Pensiile au fost virate către bănci. Data la care banii ajung în conturile pensionarilor

Pensionarii care își primesc drepturile prin cont bancar urmează să aibă banii disponibili vineri, 11 septembrie. Casele Județene de Pensii Bihor și Sălaj au anunțat că transferurile către instituțiile bancare sunt efectuate joi, 10 septembrie, prin intermediul Trezoreriei, urmând ca băncile să alimenteze conturile individuale ale beneficiarilor în cursul zilei de vineri.

Casa Județeană de Pensii Bihor a transmis joi un anunț destinat pensionarilor care au ales să își încaseze pensia prin cont bancar.

Instituția precizează că drepturile bănești au fost deja virate către instituțiile bancare, prin intermediul Trezoreriei Bihor.

„Informăm pensionarii care își încasează drepturile de pensie prin cont bancar, că joi 10 septembrie 2026, Casa Județeană de Pensii Bihor a virat drepturile bănești (pensii și/sau alte drepturi acordate în baza unor legi cu caracter special), către instituțiile bancare, prin intermediul Trezoreriei Bihor”, a transmis instituția.

Următoarea etapă este procesarea sumelor de către bănci.

„În aceste condiții, în cursul zilei de VINERI, 11 SEPTEMBRIE, vor fi alimentate, de către bănci, conturile individuale ale beneficiarilor”, precizează Casa Județeană de Pensii Bihor.

Și Casa Județeană de Pensii Sălaj a informat beneficiarii care își primesc pensia prin cont bancar că joi, 10 septembrie, sunt efectuate transferurile către bănci prin Trezoreria Sălaj.

Potrivit anunțului instituției, vineri, 11 septembrie, în cursul după-amiezii, băncile vor alimenta conturile beneficiarilor.

Plata pensiei prin cont curent sau cont de card reprezintă una dintre modalitățile oficiale prin care beneficiarii își pot încasa lunar drepturile. Casa Județeană de Pensii Sălaj precizează pe site-ul propriu că aceste plăți sunt realizate în condițiile convențiilor încheiate de CNPP cu băncile comerciale și alte instituții de credit.

Faptul că sumele sunt transferate către instituțiile bancare nu înseamnă că pensiile vor deveni disponibile simultan în toate conturile.

Procesarea efectivă depinde de fiecare instituție bancară, astfel că ora la care banii apar în cont poate varia. Calendarul din această lună este influențat și de faptul că 12 și 13 septembrie, datele în jurul cărora sunt efectuate în mod obișnuit plățile prin cont bancar, cad sâmbătă și duminică.

Casa Județeană de Pensii Bihor amintește și că documentul de informare privind sumele plătite, respectiv cuponul de pensie, poate fi transmis electronic.

Beneficiarii pot primi documentul în contul online deschis în Portalul CNPP sau prin e-mail, potrivit procedurii puse la dispoziție de sistemul public de pensii.

Astfel, pentru beneficiarii vizați de anunțurile caselor teritoriale de pensii, ziua importantă este vineri, 11 septembrie, când băncile urmează să alimenteze conturile cu drepturile aferente acestei luni.