Statisticile INS au fost publicate: ce s-a schimbat la sacrificările de animale și păsări în iulie

Numărul sacrificărilor de bovine și porcine a crescut în luna iulie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce la păsări, ovine și caprine au fost consemnate scăderi. Datele provin din cele mai recente statistici publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit datelor INS, evoluția diferă și în raport cu luna iunie 2026. În iulie, numărul sacrificărilor a crescut în cazul bovinelor, porcinelor și păsărilor, în timp ce la ovine și caprine indicatorul a coborât.

În ceea ce privește greutatea în carcasă, datele INS arată creșteri pentru bovine și păsări față de luna precedentă. La porcine, precum și la ovine și caprine, greutatea în carcasă a fost mai mică.

Comparativ cu iulie 2025, atât numărul sacrificărilor, cât și greutatea în carcasă au crescut la bovine și porcine. Pentru ovine și caprine, precum și pentru păsări, ambii indicatori au înregistrat scăderi.

La categoria bovine, numărul total al sacrificărilor este indicat la 41, 43 și 44, iar valorile corespunzătoare pentru greutatea în carcasă sunt 6.801, 7.233 și 7.275. În unitățile industriale specializate, respectiv abatoare, numărul sacrificărilor este de 15, 10 și 12, iar greutatea în carcasă ajunge la 3.786, 2.687 și 2.939.

În cazul porcinelor, numărul total al sacrificărilor este de 298, 335 și 338, în timp ce valorile privind greutatea în carcasă sunt de 25.783, 30.248 și 29.564. Pentru animalele sacrificate în unități industriale specializate, datele indică 277, 308 și 301, respectiv 23.826, 27.801 și 25.993 pentru greutatea în carcasă.

La ovine și caprine, statisticile indică 242, 312 și 219 de sacrificări, iar greutatea în carcasă este de 3.544, 3.999 și 3.074. În abatoare au fost consemnate 86, 71 și 90 de sacrificări, cu valori ale greutății în carcasă de 1.278, 1.025 și 1.365.

Pentru păsări, numărul total al sacrificărilor este de 38.952, 35.364 și 37.742, iar greutatea în carcasă este de 63.873, 56.776 și 60.688. În unitățile industriale specializate, cifrele sunt de 37.004, 35.010 și 37.365 de păsări sacrificate, cu greutăți în carcasă de 61.156, 56.262 și 60.140.

Datele statistice referitoare la greutatea medie în carcasă arată valori diferite între principalele categorii de animale și păsări. Pentru bovine, media este de 165,9, 168,2 și 165,3, iar în unitățile industriale specializate valorile sunt de 252,4, 268,7 și 244,9.

La porcine, greutatea medie în carcasă este de 86,5, 90,3 și 87,5. Pentru animalele sacrificate în abatoare, valorile corespunzătoare sunt 86,0, 90,3 și 86,4.

În cazul ovinelor și caprinelor, greutatea medie în carcasă este de 14,6, 12,8 și 14,0. Pentru sacrificările realizate în unități industriale specializate, indicatorul se situează la 14,9, 14,4 și 15,2.

La păsări, greutatea medie în carcasă este de 1,6 în toate cele trei valori prezentate. Pentru păsările sacrificate în unități industriale specializate, indicatorul este de 1,7, 1,6 și 1,6.

Potrivit metodologiei statistice prezentate de INS, termenul de „carcasă” are o definiție distinctă pentru fiecare categorie de animale și păsări. La bovine, greutatea în carcasă reprezintă greutatea corpului animalului sacrificat, întreg, după îndepărtarea pielii, sângelui și organelor interne, fără cap, uger, coadă, grăsime renală şi picioare, acestea din urmă fiind separate la nivelul articulaților metacarpiene și metatarsiene.

La porcine, greutatea în carcasă reprezintă greutatea corpului animalului sacrificat, întreg sau împărțit în părți egale de-a lungul șirei spinării, după sângerare, fără organe interne, păr, copite, limbă, osânză și diafragmă.

Pentru ovine și caprine, greutatea în carcasă reprezintă greutatea corpului animalului sacrificat, după sângerare și îndepărtarea pielii, fără organe interne, cap și picioare, acestea fiind separate la nivelul articulațiilor metacarpiene și metatarsiene. Rinichii și grăsimea renală sunt incluse în carcasă.

În cazul păsărilor, greutatea în carcasă reprezintă greutatea păsării sacrificate după sângerare, fără fulgi, puf, organe interne, respectiv intestine, ficat, inimă și pipotă, precum și fără cap, gât și gheare. Greutatea medie în carcasă este calculată ca raport între greutatea în carcasă și numărul de animale sau păsări sacrificate.