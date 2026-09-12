Penthouse-ul lui Leo Messi din Miami, o proprietate ieșită din comun: garaj privat chiar lângă living

Leo Messi deține în Miami un penthouse spectaculos, amenajat la standarde de lux, într-unul dintre cele mai exclusiviste turnuri rezidențiale ale orașului. Proprietatea are o suprafață de aproape 300 de metri pătrați și se remarcă prin designul modern, piscina privată, bucătăria de vară și garajul în care pot fi parcate două automobile chiar la nivelul locuinței.

Duplexul fotbalistului argentinian se află în Porsche Design Tower și a fost achiziționat de Messi în 2019, pentru aproximativ 5 milioane de dolari. Apartamentul măsoară 291 de metri pătrați și are două dormitoare și cinci băi, fiind configurat ca o proprietate exclusivistă, cu spații atent amenajate și dotări premium.

Unul dintre principalele atuuri ale locuinței este priveliștea asupra oceanului și orașului. Suprafețele vitrate de mari dimensiuni permit luminii naturale să pătrundă în interior și transformă panorama exterioară într-un element important al designului, scrie Casa Lux.

Zona de zi este generoasă și reunește livingul, spațiul destinat mesei și bucătăria deschisă. Canapelele confortabile, mobilierul cu linii moderne și insula centrală contribuie la crearea unui interior aerisit, în care predomină tonurile neutre.

Amenajarea contemporană pune accent pe contrastul dintre suprafețele din sticlă, elementele metalice și detaliile negre. Texturile moi ale canapelelor și covoarele cu aspect natural aduc un echilibru finisajelor moderne și suprafețelor cu un aspect mai rece.

Pardoselile din marmură, dressingurile cu finisaje premium și sistemul smart home completează interiorul duplexului. Locuința dispune și de jaluzele automatizate, care pot fi controlate prin intermediul sistemului inteligent al apartamentului.

Bucătăria este integrată în zona de zi și beneficiază de mobilier Poggenpohl, blat din marmură și electrocasnice Miele. Insula monobloc și mobilierul minimalist continuă stilul modern întâlnit în restul locuinței.

Pereții vitrați permit luminii naturale să ajungă în zona bucătăriei și oferă, în același timp, o vedere amplă către oraș. Astfel, spațiul destinat preparării mesei este conectat vizual cu exteriorul și cu restul zonei de zi.

Cele două dormitoare păstrează aceeași linie de amenajare și beneficiază de ferestre generoase, cu vedere către exterior. Albul și nuanțele neutre domină încăperile, în timp ce mocheta albastru închis reprezintă una dintre puținele accente cromatice din interior.

Băile respectă același standard de amenajare, cu marmură, blaturi negre, oglinzi cu iluminare și dotări moderne. Printre acestea se numără și toaletele inteligente Toto. Apartamentul are, de asemenea, o cameră destinată serviciilor, echipată cu mașină de spălat și uscător, precum și o baie pentru personal.

Deși se află într-un turn rezidențial, proprietatea dispune de spații exterioare care oferă o experiență apropiată de cea asociată unei vile. Terasa include o piscină privată și o bucătărie de vară, completând spațiile interioare ale duplexului.

Zona exterioară beneficiază de vedere către ocean, iar panorama reprezintă unul dintre elementele importante ale proprietății. Suprafața vitrată a apartamentului asigură, totodată, o legătură vizuală directă între interior și terasă.

Una dintre caracteristicile care diferențiază Porsche Design Tower este sistemul destinat automobilelor. Proprietarii pot conduce mașinile până la lifturile speciale ale clădirii, iar acestea sunt transportate la nivelul apartamentelor.

Locuința lui Messi dispune de un astfel de sky garage, cu o capacitate de două automobile. Garajul este amplasat astfel încât mașinile să poată fi văzute din zona de living, ceea ce reprezintă una dintre particularitățile cunoscute ale clădirii.

Porsche Design Tower pune la dispoziția rezidenților, pe lângă garajele private și apartamentele de lux, mai multe facilități. Printre acestea se află o sală de cinema, un centru de fitness, un salon de înfrumusețare și un restaurant privat.

Aceste servicii fac parte din conceptul de locuire premium promovat de turnul rezidențial din Miami. Clădirea este cunoscută în special pentru combinația dintre apartamentele de lux și sistemul prin care automobilele proprietarilor pot fi transportate până la nivelul locuințelor.

În 2021, Leo Messi a scos apartamentul la vânzare pentru aproximativ 7 milioane de dolari. Decizia a venit după ce fotbalistul a achiziționat o altă proprietate într-un turn aflat în apropiere.

Nu există însă informații certe că duplexul din Porsche Design Tower ar fi fost vândut. Proprietatea face parte din portofoliul imobiliar important construit de starul argentinian în Statele Unite.