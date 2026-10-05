Bani pentru pensionari în decembrie 2026. Vârstnicii cu pensii sub 3.000 lei vor primi maxim 500 lei. Care sunt condițiile
SURSA FOTO: Dreamstime - Pensionari
Pensionarii din România cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în decembrie 2026 a doua tranșă din ajutorul acordat de stat, cu valori de 300, 400 sau 500 de lei. Banii sunt virați automat de Casele de Pensii pe baza veniturilor din noiembrie, fiind eligibili doar pensionarii cu domiciliul în țară, din sistemul public și militar.
Guvernul va acorda, la final de an, a doua tranșă a sprijinului financiar pentru pensionari
Pensionarii din România care înregistrează venituri lunare de până la 3.000 de lei vor primi, în luna decembrie 2026, a doua tranșă din ajutorul financiar garantat de stat.
Această măsură, reglementată prin Ordonanța de Urgență nr. 23/2026, urmărește sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața creșterii prețurilor și a scăderii puterii de cumpărare.
Sprijinul se adresează atât beneficiarilor din sistemul public de pensii, cât și celor care primesc pensii militare de stat, cu condiția îndeplinirii cerințelor legale.
Sumele virate în decembrie sunt diferențiate în funcție de nivelul venitului
Suma exactă primită în luna decembrie depinde de venitul lunar cumulat al fiecărui beneficiar.
Astfel, persoanele care au o pensie de până la 1.500 de lei inclusiv vor primi un ajutor de 500 de lei.
Pentru veniturile situate între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv, tranșa din decembrie este de 400 de lei, iar pensionarii cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv vor încasa 300 de lei.
La nivelul întregului an 2026, sprijinul total ajunge așadar la 1.000, 800 sau 600 de lei, banii fiind distribuiți în două tranșe egale, prima fiind deja acordată în luna mai.
Pentru plata din luna decembrie, autoritățile iau în calcul veniturile din pensii aferente lunii noiembrie 2026. În situația în care un pensionar încasează mai multe tipuri de pensii sau indemnizații, acestea sunt cumulate pentru încadrarea în plafoanele stabilite.
Totuși, eventualele diferențe de drepturi bănești restante primite în noiembrie nu sunt luate în considerare.
Casele de Pensii plătesc banii direct, nu e nevoie de nicio cerere prealabilă
Pensionarii eligibili nu sunt nevoiți să depună cereri sau dosare suplimentare, deoarece banii se acordă automat prin casele teritoriale și sectoriale de pensii. În cazul pensiei de urmaș, sprijinul financiar se atribuie fiecărui urmaș în parte.
O condiție obligatorie pentru acordarea sprijinului este ca beneficiarul să aibă domiciliul stabil în România, persoanele cu reședința obișnuită în străinătate fiind excluse. De asemenea, sumele virate nu pot fi supuse popririlor și nu influențează calculul altor ajutoare sociale.
Extras din OUG nr. 23 din 2 aprilie 2026
„Articolul IV
(1) În anul 2026 se acordă un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii și pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat plătite de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei, astfel:
a) în cuantum de 1.000 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv;
b) în cuantum de 800 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei inclusiv;
c) în cuantum de 600 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei inclusiv.
(2) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se plătește în două tranșe egale, în lunile mai 2026, respectiv decembrie 2026, astfel:
a) în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv;
b) în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei inclusiv;
c) în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei inclusiv.
(3) Prin sintagma venituri lunare prevăzută la alin. (1) și (2) se înțelege:
a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, cuvenite în luna aprilie 2026, respectiv luna noiembrie 2026;
b) venituri din pensii acordate în sistemul pensiilor militare de stat, cuvenite în luna aprilie 2026, respectiv luna noiembrie 2026;
c) venituri din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare, cuvenite în luna aprilie 2026, respectiv luna noiembrie 2026.
(4) Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă în situația în care veniturile cumulate prevăzute la alin. (3) și realizate de aceeași persoană sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, 2.000 lei și, respectiv, 3.000 lei.
Articolul V
Ajutorul financiar prevăzut la art. IV alin. (1) se plătește, din oficiu, în luna mai 2026, respectiv decembrie 2026, prin casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii, și se suportă din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.
Articolul VI
(1) În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar prevăzut la art. IV alin. (1) se acordă fiecărui urmaș în parte.
(2) Ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral prevăzut la art. IV chiar dacă veniturile plătite în luna aprilie 2026, respectiv luna noiembrie 2026 sunt aferente unei fracțiuni de lună.
(3) În cazul pensionarilor, care în luna aprilie 2026, respectiv luna noiembrie 2026 încasează diferențe de drepturi bănești, cuvenite și neîncasate, aferente unor perioade anterioare lunii aprilie 2026, respectiv noiembrie 2026, la determinarea plafonului prevăzut la art. IV alin. (1) nu se iau în considerare aceste drepturi.
Articolul VII
(1) Ajutorul financiar prevăzut la art. IV se acordă pensionarilor aflați în evidența caselor teritoriale de pensii/caselor sectoriale de pensii, care au domiciliul în România.
(2) Persoanele care au locul de ședere/reședința obișnuită în străinătate nu beneficiază de ajutorul financiar prevăzut la art. IV.
Articolul VIII
(1) Casele de pensii sectoriale organizate în cadrul sistemului pensiilor militare de stat pun la dispoziția Casei Naționale de Pensii Publice toate informațiile necesare solicitate de aceasta, în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
(2) Casa Națională de Pensii Publice pune la dispoziția caselor de pensii sectoriale informațiile solicitate de acestea, existente în evidența proprie, în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
Articolul IX
(1) Ajutorul financiar prevăzut la art. IV nu se ia în calcul la stabilirea plafonului prevăzut prin Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Ajutorul financiar prevăzut la art. IV nu se ia în calcul la stabilirea contribuției bănești individuale a asiguraților care beneficiază de bilete de tratament balnear, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice.
(3) Ajutorul financiar prevăzut la art. IV nu constituie venit în sensul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, și nici în sensul art. 3 din Mecanismul de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, regulile de acordare, modalitatea și frecvența măsurilor de sprijin, precum și instituțiile responsabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 70/2024, cu modificările ulterioare, respectiv art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2025 privind introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situația de sărăcie energetică, cu modificările ulterioare.
Articolul X
(1) Ajutorul financiar prevăzut la art. IV nu este supus executării silite prin poprire.
(2) Sumele acordate cu titlu de ajutor financiar plătite necuvenit se recuperează în condițiile art. 156 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și ale art. 114 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.”
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