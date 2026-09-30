Ultimele trupe americane se retrag din Irak. Donald Trump: Este timpul ca America să se întoarcă acasă

Președintele Donald Trump a anunțat miercuri retragerea ultimelor forțe americane din Irak și a prezentat încheierea misiunii drept o „victorie” pentru Statele Unite și Irak. Liderul de la Casa Albă a criticat deciziile administrațiilor precedente și a susținut că prezența americană în această țară nu trebuia să devină permanentă.

Retragerea pune capăt prezenței trupelor coaliției antijihadiste conduse de Statele Unite, în cadrul Operațiunii „Inherent Resolve”. Trump a comparat operațiunea cu retragerea americană din Afganistan și a afirmat că, de această dată, plecarea trupelor și a echipamentelor s-a desfășurat în mod ordonat.

Președintele american a prezentat retragerea drept încheierea unei perioade lungi și costisitoare pentru Statele Unite. Într-un mesaj publicat pe Truth Social, Trump a criticat deciziile care au dus la implicarea americană în Irak și a lăudat actuala conducere de la Bagdad.

„Astăzi, am plăcerea să anunţ că ultimele forţe americane părăsesc Irakul! A durat mult, după nişte decizii foarte proaste care ne-au făcut să ne împotmolim de la bun început în acest impas, dar în curând toate acestea vor ţine de istorie. Aceasta este o zi măreaţă pentru America şi, mai important, plecăm din Irak lăsând în urmă un nou prim-ministru minunat, Ali al-Zaidi, pe care l-am susţinut încă de la început şi pe care l-am susţinut pe deplin. El a câştigat alegerile pe care nimeni nu se aştepta să le câştige şi a făcut-o cu o victorie zdrobitoare!”, a scris Donald Trump.

Șeful Casei Albe a prezentat încheierea Operațiunii „Inherent Resolve” drept un succes al administrației sale.

Președintele american a făcut referire la intervenția începută în Irak în timpul administrației George W. Bush și la operațiunea împotriva Statului Islamic din anii următori.

„Lansată în 2003 sub preşedinţia lui George W. Bush şi continuată sub administraţia lui Barack Hussein Obama în 2014, precum şi sub cea a lui Joe Biden cel Adormit, Operaţiunea „Inherent Resolve” se încheie în 2026 sub conducerea preşedintelui Donald J. Trump. Această zi reprezintă o victorie pentru Statele Unite, o victorie pentru Irak şi o victorie decisivă asupra ISIS, care a fost complet decimată de administraţia Trump în primul său mandat, alături de alţi actori extrem de periculoşi”, a afirmat Trump.

Președintele SUA a insistat că obiectivul intervenției împotriva califatului autoproclamat de Statul Islamic a fost îndeplinit și că nu mai există un motiv pentru menținerea trupelor americane în Irak.

Donald Trump a comparat actuala operațiune cu retragerea forțelor americane din Afganistan. El a criticat modul în care s-a desfășurat plecarea din Afganistan și a susținut că retragerea din Irak a fost gestionată diferit.

„Spre deosebire de Afganistan, unde o mare parte din echipamentul militar şi restul resurselor au fost lăsate în urmă, iar 13 soldaţi au pierit, mulţi alţii fiind grav răniţi, această retragere ordonată a forţelor coaliţiei şi a echipamentului de la baza aeriană din Erbil marchează sfârşitul unei expediţii extrem de costisitoare în Iad”, a declarat președintele american.

Trump a susținut că misiunea militară a avut un obiectiv clar și că a refuzat transformarea unei prezențe considerate temporare într-una permanentă.

„Am stabilit o misiune clară, le-am oferit comandanţilor noştri instrumentele necesare pentru a o duce la bun sfârşit şi am refuzat să permit ca o prezenţă temporară să devină una permanentă. Am avut de ales între a rămâne şi a pleca şi am simţit, fără nicio îndoială, că este timpul ca America să se întoarcă acasă!”, a spus Trump.

Președintele american și-a exprimat încrederea și în premierul irakian Ali al-Zaidi.

„Prim-ministrul al-Zaidi este remarcabil şi, sperăm, va reuşi să gestioneze foarte bine situaţia”, a declarat Trump.

Mesajul său privind încheierea misiunii americane a fost unul categoric.

„Am venit să luptăm împotriva unui califat. Califatul nu mai există. Ne întoarcem acasă!”, a proclamat liderul de la Casa Albă.

Retragerea trupelor a fost convenită în 2024, în timpul președinției lui Joe Biden, și este pusă în aplicare de administrația Trump în timp ce aceasta duce un război împotriva Iranului.

Experții irakieni în domeniul securității avertizează că plecarea forțelor coaliției ar putea modifica echilibrul din regiune. Potrivit acestora, retragerea ar putea oferi Teheranului și aliaților săi mai multă libertate de acțiune.

Ei avertizează, de asemenea, asupra posibilității ca alți adversari ai Statelor Unite să încerce să își refacă pozițiile, inclusiv Statul Islamic.