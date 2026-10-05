Bani pentru pensionari în decembrie 2026. Vârstnicii cu pensii sub 3.000 lei vor primi maxim 500 lei. Care sunt condițiile

Pensionarii din România cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în decembrie 2026 a doua tranșă din ajutorul acordat de stat, cu valori de 300, 400 sau 500 de lei. Banii sunt virați automat de Casele de Pensii pe baza veniturilor din noiembrie, fiind eligibili doar pensionarii cu domiciliul în țară, din sistemul public și militar.

Pensionarii din România care înregistrează venituri lunare de până la 3.000 de lei vor primi, în luna decembrie 2026, a doua tranșă din ajutorul financiar garantat de stat.

Această măsură, reglementată prin Ordonanța de Urgență nr. 23/2026, urmărește sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața creșterii prețurilor și a scăderii puterii de cumpărare.

Sprijinul se adresează atât beneficiarilor din sistemul public de pensii, cât și celor care primesc pensii militare de stat, cu condiția îndeplinirii cerințelor legale.

Suma exactă primită în luna decembrie depinde de venitul lunar cumulat al fiecărui beneficiar.

Astfel, persoanele care au o pensie de până la 1.500 de lei inclusiv vor primi un ajutor de 500 de lei.

Pentru veniturile situate între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv, tranșa din decembrie este de 400 de lei, iar pensionarii cu venituri cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv vor încasa 300 de lei.

La nivelul întregului an 2026, sprijinul total ajunge așadar la 1.000, 800 sau 600 de lei, banii fiind distribuiți în două tranșe egale, prima fiind deja acordată în luna mai.

Pentru plata din luna decembrie, autoritățile iau în calcul veniturile din pensii aferente lunii noiembrie 2026. În situația în care un pensionar încasează mai multe tipuri de pensii sau indemnizații, acestea sunt cumulate pentru încadrarea în plafoanele stabilite.

Totuși, eventualele diferențe de drepturi bănești restante primite în noiembrie nu sunt luate în considerare.

Pensionarii eligibili nu sunt nevoiți să depună cereri sau dosare suplimentare, deoarece banii se acordă automat prin casele teritoriale și sectoriale de pensii. În cazul pensiei de urmaș, sprijinul financiar se atribuie fiecărui urmaș în parte.

O condiție obligatorie pentru acordarea sprijinului este ca beneficiarul să aibă domiciliul stabil în România, persoanele cu reședința obișnuită în străinătate fiind excluse. De asemenea, sumele virate nu pot fi supuse popririlor și nu influențează calculul altor ajutoare sociale.