul cu peste 100 de ani înapoi.
Daca nu iese niste milioane de euro ciubuc ,la ce folos sa se faca ceva in acest sens!
Și pt cei ce iau medicamente la ore fixe nu e ok
O enormă prostie pe care liderii EU nu sunt capabili să o înlăture…
Cum ne afectează schimbarea orei? Sfatul medicului cu competențe în somnologie
„Genetic, unii suntem învățați să ne trezim devreme și atunci impactul la trecerea la ora de vară și dormitul cu 60 de minute mai puțin va fi, să spunem, un pic mai mic față de cei care se culcă mai târziu. Impactul este la fel de mare ca și la cei care se culcă târziu și asupra copiilor și adolescenților care sunt la școală și liceu, pentru că, genetic, copiii și adolescenții dorm până mai târziu.
Cel puțin prima săptămână efectele vor fi cele ale privării de somn pentru că dormim cu o oră mai puțin. Asta înseamnă că suntem mai irascibili, mai nervoși, mai somnoroși, mai lipsiți de concentrare, crește încărcarea și stresul cardiac și există riscul mai crescut în prima săptămână de infarct miocardic, de accident vascular. Impactul acestei treceri la ora de vară este mult mai mare comparativ cu trecerea la ora de iarnă, când dormim cu o oră mai târziu și care care ne ajută.
Acomodarea, în general, durează între o săptămână și trei săptămâni. Ajungem și la niște măsuri care o să minimizeze impactul acestei treceri, un pic de antrenament cu două săptămâni înainte de trecerea la ora de vară, să ne trezim cu 5-10 minute mai devreme în fiecare zi, în felul acesta nu simțim toate cele 60 de minute deodată.
Pe urmă sunt măsurile de igienă a somnului, de evitat consumul de cafea, energizante după ora 12:00, după ce trecem la ora de vară, în ideea de a nu perturba somnul de noapte.
De evitat somnul de după-amiază pentru a nu prelungi ora de culcare, o mâncare nu foarte consistentă seara, expunere dimineața la lumina solară cât mai multă pentru a inhiba secreția de melatonină dimineață astfel încât să nu mai fim atât de somnoroși”, a explicat un medic primar-chirurg cu competențe în somnologie de la „SJU Buzău” într-un interviu acordat pentru Agerpres.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.