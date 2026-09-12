Guvernul Bolojan strânge cureaua pentru români, dar „sparge” banii în petreceri și tot felul de protocoale

În timp ce măsurile fiscale au adus taxe mai mari, pensii reduse și salarii înghețate pentru bugetari, la care se adaugă înghețarea alocațiilor pentru copii, cheltuielile pentru protocolul de la Palatul Victoria nu au fost eliminate. Secretariatul General al Guvernului (SGG) a prevăzut pentru acest an mai mult de 2,3 milioane de lei pentru mese, tratații și alte servicii de protocol.

La această sumă se adaugă peste 13 milioane de lei pentru servicii de transport auto, asigurate cu 45 de mașini cu șofer. Costurile totale suportate pentru astfel de servicii ar putea fi mai mari, deoarece se adaugă și cheltuielile prevăzute în contractele Cancelariei Prim-Ministrului, care nu sunt publice.

La începutul acestui an, SGG a încheiat un contract de prestări servicii cu Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), prin SRP TRIUMF. Contractul, în valoare de 230.475 de lei, TVA inclus, vizează asigurarea serviciilor de protocol, respectiv mese și tratații, pentru luna februarie.

Suma reprezintă o creștere de 17% față de anul trecut, potrivit calculelor Libertatea. În februarie, SGG a încheiat un al doilea contract, tot în valoare de 230.475 de lei, pentru serviciile aferente lunii martie.

În aprilie a fost semnat un al treilea contract, cu o valoare de 1.843.798 de lei, TVA inclus. Acesta acoperă serviciile de protocol pentru perioada mai-decembrie 2026. Prin cumularea celor trei contracte, suma alocată în acest an la Palatul Victoria pentru mese și tratații ajunge la 2.304.748 de lei. Valoarea este de 3,5 ori mai mare decât cea cheltuită anul trecut pentru aceleași servicii.

Serviciile sunt asigurate de RA-APPS, prin SRP TRIUMF, iar Restaurantul Triumf este cel care asigură mesele pentru ședințele de guvern, serviciile de protocol și cocktailurile organizate la Palatul Victoria.

Potrivit contractelor încheiate de SGG, serviciile includ tratații formate din gustări, produse de patiserie și cofetărie, apă, cafea, băuturi răcoritoare și alte produse. Acestea sunt destinate acțiunilor organizate la inițiativa viceprim-ministrului, secretarului general, secretarului general adjunct al Guvernului și a altor demnitari.

Serviciile de protocol sunt prevăzute și pentru întâlniri destinate organizării unor evenimente, analize, ședințe pregătitoare ale agendei de lucru, comandamente speciale și videoconferințe. Contractele acoperă, de asemenea, cheltuielile cu masa pentru ședințele de guvern, ședințele pregătitoare și ședințele de lucru cu durată prelungită desfășurate la Palatul Victoria, potrivit estimărilor făcute de Libertatea.

Contractele prevăd și tratații pentru protocolul lunar al cabinetelor. Tot RA-APPS trebuie să asigure mese oficiale și cocktailuri pentru acțiunile de protocol organizate la nivelul viceprim-ministrului, secretarului general și secretarului general adjunct al Guvernului, precum și pentru alți demnitari, printre care secretari de stat, consilieri de stat și subsecretari de stat.

O altă categorie de servicii o reprezintă mesele zilnice pentru membrii delegațiilor oficiale invitate pe cheltuiala părții române. În acest caz, costurile sunt suportate din fondurile destinate protocolului.

RA-APPS trebuie să asigure și prepararea și servirea unor mese calde, gustări reci și produse de patiserie și cofetărie la bufetele din incinta Palatului Victoria. Aceste produse sunt destinate angajaților Guvernului și jurnaliștilor acreditați, care le achită.

Limita maximă a cheltuielilor pentru tratații și mese de protocol plătite din bani publici este prevăzută în anexele contractelor. Pentru anul acesta, anexele nu au mai fost publicate, astfel că valorile disponibile pentru comparație sunt cele aferente anului trecut.

Potrivit datelor din 2025, fondul lunar de protocol al viceprim-ministrului era de 700 de lei. Secretarul General al Guvernului avea la dispoziție 550 de lei pe lună, iar pentru un consilier de stat era prevăzută suma de 300 de lei lunar.

În cazul ședințelor de guvern și al analizelor cu durată de lucru prelungită, cheltuielile cu masa puteau ajunge anul trecut la 150 de lei pentru fiecare persoană. Pentru tratațiile oferite la primirea unor delegații străine sau românești formate din mai mult de patru persoane, suma prevăzută era de 50 de lei pentru fiecare participant.

Pentru tratațiile oferite cu ocazia videoconferințelor, analizelor diverse, ședințelor pregătitoare ale agendei de lucru, comandamentelor speciale și întâlnirilor pentru organizarea unor evenimente erau prevăzuți 125 de lei pentru fiecare persoană.

În cazul meselor oficiale, nivelul cheltuielilor suportate din bani publici varia în funcție de demnitarul care organiza evenimentul. Anul trecut, pentru o masă oficială organizată de viceprim-ministru sau de secretarul general al Guvernului erau prevăzuți 360 de lei pentru fiecare persoană.

Pentru evenimentele organizate de un secretar de stat sau de un consilier de stat, suma era de 120 de lei pentru fiecare persoană. În cazul unui subsecretar de stat, limita era de 90 de lei pentru fiecare participant.

Și pentru cocktailurile organizate la Guvern existau limite distincte. În 2025, un cocktail organizat de viceprim-ministru sau de secretarul general al Guvernului putea presupune cheltuieli de până la 100 de lei pentru fiecare persoană.

Pentru un eveniment organizat de un secretar de stat, subsecretar de stat sau consilier de stat, suma prevăzută pentru cocktail era de 25 de lei pentru fiecare persoană.

În cazul meselor zilnice oferite membrilor delegațiilor oficiale invitate pe cheltuiala părții române, în 2025 erau prevăzute 360 de lei pentru fiecare persoană atunci când delegația era primită de viceprim-ministru sau de secretarul general al Guvernului.

Pentru delegațiile primite de secretari și subsecretari de stat, suma alocată pentru masa zilnică era de 130 de lei pentru fiecare persoană.

Toate aceste valori au crescut în 2026, potrivit datelor disponibile, după majorarea cu 17% a bugetului lunar destinat unui astfel de contract. Pentru acest an, anexele contractelor, care ar fi permis verificarea limitelor actualizate pentru fiecare categorie de cheltuială, nu au mai fost publicate.