Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă. Ce reguli se aplică după schimbarea legii

Pensionarii care beneficiază de pensie de invaliditate stabilită potrivit vechii legislații nu pot considera că toate condițiile înscrise în decizia inițială se aplică automat și la trecerea la pensia pentru limită de vârstă. Casa Județeană de Pensii Alba a explicat ce prevederi sunt luate în calcul atunci când transformarea pensiei are loc după schimbarea legislației.

Un pensionar care primește pensie de invaliditate în baza Legii nr. 263/2010 a întrebat de ce vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare menționate în decizia sa nu mai sunt avute în vedere în aceeași formă atunci când este analizată trecerea la pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard.

Potrivit explicațiilor oferite de Casa Județeană de Pensii Alba, pensia de invaliditate a fost stabilită în baza condițiilor prevăzute de legislația care era în vigoare la momentul acordării dreptului. Între timp, regulile aplicabile sistemului public de pensii s-au modificat.

De la 1 septembrie 2024, Legea nr. 263/2010 a fost abrogată, iar în sistemul public de pensii a intrat în vigoare Legea nr. 360/2023. Prin urmare, atunci când îndeplinirea condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă este analizată după această dată, verificarea se face potrivit noii legislații.

Schimbarea legislației înseamnă că datele înscrise într-o decizie de pensie de invaliditate emisă potrivit Legii nr. 263/2010 nu devin automat condiții definitive pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare din vechea decizie au fost stabilite în funcție de prevederile legale valabile la data acordării pensiei de invaliditate. Aceste elemente reflectă condițiile aplicabile acelui drept de pensie.

La momentul trecerii la pensia pentru limită de vârstă, Casa de Pensii trebuie să verifice situația beneficiarului potrivit legii aflate în vigoare la data îndeplinirii condițiilor. Astfel, în cazul unei transformări care are loc după 1 septembrie 2024, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 360/2023.

Noua legislație stabilește propriile condiții pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă și pentru eventualele reduceri ale vârstei standard de pensionare. Prin urmare, informațiile existente în decizia veche nu sunt preluate automat ca reguli aplicabile noii categorii de pensie, potrivit newsweek.ro.

Legea nr. 360/2023 stabilește, prin articolele 48–57, situațiile în care vârsta standard de pensionare poate fi redusă și condițiile care trebuie îndeplinite pentru acordarea acestor reduceri.

Printre situațiile prevăzute de lege se numără perioadele de activitate desfășurate în fosta grupă I sau în grupa a II-a de muncă, precum și activitatea desfășurată în condiții deosebite ori în condiții speciale.

Legislația prevede și reduceri ale vârstei standard pentru femeile care au născut și au crescut copii, cu respectarea condițiilor stabilite de lege. Sunt prevăzute, de asemenea, și alte situații speciale în care vârsta standard poate fi redusă.

O altă variantă reglementată de noua lege permite acordarea pensiei pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în mod expres de legislație.

Legea nr. 360/2023 stabilește totodată reguli referitoare la cumularea sau, după caz, la necumularea mai multor reduceri ale vârstei standard de pensionare.

Pentru fiecare situație în care este solicitată sau analizată reducerea vârstei standard trebuie verificate condițiile specifice prevăzute de noua legislație. Printre elementele analizate se află vârsta persoanei și stagiul de cotizare contributiv realizat.

În cazul în care legea condiționează acordarea unei reduceri de realizarea stagiului complet de cotizare contributiv, simpla existență a unui anumit stagiu total de cotizare nu este suficientă.

Cele două noțiuni nu trebuie confundate. Stagiul total de cotizare poate cuprinde perioade care nu sunt considerate stagiu contributiv, iar acolo unde legea solicită în mod expres realizarea unui anumit stagiu complet de cotizare contributiv, Casa de Pensii verifică îndeplinirea exactă a acestei cerințe.

Prin urmare, faptul că un pensionar are menționat un anumit stagiu în decizia de pensie de invaliditate nu înseamnă automat că acesta corespunde cerinței aplicabile la acordarea pensiei pentru limită de vârstă potrivit noii legislații.

În cazul femeilor trebuie luate în calcul și prevederile Anexei nr. 5 la Legea nr. 360/2023. Aceasta stabilește evoluția vârstei standard de pensionare și a stagiului complet de cotizare contributiv, în funcție de situația prevăzută de lege.

Din acest motiv, valorile aplicabile unei persoane pot fi diferite de cele care apar într-o decizie de pensionare emisă anterior, când era în vigoare Legea nr. 263/2010.

La stabilirea drepturilor pentru pensia pentru limită de vârstă, Casa de Pensii verifică datele relevante potrivit noii legislații și Anexei nr. 5, după caz. Nu sunt luate ca reper exclusiv informațiile înscrise în decizia veche de pensionare.

Această regulă este relevantă mai ales atunci când pensionarul solicită trecerea la pensia pentru limită de vârstă cu aplicarea unei reduceri a vârstei standard și trebuie stabilit dacă sunt îndeplinite toate cerințele prevăzute de Legea nr. 360/2023.

Nici existența unor perioade lucrate în grupa I sau grupa a II-a de muncă și nici activitatea desfășurată în condiții deosebite sau speciale nu conduc automat la acordarea pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard.

În fiecare caz trebuie analizate condițiile prevăzute de lege pentru situația concretă a beneficiarului. Simplul fapt că o persoană se află într-una dintre categoriile pentru care legislația prevede posibilitatea unei reduceri nu este suficient pentru acordarea acesteia.

Pentru trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă trebuie îndeplinite toate cerințele aplicabile potrivit Legii nr. 360/2023. Atunci când este prevăzută în mod expres, verificarea stagiului de cotizare contributiv reprezintă una dintre aceste cerințe.

În consecință, două persoane care au perioade de activitate asemănătoare sau care beneficiază de aceeași categorie de reducere pot ajunge la date diferite pentru trecerea la pensia pentru limită de vârstă. Stabilirea dreptului depinde de vârsta fiecărei persoane, de stagiul contributiv realizat și de reducerile care pot fi aplicate potrivit legislației.

Casa Județeană de Pensii Alba a precizat că aceleași reguli sunt relevante și în situația transformării unei pensii anticipate stabilite potrivit Legii nr. 263/2010 în pensie pentru limită de vârstă.

Dacă transformarea are loc după intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023, verificarea condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă se face potrivit prevederilor noii legislații, chiar dacă dreptul de pensie anterior a fost stabilit în baza Legii nr. 263/2010.