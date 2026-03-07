Elena Udrea a vorbit deschis despre experiența dură petrecută în Penitenciarul Târgșor, unde a stat timp de trei ani. Fostul politician a dezvăluit cum credința, rugăciunea și legătura cu fiica ei, Eva Maria, au fost sprijinul care i-a oferit putere să treacă peste momentele cele mai dificile.

Pentru Elena Udrea, experiența în închisoare nu a fost doar o perioadă de suferință, ci și de reflecție spirituală. În interviul acordat podcastului lui Damian Drăghici, ea a povestit că a simțit semne divine care i-au dat putere și speranță.

Această legătură spirituală a fost pentru Elena Udrea un factor esențial pentru reziliența sa psihologică, oferindu-i claritate și stabilitate în mijlocul adversității.

Despărțirea de fiica sa, Eva Maria, a fost cel mai greu test pentru Elena Udrea în cei trei ani de detenție. Fostul politician a povestit că micuța a vizitat-o de 156 de ori în spatele gratiilor, inclusiv de sărbători și de ziua ei de naștere.

Aceste întâlniri au fost încărcate de emoție, iar legătura dintre mamă și copil a devenit un pilon esențial pentru supraviețuirea psihologică a fostei politicieni.

„Dumnezeu a făcut ca în timpul închisorii să fiu extrem de bine. Dincolo de această suferință pentru copil, i-am spus asta și judecătorului la eliberare. Eva a fost de 156 de ori în închisoare. Copilul acela și-a petrecut sărbătorile, ziua de naștere, zilele mele de naștere în închisoare. Aproape că a făcut pușcărie o dată cu mine. Această suferință, care era uriașă, și pe asta mi-a dat Dumnezeu putere să trec prin ea, fără să o iau razna, să rămân cu mintea limpede”, a declarat Elena Udrea, în podcastul lui Damian Drăghici.

În timpul detenției, Elena Udrea și-a găsit liniștea în lectură și rugăciune. Ea a citit Biblia integral, câte un capitol pe zi, iar finalizarea lecturii a coincis cu noaptea de Înviere, un moment cu o semnificație spirituală profundă.

Lectura Bibliei a devenit astfel un instrument de reflecție și autocunoaștere, transformând perioada de detenție într-o etapă de creștere personală.

„Am citit Biblia în închisoare. Mi-a luat un an de zile și două luni să o termin, dar am terminat-o fix în noaptea de Înviere, citind câte un capitol pe zi. Fix în noaptea de Înviere am terminat de citit Biblia. Asta nu putea să fie decât un semn. În 2024 am terminat-o și a fost o experiență… mi se face pielea de găină, unică și am continuat să o citesc și o citesc aproape zilnic și să cuget la ea, să încerc să înțeleg mai mult și de câte ori deschid Biblia și citesc în ea, sau aproape de fiecare dată, găsesc noi înțelesuri”, a declarat Elena Udrea, conform sursei citate.

Cei trei ani petrecuți în Penitenciarul Târgșor au fost o perioadă de încercare, dar și de învățături pentru Elena Udrea. Credința, iubirea pentru fiica ei și lectura spirituală au fost elementele care i-au oferit puterea de a depăși provocările detenției.