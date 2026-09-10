Alertă pe o plajă din România. O dronă a fost găsită printre mai multe rămășițe. Polițiștii au izolat zona

O dronă a fost găsită astăzi pe o plajă din Corbu de turiștii care se aflau în zonă. La fața locului au intervenit polițiștii, care au izolat zona, precum și echipe de geniști.

Potrivit informațiilor disponibile, nu este vorba despre un singur obiect. Turiștii au descoperit mai multe obiecte pe plajă, printre acestea aflându-se o dronă care pare intactă, dar și mai multe rămășițe. După descoperirea obiectelor, zona a fost izolată de polițiști, iar la fața locului au fost chemați geniștii.

Potrivit celor mai recente informații, turiștii aflați pe plaja din Corbu au observat un obiect suspect și au alertat autoritățile în jurul orei 10:00. Aproximativ 10 minute mai târziu, polițiștii au ajuns la fața locului, iar în jurul orei 10:35 au intervenit și pompierii.

Pe mal, în nisip, a fost identificat un obiect suspect cu o lungime de aproximativ un metru. La circa 100 de metri distanță se află un al doilea obiect, care pare să fie o aripă de dronă.

Potrivit primelor informații, un obiect din zonă pare să fie o componentă a unei drone, posibil o aripă a aparatului. Identitatea exactă a fragmentului urmează însă să fie stabilită de autorități. Obiectul suspect are o lungime de aproximativ un metru.

Autoritățile urmează să stabilească, de asemenea, proveniența fragmentului și circumstanțele în care acesta a ajuns în zona litoralului.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN) au anunțat că, joi, o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona plajei de la Capu Midia pentru a verifica resturile unei drone aeriene.

În urma verificărilor, echipa EOD a stabilit că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă. Acestea au fost neutralizate la fața locului, în jurul orei 9:30.

„În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă. Acestea au fost neutralizate la faţa locului, în jurul orei 9.30. Resturile de dronă fuseseră semnalate în zona plajei miercuri, 9 septembrie, în jurul orei 20.00. Din cauza lăsării întunericului, s-a decis izolarea zonei, intervenţia fiind amânată pentru această dimineaţă”, au transmis reprezentanţii MApN.

În ultimele săptămâni, mai multe fragmente de acest tip au fost descoperite pe diferite plaje de pe litoral. Unul dintre acestea, care conținea material exploziv, a fost detonat în condiții de siguranță pe plaja din Olimp.