Mesajul care pare inofensiv, dar ascunde o capcană. Peste un milion de români l-au primit

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi metode de escrocherie care se răspândește în rândul românilor. Infractorii trimit SMS-uri și mesaje pe WhatsApp prin care se folosesc de identitatea unor companii de curierat pentru a-i determina pe destinatari să ofere informații sau să efectueze plăți.

Peste un milion de români au primit mesaje frauduloase de acest tip, potrivit avertismentului transmis de autorități. Mesajele susțin, de regulă, că există o problemă legată de livrarea unui colet și îi îndeamnă pe destinatari să rezolve situația cât mai repede.

Escrocii le pot solicita persoanelor vizate să confirme sau să actualizeze adresa de livrare. În alte situații, mesajele le cer destinatarilor să aleagă o modalitate de ridicare a coletului sau să achite o presupusă taxă de livrare ori de depozitare.

Mesajele sunt însoțite de un link care nu duce către pagina oficială a firmei de curierat menționate, ci către un site fals. Pagina este concepută pentru a semăna cu un site legitim și pentru a-i determina pe utilizatori să introducă datele solicitate.

Prin această metodă, atacatorii încearcă să obțină informații personale sau date bancare de la victime. În anumite situații, linkurile transmise pot fi utilizate și pentru a încerca preluarea accesului la conturile de WhatsApp ale persoanelor vizate.

Specialiștii în securitate cibernetică explică faptul că aceste tentative reprezintă atacuri de inginerie socială. Ele nu presupun neapărat compromiterea sistemelor informatice ale companiilor de curierat ale căror nume și identitate vizuală sunt folosite de infractori.

„De cele mai multe ori, utilizatorii cad în plasa atacatorilor pentru că nu sunt atenți, nu pentru că nu știu. Infractorii folosesc tehnici de inginerie socială care ne activează emoțiile și ne împing să acționăm rapid, sub presiunea urgenței”, a explicat Mihai Rotariu, manager DNSC.

Experții recomandă evitarea accesării linkurilor primite prin mesaje nesolicitate sau care ridică suspiciuni. Destinatarii trebuie să verifice cu atenție atât identitatea expeditorului, cât și adresa site-ului către care sunt redirecționați înainte de a furniza orice informație.

Autoritățile atrag atenția că parolele și codurile de autentificare sau de verificare nu trebuie transmise niciodată prin SMS. Aceeași regulă se aplică în cazul codurilor WhatsApp și al datelor înscrise pe cardul bancar.

Pentru verificarea unei livrări, destinatarul poate introduce numărul AWB direct pe site-ul oficial al companiei de curierat sau poate folosi aplicația oficială a acesteia. În acest fel, situația coletului poate fi verificată fără accesarea linkului primit prin SMS sau WhatsApp.