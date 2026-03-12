Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a discutat despre experiențele din ultimii ani într-un podcast realizat de Damian Drăghici. Fosta politiciană a vorbit despre perioada petrecută în detenție și despre întrebările pe care și le-a pus după condamnare.

Ea a explicat că încearcă încă să înțeleagă motivele pentru care a trecut prin această experiență.

Udrea a spus că nu poate să nu se întrebe de ce a fost închisă patru ani și jumătate în total și de ce i s-a întâmplat acest lucru, în condițiile în care alte persoane din jurul său care au greșit nu au ajuns în închisoare.

Fostul ministru a menționat că se întreabă dacă există destin și dacă anumite lucruri se întâmplă dintr-un motiv. Potrivit acesteia, perioada detenției a determinat-o să își analizeze mai atent viața și convingerile.

„Nu pot să nu mă întreb de ce eu am fost închisă patru ani și jumătate în total. De ce mi s-a întâmplat mie asta, când persoane din jurul meu care au greșit nu au făcut închisoare? Există destin sau nu?”, a spus fostul ministru.

Elena Udrea a afirmat că, în această perioadă, preferă discreția și viața de familie. Ea a explicat că primește numeroase invitații la emisiuni sau apariții publice, însă a ales să le refuze.

„Am zeci de solicitări să ies, să merg la emisiuni, dar nu mai vreau acum. Mă simt bine în tăcerea mea, cu copilul meu, cu familia”, a declarat Elena Udrea.

Fostul ministru a spus că se simte bine în liniște, alături de copilul său și de familie.

Udrea a precizat că încearcă să recupereze timpul pierdut în anii în care a fost departe de cei apropiați. Potrivit acesteia, această etapă este una temporară și face parte dintr-un proces de reconstrucție personală.

Chiar dacă acum preferă o perioadă de liniște, Elena Udrea a sugerat că nu intenționează să se retragă definitiv din viața publică. Ea a afirmat că nu se vede trăind complet retrasă și a exclus ideea de a se retrage definitiv.

Fostul ministru a spus că nu se va retrage la Corbeanca pe malul lacului și că nu își imaginează o viață complet izolată. Udrea a adăugat că, la momentul potrivit, va reveni cu opinii și intervenții în dezbaterea publică.

„Nu o să mă retrag la Corbeanca, pe malul lacului, cu rățuștele, asta e exclus”, a spus ea.

Potrivit declarațiilor sale, această perioadă este una de liniște, însă a precizat că va veni momentul în care va vorbi din nou. Fosta politiciană a afirmat că va reveni „vechea Elena, cea războinică”.