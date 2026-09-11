Un nou semnal cu privire la mărirea pensiilor. Mesajul transmis de consilierul lui Bolojan
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Pensiile și salariile din sectorul public ar putea fi indexate în 2027, după doi ani în care au fost menținute la același nivel. Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, consideră că o astfel de măsură va fi necesară, în contextul perioadei de inflație ridicată.
După doi ani de înghețare, apare scenariul care poate schimba pensiile din 2027
Economistul a precizat că o eventuală majorare trebuie stabilită în funcție de resursele disponibile la buget. Potrivit acestuia, indexarea nu ar trebui să repete ritmul unor creșteri din trecut care au generat presiuni asupra finanțelor publice.
Întrebat dacă statul își va permite să majoreze pensiile anul viitor, Ionuț Dumitru a susținut că indexarea este necesară după perioada în care pensiile și salariile din sectorul public au fost înghețate.
„Cred că, după doi ani de înghețare a salariilor în sectorul public și a pensiilor, în 2027 va trebui făcută o indexare. Am avut o perioadă de inflație destul de ridicată și probabil că trebuie făcută o indexare, dar ea trebuie foarte, foarte bine cumpătată”, a declarat Ionuț Dumitru.
Indexarea pensiilor trebuie raportată la resursele bugetare
Consilierul onorific al premierului interimar a făcut referire și la majorarea pensiilor din 2024, când punctul de pensie, respectiv pensia medie, a crescut în două etape, cu un procent cumulat de 40%.
Ionuț Dumitru a arătat că ritmul de creștere din acel an a fost dificil de explicat investitorilor străini, inclusiv din perspectiva sursei de finanțare. Ulterior, situația sistemului de pensii s-a deteriorat, iar majorările au fost susținute inclusiv prin bani împrumutați.
„Să nu mai facem greșelile din trecut. Ne aducem aminte de anul de grație 2024, în care pensiile au crescut în două etape, cumulat punctul de pensie, adică pensia medie, a crescut în 2024 cu 40%. Și îmi aduc aminte discuțiile cu investitorii străini la momentul respectiv, când auzeau de 40%, nu le era clar, dacă știți în engleză se poate face o confuzie, dacă e 14% sau 40%… pentru orice om normal, când le spui că într-un an de zile cresc pensiile cu 40%, sigur că ridică din umeri și întreabă de unde e finanțat așa ceva. S-a dovedit ulterior că situația sistemului de pensii s-a deteriorat masiv, că nu avem resursele să susținem așa ceva, le-am susținut din bani împrumutați”, a explicat Ionuț Dumitru la Digi24.
Decizia privind o eventuală indexare a pensiilor în 2027, precum și nivelul acesteia, va aparține următorului Guvern, care va avea puteri depline. Stabilirea procentului va trebui să țină cont de resursele bugetare disponibile, potrivit declarațiilor lui Ionuț Dumitru.
Creșterea vârstei standard de pensionare, considerată prematură
Ionuț Dumitru a vorbit și despre posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare. Economistul consideră că o astfel de discuție este prematură înainte de rezolvarea problemelor legate de pensionările timpurii și de pensiile speciale.
În prezent, vârsta standard de pensionare este de 62-65 de ani, în funcție de categoria de persoane și de condițiile prevăzute de legislație. Potrivit consilierului onorific, modificarea acesteia ar fi dificil de justificat atât timp cât există persoane care se pensionează la vârste mult mai mici.
„Cu privire la creșterea vârstei de pensionare, cred că e prematur să discutăm în România despre creșterea vârstei standard de pensionare, care e 62-65 de ani, așa cum știm cu toții, până nu rezolvăm problema pensiilor speciale. Adică atâta timp cât ai pensionari la 45 de ani, este greu de explicat oamenilor, pe bună dreptate, de ce un om care muncește până la 65 de ani ar trebui să muncească mai mult când sunt oameni care ies la pensie la 45 sau 50 de ani”, a comentat acesta.
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