ANAF ar putea atribui un scor de risc fiecărui contribuabil. Controalele ar urma să fie stabilite pe baza acestuia

ANAF ar urma să introducă un scor de risc pentru fiecare contribuabil și să centralizeze într-o singură platformă informațiile provenite din e-Factura, SAF-T, casele de marcat și declarațiile fiscale. Măsurile apar în forma de lucru a programului de guvernare al Cabinetului Mureșan, obținută de Mediafax, iar sistemul ar trebui să devină funcțional până la 30 iunie 2027.

Reforma administrației fiscale este prezentată în document drept una dintre măsurile prin care viitorul Guvern urmărește creșterea veniturilor statului fără introducerea unor impozite noi.

Una dintre principalele schimbări vizează centralizarea analizei de risc. ANAF ar urma să stabilească un „scor de risc pentru fiecare contribuabil”, folosind informațiile pe care le primește deja prin sistemele sale digitale.

Platforma integrată ar urma să coreleze datele din e-Factura, declarațiile SAF-T, casele de marcat și declarațiile fiscale. Termenul prevăzut în forma de lucru a programului pentru funcționarea sistemului este 30 iunie 2027.

Sistemele respective sunt deja utilizate separat. SAF-T funcționează prin declarația D406, iar ANAF a lansat în august 2026 și aplicații prin care contribuabilii își pot verifica datele raportate.

Dimensiunea volumului de informații este indicată de datele administrației fiscale pentru primul semestru din 2025. ANAF raporta peste un miliard de facturi procesate prin e-Factura de la introducerea sistemului, peste 1,5 milioane de declarații SAF-T depuse și mai mult de 600.000 de case de marcat conectate.

Noua abordare ar modifica și modul în care contribuabilii sunt selectați pentru verificări. Controalele operative și inopinate ar urma să fie declanșate în funcție de profilul de risc stabilit de ANAF. Atunci când este posibil, acestea ar trebui să fie precedate de verificări documentare realizate de la distanță.

Prin urmare, informațiile fiscale centralizate în noua platformă ar urma să fie utilizate inclusiv pentru identificarea contribuabililor asupra cărora administrația fiscală consideră că trebuie să își concentreze activitatea de control.

Programul de guvernare propune și înlocuirea actualului Registru unic de control cu o soluție digitală.

Aceasta ar urma să păstreze istoricul controalelor efectuate pentru fiecare contribuabil. Datele ar putea fi folosite și pentru evitarea verificărilor repetitive.

Schimbări sunt prevăzute și pentru Spațiul Privat Virtual (SPV). Platforma ar urma să devină punctul unic de interacțiune dintre contribuabili și ANAF.

Contribuabilii ar trebui să poată vedea într-un singur loc situația fiscală consolidată și să primească notificări automate atunci când sistemul identifică neconcordanțe. Programul prevede și dezvoltarea mai multor canale digitale de comunicare cu administrația fiscală.

Forma de lucru a programului include și o reorganizare a ANAF. Activitățile de control, colectare și trezorerie ar urma să fie coordonate unitar, iar funcțiile de conducere teritoriale să fie ocupate prin concurs.

Toate aceste prevederi fac însă parte, în acest moment, dintr-un document aflat încă în lucru.

Negocierile asupra programului de guvernare continuă însă. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, declara după discuțiile cu Siegfried Mureșan că forma finală urma să fie stabilită în perioada următoare. Prin urmare, măsurile privind scorul de risc, platforma integrată și calendarul de implementare pot suferi modificări înainte de adoptarea formei finale.