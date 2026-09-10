Risc de blocaj strategic din cauza lui Ilie Bolojan. Oil Terminal amenință cu greva generală pe 17 septembrie: Este un semnal de alarmă

După luni de așteptare fără un răspuns din partea Guvernului, salariații Oil Terminal au declanșat o grevă de avertisment și amenință cu oprirea totală a activității pe 17 septembrie. Liderul de sindicat Nicu Androne a explicat, într-un interviu acordat publicației EVZ, motivele conflictului și riscurile pe care le-ar putea genera blocarea activității companiei.

Miza conflictului este indexarea salariilor cu rata inflației, în valoare de 6,5%. Potrivit explicațiilor oferite de Nicu Androne pentru jurnalistul Dan Andronic, nu este vorba despre o creștere salarială propriu-zisă, ci despre o indexare prevăzută de Ordonanța 89, adoptată de Guvernul României la sfârșitul anului trecut.

„Nici măcar nu este o creștere propriu-zisă, ci o indexare a salariilor cu rata inflației, de 6,5%. Aceasta este prevăzută conform Ordonanței 89, adoptată de Guvernul României la sfârșitul anului trecut. Noi, ca societate comercială, îndeplinim toate condițiile stabilite prin ordonanță. Singura piedică birocratică introdusă a fost necesitatea aprobării unui memorandum de către Guvern, după o analiză aprofundată a situației companiei”, a spus Nicu Androne pentru EVZ.

Oil Terminal îndeplinește toate condițiile stabilite prin această ordonanță, potrivit liderului de sindicat. Singura piedică birocratică a fost introducerea obligației ca Guvernul să aprobe un memorandum, după realizarea unei analize aprofundate a situației companiei.

„Da, conducerea a susținut demersul. Chiar la solicitarea ministrului Energiei a fost întocmit memorandumul încă din luna februarie și trimis către minister. Documentul arată clar că îndeplinim toate criteriile legale. Din februarie și până acum, în septembrie, am tot așteptat ca cineva să ia o decizie. Nu ne-a răspuns nimeni. La premier nu am reușit să ajungem”, a subliniat acesta.

Conducerea Oil Terminal a susținut demersul privind indexarea salarială. La solicitarea ministrului Energiei, memorandumul a fost întocmit încă din luna februarie și transmis ministerului. Documentul arată, potrivit sindicaliștilor, că societatea îndeplinește toate criteriile legale necesare. Din februarie și până în septembrie, angajații au așteptat o decizie, însă nu au primit niciun răspuns.

„Greva de avertisment este de două ore și am hotărât să o desfășurăm fără oprirea lucrului. Este un semnal de alarmă. Noi am tot tras semnale, nu am dorit în niciun moment să ajungem în această situație, dar nu ne ascultă nimeni și nu mai avem ce face”, a mai spus Nicu Androne.

Nicu Androne a explicat în interviul oferit pentru EVZ că reprezentanții angajaților au avut discuții la Ministerul Energiei cu mai mulți secretari de stat. Răspunsul primit a fost că memorandumul se află în mapa premierului Ilie Bolojan.

Liderul de sindicat a precizat că reprezentanții angajaților nu au reușit să ajungă la premier, deși au transmis adrese și memorii oficiale. Nu au primit niciun răspuns scris, situația fiind considerată de sindicaliști o ignorare totală a solicitărilor.

„La Ministerul Energiei am avut discuții cu mai mulți secretari de stat, iar răspunsul a fost același: memorandumul se află în mapa domnului prim-ministru. La premier nu am reușit să ajungem, deși am trimis adrese și memorii oficiale. Nu am primit niciun răspuns scris. Pur și simplu ignorare totală”, a explicat acesta.

Nemulțumirea este amplificată de faptul că Guvernul a aprobat memorandumuri similare pentru alte companii de stat. Potrivit lui Nicu Androne, au fost aprobate 54 de memorandumuri.

Două dintre acestea au vizat societăți aflate în subordinea Ministerului Energiei, respectiv Romgaz și o filială a Hidroelectrica. Au fost aprobate și memorandumuri privind suplimentarea personalului.

Unele dintre aceste măsuri au fost aprobate pentru societăți sau unități administrativ-teritoriale aflate într-o situație financiară considerată mult mai slabă decât cea a Oil Terminal. Sindicatul reclamă lipsa unor criterii clare de departajare și susține că nu a primit un argument logic pentru diferența de tratament.

„Au aprobat 54 de memorandumuri! Două dintre ele chiar la societăți din subordinea Ministerului Energiei — la Romgaz și la o filială Hidroelectrica —, plus memorandumuri de suplimentare de personal. Unele au fost aprobate pentru societăți sau UAT-uri aflate într-o situație financiară mult mai slabă decât a noastră. Nu ne poate oferi nimeni un argument logic: care sunt criteriile de departajare?”, a spus Nicu Androne.

În interviul acordat EVZ, Nicu Androne a subliniat că Oil Terminal este o companie profitabilă și a susținut că, de la Revoluție încoace, societatea nu a încheiat niciun an fără profit.

În plus, impactul financiar al indexării salariale ar fi redus, având în vedere că mai sunt doar trei luni din an. Efortul financiar estimat pentru acordarea indexării este de aproximativ 2,4 milioane de lei.

În schimb, sindicaliștii avertizează că eventualele costuri generate de un blocaj al activității ar fi mult mai mari.

„De la Revoluție încoace, Oil Terminal nu a încheiat niciun an fără profit! Efortul financiar pentru acordarea acestei indexări este redus: mai sunt doar trei luni din an, ceea ce înseamnă un impact de aproximativ 2,4 milioane de lei. În schimb, costurile unui blocaj ar fi astronomice”, a spus el.

Oprirea activității Oil Terminal ar putea avea consecințe asupra transportului și aprovizionării cu produse petroliere. Penalitățile de contrastalii, adică pentru staționarea unui tanc petrolier, se ridică la aproximativ 90.000 de dolari pe zi pentru un vas de 100.000 de tone.

În cazul în care o grevă generală s-ar prelungi timp de trei-patru zile, Rafinăria Petrobrazi ar putea rămâne fără materie primă. Importanța companiei este legată și de faptul că aproximativ 60% din totalul produselor petroliere consumate în România tranzitează prin Oil Terminal.

În România au mai rămas funcționale doar două rafinării mari, iar Rompetrol nu funcționează la capacitate maximă din cauza incidentelor tehnice din trecut.

„Doar penalitățile de contrastalii (staționare) la un tanc petrolier de 100.000 de tone se ridică la circa 90.000 de dolari pe zi. Dacă o grevă generală se prelungește trei-patru zile, Rafinăria Petrobrazi poate rămâne fără materie primă. Să nu uităm: 60% din totalul produselor petroliere consumate în România tranzitează prin Oil Terminal! În țară au mai rămas funcționale doar două rafinării mari, iar Rompetrol nu funcționează la capacitate maximă din cauza incidentelor tehnice din trecut”, a completat acesta.

Nicu Androne a explicat pentru EVZ că un blocaj al Oil Terminal ar putea avea efecte asupra prețurilor carburanților și asupra aprovizionării cu combustibil, într-un moment considerat important pentru debutul campaniei agricole de toamnă.

Angajații susțin că au încercat să evite o asemenea situație tocmai din cauza riscurilor pe care le-ar implica o criză a combustibilului și a nivelului deja ridicat al prețurilor.

Conflictul a fost amânat în mai multe rânduri. La finalul negocierilor din vară, sindicaliștii au decis să amâne conflictul cu 60 de zile, după care au mai acordat o amânare de 30 de zile. În total, au fost trei luni de amânări.

„Exact. Tocmai de aceea am dat dovadă de responsabilitate până acum. Am amânat conflictul 60 de zile la încheierea negocierilor din vară, apoi încă 30 de zile. Am adunat trei luni de amânări, conștienți de riscurile unei crize a combustibilului și de nivelul deja ridicat al prețurilor. Însă oamenii nu mai pot: în ultimii doi ani, salariații au pierdut 20% din puterea de cumpărare pe fondul scumpirilor la utilități și la alimente”, a subliniat liderul de sindicat.

Potrivit liderului de sindicat, această perioadă de așteptare a fost determinată de dorința de a evita consecințele unei eventuale crize a combustibilului. În același timp, angajații susțin că situația lor financiară s-a deteriorat, iar în ultimii doi ani au pierdut 20% din puterea de cumpărare din cauza scumpirilor la utilități și alimente.

În total, aproximativ 1.000 de salariați sunt direct afectați de situație. Nicu Androne a subliniat în interviul realizat de Dan Andronic că în spatele acestui număr se află totodată 1.000 de familii.

„Vorbim despre 1.000 de salariați. Sunt 1.000 de familii”, a explicat acesta.

Următorul termen stabilit de sindicaliști este joi, 17 septembrie. Dacă până atunci Guvernul nu va debloca memorandumul și nu va exista o rezolvare concretă, angajații Oil Terminal anunță că vor fi obligați să declanșeze greva generală.

Sindicaliștii speră însă că autoritățile vor înțelege gravitatea situației înainte ca activitatea companiei să fie blocată și ca un nod strategic național să fie afectat.