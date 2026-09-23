România și Bavaria extind cooperarea în industria de apărare. Accentul va fi pus pe producția locală și transferul de tehnologie

România și Bavaria vor să dezvolte cooperarea în industria securității și apărării, cu accent pe proiecte comune, investiții, producție locală și transfer de tehnologie. Companiile românești ar urma să fie integrate mai puternic în lanțurile europene de aprovizionare, potrivit Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane (AHK România).

AHK România, Camera de Comerț și Industrie pentru Munchen și Bavaria Superioară (IHK Munchen) și Ministerul Economiei, Dezvoltării Regionale și Energiei din Bavaria au organizat la Munchen o conferință dedicată cooperării dintre România și Bavaria în industria securității și apărării.

Potrivit organizatorilor, România are potențialul de a depăși rolul de piață de desfacere și de a participa la producție, cercetare, mentenanță și inovare pe flancul estic al NATO.

Printre avantajele României sunt menționate baza industrială și competențele în software, inteligență artificială, inginerie și securitate cibernetică. Acestea ar putea completa ecosistemul bavarez format din universități, companii industriale, întreprinderi mici și mijlocii și startup-uri tehnologice.

„România nu este doar o simplă piață. Este și un hub de producție competitiv. Avem aici o combinație foarte bună și un potențial excelent pentru dezvoltarea relațiilor economice bilaterale”, a declarat Sebastian Metz, director general al AHK România.

Relațiile economice dintre cele două părți s-au dezvoltat puternic în ultimele două decenii. Potrivit comunicatului, volumul schimburilor comerciale dintre Bavaria și România a crescut de peste cinci ori și a ajuns la aproape 8 miliarde de euro în 2025.

Peste 1.000 de companii bavareze au relații de afaceri cu România, care se află între cei mai importanți 15 parteneri comerciali ai Bavariei la nivel mondial.

Industria bavareză de securitate și apărare cuprinde aproximativ 200 de companii, cu circa 50.000 de angajați și afaceri anuale de aproximativ 9,5 miliarde de euro. În România sunt active peste 100 de companii în acest sector.

Un exemplu de cooperare este livrarea către România de către compania bavareză Quantum Systems a 56 de drone de recunoaștere Vector AI. Contractul are o valoare de aproape 46 de milioane de euro și este finanțat prin programul european SAFE.

Ministrul bavarez al economiei, dezvoltării regionale și energiei, Hubert Aiwanger, a declarat că industria securității și apărării capătă o importanță tot mai mare și că Bavaria urmărește aprofundarea cooperării cu România.

Obiectivul nu este doar intensificarea schimburilor de produse, ci și conectarea lanțurilor valorice ale celor două economii.

„Bavaria și România urmăresc nu doar schimbul de produse, ci și conectarea lanțurilor valorice, prin integrarea mai puternică a companiilor românești în lanțurile de aprovizionare bavareze și valorificarea oportunităților oferite de piața românească pentru dezvoltarea unor parteneriate industriale pe termen lung”, a declarat Hubert Aiwanger.

Ministrul român al economiei, Irineu Darău, a arătat că protocolul de cooperare dintre România și Bavaria ar trebui să ducă la investiții și proiecte industriale concrete.

Cooperarea în domeniul apărării este privită și ca o modalitate de dezvoltare a capacităților industriale din România, de creare a unor locuri de muncă specializate și de modernizare a bazei tehnologice.

„Ne dorim mai multă producție în România, mai multă tehnologie transferată în România și un rol mai puternic pentru companiile românești în lanțurile valorice europene”, a declarat Irineu Darău.

România își propune astfel să devină o platformă regională pentru investiții, producție și proiecte comune, inclusiv în perspectiva reconstrucției Ucrainei.

În cadrul conferinței au fost identificate mai multe domenii în care cooperarea industrială poate fi extinsă.

Printre acestea se află apărarea aeriană, dronele și sistemele anti-dronă, senzoristica, comunicațiile securizate, inteligența artificială, securitatea cibernetică și tehnologiile spațiale.

Participanții au discutat și despre localizarea producției și a activităților de mentenanță în România, precum și despre integrarea furnizorilor români în proiectele marilor companii europene.

Dezvoltarea acestor proiecte ar trebui însă însoțită de standarde stricte de calitate și siguranță, proceduri de autorizare mai eficiente și mecanisme de finanțare adaptate ciclurilor lungi de producție specifice industriei de apărare.