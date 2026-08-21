A ieșit la pensie la 57 de ani și primește 6.006 lei. Ce arată decizia de pensionare

Potrivit deciziei emise de Casa Județeană de Pensii, bărbatului i-a fost stabilită o pensie pentru limită de vârstă în cuantum de 6.006 lei. Pensionarea s-a produs la 57 de ani, cu opt ani mai devreme decât vârsta standard de 65 de ani prevăzută în cazul său.

Reducerea vârstei de pensionare a fost posibilă ca urmare a perioadelor lucrate în condiții speciale și deosebite de muncă. Activitatea desfășurată în aceste condiții a influențat atât momentul pensionării, cât și punctajul luat în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.

Decizia de pensionare indică un total de 74,1 puncte. La valoarea de 81 de lei a punctului de referință, acest punctaj a dus la stabilirea unei pensii de 6.006 lei.

Din totalul punctelor, 49 au fost obținute pentru perioada lucrată în condiții normale de muncă, în timp ce 12,8 puncte provin din activitatea desfășurată în condiții speciale.

Pentru cei 38 de ani de muncă luați în calcul la pensionare, bărbatului i-au fost acordate și puncte de stabilitate. Calculul menționat în decizie este următorul: 5X0,5 +5 X 0,75 + 3X1 = 9, 75 de puncte.

La punctajul rezultat au fost adăugate și punctele aferente perioadelor lucrate în condiții speciale și deosebite, precum și cele corespunzătoare contribuțiilor la pensia suplimentară.

Potrivit deciziei, pensionarul a lucrat 14 ani, 9 luni și 28 de zile în condiții speciale, corespunzătoare fostei grupe I de muncă. Această perioadă reprezintă o parte importantă din stagiul său profesional și a contribuit la reducerea vârstei standard de pensionare.

Alți 2 ani și 9 luni au fost realizați în condiții deosebite de muncă, corespunzătoare grupei a II-a. Restul perioadei luate în calcul, respectiv 20 de ani, 5 luni și 7 zile, a fost lucrată în condiții normale de muncă, potrivit analizei newsweek.ro.

Decizia de pensionare consemnează și 1,98234 puncte corespunzătoare pensiei suplimentare. Aceste puncte sunt legate de perioadele în care angajatul a contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară.

Pensia suplimentară îi vizează pe salariații care au contribuit la acest fond în perioada ianuarie 1967 – aprilie 2001. În funcție de perioada în care au fost efectuate contribuțiile, angajații au plătit suplimentar procente cuprinse între 2% și 5% din salariu.

Contribuțiile suplimentare efectuate în acea perioadă sunt reflectate prin majorarea punctajelor utilizate la stabilirea pensiei. Procentele de majorare diferă în funcție de intervalul în care au fost plătite contribuțiile.

Pentru perioada 1967-1972, punctajele sunt majorate cu 16%. Pentru anii 1973-1977, majorarea este de 13%, iar pentru perioada 1978-iunie 1986, creșterea punctajului este de 14%.

În intervalul iulie 1986-octombrie 1990, punctajul este majorat cu 21%. Pentru perioada noiembrie 1990-martie 1991, majorarea este de 15%, în timp ce pentru aprilie 1991-martie 1992 este de 14%.

Pentru perioada aprilie 1992-decembrie 1998, majorarea punctajului este de 13%. În cazul lunii ianuarie 1999, procentul de majorare ajunge la 22%.

Pentru intervalul februarie 1999-aprilie 2001, punctajul este majorat cu 17%. Aceste procente sunt utilizate în funcție de perioada în care au fost achitate contribuțiile la pensia suplimentară.

În cazul pensionarului din decizia prezentată, punctajul acordat pentru pensia suplimentară este de 1,98234. Valoarea acestuia se adaugă celorlalte elemente luate în calcul la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă de 6.006 lei.