PATROMIL cere capacități reale de producție militară în România: O fabrică nu înseamnă automat control asupra tehnologiei
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Cele 16,68 miliarde de euro alocate României prin SAFE trebuie să se transforme și în capacități reale de producție pentru industria națională de apărare, nu doar în achiziții de echipamente militare, susține Asociația Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară (PATROMIL). Organizația cere Guvernului să prezinte, pentru fiecare program, ce va putea fi produs efectiv în România în urma contractelor.
PATROMIL se oferă totodată să pună gratuit la dispoziția autorităților expertiza companiilor membre pentru optimizarea și accelerarea contractelor SAFE, inclusiv în ceea ce privește cooperarea și localizarea industrială.
PATROMIL cere Guvernului să arate ce capacități vor rămâne în România
Organizația solicită informații publice privind efectele concrete pe care contractele finanțate prin SAFE le vor avea asupra industriei românești de apărare.
„PATROMIL solicită Guvernului să prezinte public, program cu program, ce capacităţi industriale rămân efectiv în România în urma contractelor finanţate prin SAFE şi, în acelaşi timp, pune la dispoziţia autorităţilor, pro bono, expertiza companiilor membre pentru optimizarea şi accelerarea implementării acestor contracte şi a componentei lor de cooperare şi localizare industrială”, a transmis asociația.
PATROMIL consideră că miza programului nu trebuie redusă la echipamentele pe care România le va cumpăra, ci trebuie luată în calcul și capacitatea țării de a produce singură atunci când situația de securitate o impune.
România beneficiază de o alocare de aproximativ 16,68 miliarde de euro prin SAFE, sub forma unei finanțări rambursabile destinate investițiilor în apărare.
„Din perspectiva PATROMIL, succesul programului nu poate fi măsurat exclusiv prin numărul de sisteme militare livrate sau prin valoarea investiţiilor anunţate. Rezultatul trebuie măsurat şi prin capacitatea industrială pe care România o dobândeşte şi pe care se poate baza pe termen lung”, arată organizația.
„O fabrică amplasată pe teritoriul național nu înseamnă automat control asupra tehnologiei”
PATROMIL atrage atenția asupra diferenței dintre cumpărarea unui sistem militar și dobândirea capacității de a-l produce și utiliza independent pe termen lung.
Potrivit organizației, România ar trebui să urmărească nu doar fabricarea locală, ci și posibilitatea de a întreține, adapta, moderniza și înlocui sistemele respective.
„O fabrică amplasată pe teritoriul naţional nu înseamnă automat control asupra tehnologiei, acces la documentaţie sau dreptul de a continua producţia în situaţii de criză”, avertizează PATROMIL.
Asociația propune în acest context un parteneriat de lucru între autorități și sectorul privat pentru accelerarea programelor SAFE.
PATROMIL spune că poate mobiliza, fără costuri pentru stat, expertiza tehnică, industrială și de business a companiilor membre pentru identificarea capacităților existente în România și corelarea acestora cu cerințele programelor.
PATROMIL se oferă să ajute gratuit autoritățile
Contribuția asociației ar putea include cartografierea capacităților existente, identificarea furnizorilor și subcontractanților români și analiza posibilităților de localizare a producției.
PATROMIL propune și implicarea în clarificarea cerințelor privind transferul tehnologic și în identificarea unor soluții pentru accelerarea implementării industriale.
Toate aceste activități ar urma să se desfășoare în limitele legale și fără ca asociația să interfereze cu responsabilitățile instituționale ale autorităților.
„Obiectivul este ca fereastra SAFE să fie folosită nu doar pentru achiziţii rapide, ci şi pentru consolidarea unei baze industriale de apărare sustenabile în România”, precizează organizația.
Clarificări privind obiectivul de 60% producție în România
Asociația solicită explicații și în legătură cu obiectivul potrivit căruia 60% din cheltuieli ar urma să se concretizeze în producție în România.
PATROMIL cere clarificarea modului în care este calculat acest procent și avertizează că simpla amplasare a unei fabrici pe teritoriul țării nu este suficientă pentru a demonstra dezvoltarea unei capacități industriale românești.
„Acest indicator trebuie diferenţiat de simpla localizare a unei fabrici, de înregistrarea unei societăţi în România sau de asamblarea locală a unor componente importate. Pentru industrie, indicatorul relevant este valoarea adăugată şi autonomia industrială obţinute: ce componente şi sisteme sunt fabricate local, cine controlează decizia de producţie, ce tehnologie este transferată şi ce drepturi rămân disponibile după încheierea contractelor”, arată PATROMIL.
Guvernului i se cere o situație pentru fiecare program SAFE
PATROMIL solicită Guvernului, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Economiei să prezinte un răspuns public comun și o situație centralizată, neclasificată, pentru fiecare program finanțat prin SAFE.
Documentul cerut de asociație ar trebui să indice produsul vizat, compania producătoare, structura de proprietate și control și valoarea activităților contractate în România.
PATROMIL vrea să fie prezentate și natura producției realizate în țară, drepturile tehnologice dobândite și momentul în care fiecare capacitate industrială va deveni operațională.
„La finalul SAFE trebuie să putem răspunde simplu la două întrebări: ce poate produce România, prin industria sa, cu ce drepturi şi garanţii de continuitate – şi cât de repede putem transforma contractele în capacităţi industriale efective?”, au transmis reprezentanții PATROMIL.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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