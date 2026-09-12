Septembrie aduce un calendar fiscal încărcat. Ce formulare au termene-limită în această lună

Luna septembrie include șase date importante în calendarul obligațiilor fiscale publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Firmele trebuie să verifice din timp care dintre declarațiile și formularele prevăzute li se aplică, deoarece obligațiile fiscale diferă în funcție de activitatea desfășurată și de regimul fiscal.

Cele mai multe documente au termen de depunere în aceeași zi, respectiv 25 septembrie. Printre obligațiile raportate atunci se numără declarațiile privind salariile și contribuțiile, deconturile de TVA, precum și raportările referitoare la operațiunile intracomunitare.

Calendarul ANAF pentru septembrie 2026 include atât declarații cu aplicare generală, cât și documente care trebuie transmise numai de anumite categorii de contribuabili. Regimul de TVA, existența salariaților, operațiunile intracomunitare și domeniul de activitate sunt printre criteriile care stabilesc obligațiile de raportare.

Primul termen al lunii a fost 7 septembrie. Până luni, contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și au realizat în august o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România trebuiau să depună declarația de mențiuni privind modificarea perioadei fiscale.

În astfel de situații, contribuabilii trec la perioada fiscală lunară pentru TVA. Declarația poate fi depusă, după caz, prin unul dintre formularele 010, 013, 015, 016, 020, 030, 040 sau 070.

Mențiunea poate fi transmisă și în format electronic, prin Formularul 700. Alegerea formularului depinde de categoria contribuabilului și de situația fiscală în care acesta se află.

Un alt termen important a fost 10 septembrie, dată până la care persoanele impozabile care îndeplinesc condițiile legale puteau solicita ieșirea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Cererea este destinată celor care nu au depășit plafonul de scutire și îndeplinesc condițiile pentru anularea codului de TVA.

Solicitarea se transmite prin formularele de mențiuni corespunzătoare categoriei contribuabilului sau prin Formularul electronic 700. Tot până la 10 septembrie se transmit notificările referitoare la aplicarea ori încetarea regimului special pentru agricultori.

Data de 15 septembrie vizează în special operatorii economici care desfășoară activități cu produse accizabile. Printre aceștia se află antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați, precum și alți operatori care lucrează cu astfel de produse.

Aceștia trebuie să transmită situațiile aferente lunii august privind producția, depozitarea, achizițiile și livrările de produse accizabile. Raportările se referă, între altele, la alcool și băuturi spirtoase, vin, bere, tutun și produse energetice.

Tot la 15 septembrie trebuie depuse jurnalele referitoare la combustibilul utilizat în aviație și navigație. La aceeași dată este prevăzută și raportarea evidenței privind achiziționarea, utilizarea, deteriorarea, distrugerea și returnarea marcajelor.

Următorul termen fiscal important este 21 septembrie. Până luni, contribuabilii vizați trebuie să transmită notificarea privind intrarea în sistemul TVA la încasare sau ieșirea din acest sistem, folosind formularele de mențiuni aplicabile ori Formularul 700.

Termenul de 21 septembrie îi vizează inclusiv pe contribuabilii care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, pe cei care renunță la acest regim și pe contribuabilii care au depășit plafonul prevăzut de lege.

Cea mai aglomerată dată din calendarul fiscal al lunii este 25 septembrie. Până vineri, trebuie depuse mai multe declarații, printre care Formularul 100, referitor la obligațiile de plată la bugetul de stat, și Formularul 112, privind contribuțiile sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

Tot pe 25 septembrie au termen Formularul 208, declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, depusă de notarii publici, și Formularul 224, pentru salariile și veniturile asimilate salariilor obținute din străinătate de persoane care lucrează în România.

În aceeași zi se depun Formularul 300, reprezentând decontul de TVA, Formularul 301, respectiv decontul special de TVA, și Formularul 307, declarația privind ajustarea, corectarea sau regularizarea TVA.

Lista obligațiilor cu termen la 25 septembrie continuă cu Formularul 311, destinat raportării TVA colectate de contribuabilii cărora le-a fost anulat codul de TVA, și Formularul 390 VIES, declarația recapitulativă pentru livrările, achizițiile și serviciile intracomunitare.

Tot la aceeași dată este prevăzut Formularul 395, declarația privind trimiterile poștale contra ramburs, care trebuie depusă de furnizorii de servicii poștale. Pentru Formularele 100 și 112, obligația de depunere este însoțită, după caz, de plata impozitelor, contribuțiilor și celorlalte obligații fiscale aferente lunii august.

Ultimele obligații fiscale din calendarul lunii septembrie au termen pe 30 septembrie. Miercuri este data până la care trebuie transmis Formularul 394, declarația informativă privind livrările, prestările și achizițiile realizate pe teritoriul României de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Până la sfârșitul lunii se mai depun Formularul 318, pentru rambursarea TVA achitate într-un alt stat membru al Uniunii Europene, și Formularul 398, declarația specială de TVA destinată contribuabililor care aplică regimurile One Stop Shop.

Tot până la 30 septembrie este prevăzută depunerea Formularului D406, fișierul standard de control fiscal SAF-T, în funcție de perioada de raportare aplicabilă fiecărui contribuabil.

La aceeași dată se transmite Formularul 397, declarația privind activitățile de transport alternativ intermediate prin platforme digitale. Calendarul include și cererea de restituire a accizelor pentru beneficiarii scutirilor prevăzute de Codul fiscal.

Obligațiile din calendarul ANAF nu sunt identice pentru toate firmele și persoanele impozabile. Aplicarea lor depinde de perioada fiscală, categoria contribuabilului, regimul de TVA și operațiunile sau activitățile desfășurate.