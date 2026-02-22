Infernul alb pentru mii de români se poate transforma într-un miracol de zăpada, tot ce e nevoie este un suflet de copil și bucuria revenirii unui anotimp care lipsește parcă tot mai des din România. Este exact bucuria pe care o resimte Elena Udrea în suflet și a ținut să împărtășească momentele magice cu toți cei care o urmăresc în mediul online

Ea a distribuit duminică mai multe fotografii pe Facebook în care apare fiica sa, Eva Maria, jucându-se în zăpadă. În imagini nu apare fostul ministru, ci doar copilul, surprins în timp ce profită de ninsoarea abundentă.

În dreptul fotografiilor, Elena Udrea a transmis că, fie că este vorba despre dat zăpada, fie mai degrabă despre joacă, activitatea s-a desfășurat cu mic, cu mare.

„Cu mic, cu mare, la dat zăpada! Sau la joacă, mai degrabă!”, a transmis Elena Udrea într-o postare pe Facebook.

În cursul zilei de sâmbătă, ea a publicat și imagini de la sală, alături de fiica sa. În mesajul postat, a scris că viscolul și primăria au ținut-o blocată în Corbeanca, însă a găsit ceva frumos de făcut, respectiv prima ieșire la sală împreună cu Eva, adăugând că poate astfel va reuși să se țină și ea de sport.

„Dacă viscolul și primăria mă țin blocată în Corbeanca, am găsit ceva frumos de făcut. Prima ieșire la sală împreună cu Eva. Poate așa mă țin și eu de sport”, a transmis Elena Udrea într-o postare pe Facebook.

La începutul lunii februarie 2026, Elena Udrea a publicat o fotografie realizată la Grumpy Zoo, în care apare ținând în brațe un șarpe. Mesajul care a însoțit imaginea a fost formulat într-o notă ironică, afirmând că, având în vedere câți șerpi a ținut la sân, acesta a fost doar o joacă.

„La câți șerpi „am ținut la sân”, cu acesta a fost o joacă”, a scris Elena Udrea, pe pagina sa de Facebook.

Elena Udrea și partenerul său, Adrian Alexandrov, au trecut prin perioade dificile. Deși nu și-au oficializat religios relația, acesta a avut un rol activ în viața de familie.

În perioada în care Elena Udrea a fost încarcerată la Penitenciarul Târgșor, Adrian Alexandrov a preluat responsabilitățile parentale. El s-a ocupat de rutina zilnică a fiicei lor și a organizat vizite pentru ca Eva Maria să își poată vedea mama.

După eliberarea din vara anului trecut, fostul ministru a vorbit despre dorința de a recupera timpul petrecut departe de copil. În ultimele luni, Elena Udrea a fost prezentă la momente importante din viața Evei, inclusiv prima zi de școală și activități desfășurate împreună.