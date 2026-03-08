Elena Udrea a atras atenția utilizatorilor rețelelor sociale după ce a distribuit o fotografie în care apare zâmbitoare alături de fiica sa, Eva. Imaginea a fost primită cu entuziasm de cei care îi urmăresc activitatea online, mulți dintre ei lăsând mesaje de apreciere și urări de bine.

Fotografia o prezintă pe fostul ministru într-un moment relaxat, alături de copilul său, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Numeroși urmăritori au comentat cu mesaje calde, remarcând atât relația apropiată dintre mamă și fiică, cât și modul în care Eva a crescut.

Una dintre urmăritoare a reacționat imediat la imagine și a scris:

„Superbe!Eva a crescut atat de frumos!”, a transmis aceasta.

Un alt comentariu a subliniat admirația pentru cele două:

„Două fete, frumoase și cochete. Sa fiți sănătoase și iubite!”, a scris o altă persoană în secțiunea de comentarii.

Printre reacțiile publicului s-a remarcat și un mesaj care a pus accent pe emoția momentului:

„Cele mai frumoase! Ploaie de binecuvantari divine!”, a transmis o altă cititoare.

Contextul apariției acestei imagini este unul semnificativ, deoarece Elena Udrea a fost eliberată din închisoare în vara anului trecut, după ce a executat o pedeapsă de trei ani și zece luni în dosarul „Gala Bute”.

În perioada detenției, fostul ministru a fost separată de fiica sa pentru mai bine de trei ani, iar acest lucru a fost menționat de mai multe ori de către Udrea în declarațiile făcute ulterior. După eliberare, imaginile publicate în mediul online au surprins inclusiv momentul reîntâlnirii emoționante dintre mamă și copil.

Ulterior, Elena Udrea a vorbit în repetate rânduri despre dorința de a recupera timpul pierdut și despre importanța de a fi cât mai prezentă în viața Evei. În ultimele luni, fostul ministru a fost văzută participând la diferite momente importante din viața fiicei sale.

Printre acestea s-au numărat prima zi de școală, dar și vacanțe sau activități petrecute împreună. Mesajele și imaginile publicate pe rețelele sociale reflectă încercarea de revenire la o rutină obișnuită și la activități cotidiene petrecute alături de copilul său.

Fostul ministru a vorbit despre perioada detenției și despre credința care a ajutat-o să depășească momentele dificile

Zilele trecute, Elena Udrea a rememorat experiența detenției într-un podcast, unde a discutat despre dificultățile prin care a trecut în perioada în care a executat pedeapsa. Fostul ministru al Turismului a explicat că acea perioadă a fost marcată de suferință, dar și de schimbări importante în plan personal și spiritual.

În cadrul discuției, Udrea a descris episoadele repetate de arestare și eliberare care au avut loc de-a lungul anilor. Ea a explicat că a trecut prin mai multe situații în care a fost reținută, apoi eliberată, pentru ca ulterior să fie arestată din nou.

Fostul ministru a amintit și perioada în care a fost arestată în Costa Rica, deși fusese deja condamnată în România. Ea a subliniat că a fost eliberată după ce Curtea Constituțională a stabilit că procesul prin care fusese judecată a fost ilegal.

Totuși, situația juridică nu a fost clarificată imediat, iar ulterior Elena Udrea a fost din nou reținută pentru a executa pedeapsa de trei ani și jumătate de închisoare.

În cadrul podcastului, Udrea a reflectat și asupra modului în care experiența ar fi putut fi diferită dacă ar fi executat pedeapsa înainte de nașterea fiicei sale.