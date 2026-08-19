Situația din Ormuz se complică din nou. Prețul petrolul continuă să crească

Prețurile petrolului au avansat miercuri pentru a patra ședință consecutivă, în timp ce investitorii au evaluat declarațiile contradictorii venite de la Teheran și Washington privind situația Strâmtorii Ormuz și posibilitatea reluării traficului maritim.

Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 69 de cenți, echivalentul unei creșteri de 0,8%, până la 91,71 dolari pe baril, la ora 04:15 GMT.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a câștigat 76 de cenți, sau 0,9%, ajungând la 85,70 dolari pe baril.

Ambele au încheiat sesiunea de marți la cel mai ridicat nivel din ultimele peste trei săptămâni. Evoluția a venit pe fondul diminuării speranțelor privind o înțelegere de pace între Statele Unite și Iran, notează Reuters.

Președintele american Donald Trump a declarat marți că „nu au loc discuții” cu Iranul și a susținut că Strâmtoarea Ormuz este deschisă. Declarația contrazice poziția exprimată de Iran, potrivit căreia importanta rută maritimă rămâne închisă traficului comercial.

Un acord temporar de încetare a focului a expirat luni, iar un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că situația se apropie de un nou punct critic pe fondul blocajului diplomatic. Marți nu au fost însă raportate noi atacuri din partea niciuneia dintre cele două tabere.

„Riscurile legate de transportul maritim cresc din nou, deoarece atacurile din partea Iranului și a mișcării Houthi rămân predominante în ambele puncte cheie de blocaj, menținând prețurile petrolului susținute pe termen scurt”, a declarat June Goh, analist senior al pieței petroliere la Sparta Commodities. Analista s-a referit la Strâmtoarea Ormuz și Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Datele publicate miercuri au indicat o încetinire a traficului maritim prin Ormuz. Majoritatea armatorilor au ales să evite această rută importantă, pe fondul lipsei unor informații clare privind redeschiderea sa după perioada de blocadă.

Potrivit lui Goh, producătorii din zona Golfului au început să identifice variante alternative pentru exportul petrolului către Golful Oman. „Cu toate acestea, producătorii din Golf găsesc rute alternative de export pentru a aduce petrol în Golful Oman”, a spus analista. „Dacă este sustenabil, acest lucru ar putea contribui la creșterea producției de la acești doi producători.”

În încercarea de a evita Strâmtoarea Ormuz, cabinetul irakian a aprobat marți mecanisme care permit exportul de țiței prin intermediul unor companii internaționale și locale specializate, folosind mai multe puncte de export.

Potrivit unui comunicat emis după ședința cabinetului, contractele asociate noului mecanism vor avea o durată de trei luni. Acestea urmează să intre în vigoare de la 1 septembrie, oferind o alternativă pentru transportul petrolului irakian în condițiile incertitudinii privind traficul prin Hormuz.

Doi mari operatori chinezi de transport maritim au suspendat, de asemenea, trimiterea de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz și Strâmtoarea Bab el-Mandeb, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. În schimb, companiile colectează încărcături de petrol în afara zonei Golfului.

Pe piața americană, datele preliminare indică o scădere a stocurilor de țiței și distilate în ultima săptămână, în timp ce rezervele de benzină au crescut. Informațiile au fost furnizate de surse de pe piață, care au citat datele Institutului American al Petrolului.

Datele oficiale privind stocurile de produse petroliere din Statele Unite, furnizate de Administrația pentru Informații Energetice, sunt programate pentru publicare la ora 10:30 ET, respectiv 14:30 GMT.

Analiștii consultați de Reuters estimează că stocurile americane de țiței au scăzut cu aproximativ 600.000 de barili în săptămâna încheiată la 14 august. Evoluția stocurilor urmează să ofere noi indicii privind situația de pe piața petrolieră din Statele Unite, în timp ce atenția investitorilor rămâne concentrată pe transportul maritim prin principalele rute din Orientul Mijlociu.