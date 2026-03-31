Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a criticat schimbarea orei, într-o postare făcută pe Facebook, susținând că această practică a devenit inutilă și afectează viața de zi cu zi a oamenilor.

Ea a reamintit faptul că acest obicei vechi de peste 100 de ani a fost introdus pentru a economisi energie, într-o perioadă în care iluminatul reprezenta principalul consum, iar activitatea se desfășura în trei schimburi. În prezent, însă, realitatea este diferită, iar schimbarea orei nu mai aduce economii semnificative, ci doar dereglează somnul și ritmul biologic, complicând inutil viața cotidiană.

Potrivit acesteia, efectele s-au resimțit din nou în ultimele zile, când mulți oameni au fost nevoiți să își înceapă activitățile pe întuneric. Udrea a oferit și un exemplu personal, menționând că a fost nevoită să își trezească copilul devreme pentru a-l duce la școală, în condițiile în care abia începuse să se lumineze mai devreme dimineața. Lângă mesajul ei, aceasta a publicat și o fotografie cu fetița sa plecând la școală pe întuneric.

În opinia ei, România, prin reprezentanții săi în Parlamentul European, ar trebui să susțină ferm eliminarea schimbării orei, subliniind că unele decizii nu țin doar de politică, ci au impact direct asupra vieții de zi cu zi a oamenilor.

„În weekend am dat din nou ceasul înainte. Un obicei vechi de peste 100 de ani, introdus pentru a economisi energie, într-o lume în care iluminatul era principalul consum iar oamenii munceau în trei schimburi. Astăzi, realitatea e alta pentru ca nu mai economisim aproape nimic, doar ne dereglăm somnul și ritmul biologic și, ne complicăm inutil viața de zi cu zi. Și totuși, continuăm. Iar ieri și azi dimineață am simțit din nou, cei mai mulți dintre noi, cât de absurd a devenit. A trebuit să o trezesc pe Eva pe întuneric, ca să o duc la școală… exact când începuse, în sfârșit, să se lumineze mai devreme. Ce obținem din asta? Care este scopul? În 2019, Europa a decis că trebuie să renunțăm la schimbarea orei, dar suntem în 2026 și nu s-a întâmplat nimic. Cred ca România prin reprezentanții în PE, ar trebui să susțină ferm eliminarea schimbării orei, împreună cu celelalte state europene. Pentru că unele decizii nu sunt doar despre politică, sunt despre viața de zi cu zi a oamenilor. Voi cum ați simțit schimbarea asta?”, a scris Udrea.

Postarea sa a stârnit numeroase reacții din partea românilor, mulți dintre aceștia fiind de acord cu ea. Unii au subliniat importanța unității, alții au criticat dur schimbarea orei, considerând-o o măsură depășită sau chiar „o enormă prostie” pe care liderii europeni nu reușesc să o elimine.

Au existat și comentarii care au ironizat lipsa de acțiune a autorităților, sugerând că deciziile importante nu sunt luate în lipsa unor interese financiare. În același timp, unii utilizatori au atras atenția asupra efectelor practice, menționând că schimbarea orei creează dificultăți pentru persoanele care urmează tratamente și trebuie să își administreze medicamentele la ore fixe.

Elena, asa e! Insa …. e imp sa fim uniti, noi toti romanii frumosi, mareti si geniali si sa reusim pt noi, copii si nepotii nostri o viata extraordinara in tara noastra unica si frumoasa! Dumnezeu sa ne binecuvanteze pasii si tara noastra Romania. Acum, când dăm ceasul înainte, obicei de peste 100 de ani, umanitatea se află în pragul de a face saltul cu peste 100 de ani înapoi. Daca nu iese niste milioane de euro ciubuc ,la ce folos sa se faca ceva in acest sens! Și pt cei ce iau medicamente la ore fixe nu e ok O enormă prostie pe care liderii EU nu sunt capabili să o înlăture…