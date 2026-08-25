UPDATE: MApN anunță o nouă alertă aeriană. Țintă detectată lângă granița României. F-18 au fost ridicate

Un mesaj RO-Alert a fost emis marți dimineață pentru nordul județului Tulcea. Locuitorii au fost avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să se adăpostească. Este a doua alertă transmisă în zonă în mai puțin de 24 de ore.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemele radar au detectat marți dimineață, 25 august, o țintă aeriană în apropierea frontierei cu Ucraina. În urma semnalului, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert.

„În dimineaţa zilei de marţi, 25 august, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu Ucraina”, informează MApN.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au primit ordin să decoleze.

În același timp, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru declanșarea măsurilor de avertizare a populației din nordul județului Tulcea.

Alerta a fost transmisă marți, 25 august, la ora 07:32. Prin mesajul primit pe telefoanele mobile, oamenilor li se recomandă să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

”Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesaj.

Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

O nouă alertă după avertizarea de luni seară

Nordul județului Tulcea a fost vizat de o alertă și luni seară. Avertizarea precedentă a fost transmisă după ce două ținte aeriene au fost detectate la aproximativ 25 de kilometri de Insula Șerpilor.

În contextul noii alerte, locuitorilor din zona vizată li se recomandă să respecte indicațiile autorităților și să rămână în spații protejate pe durata avertizării.

Drona care a declanșat luni dimineață alerta aeriană în Galați și Tulcea a fost găsită câteva ore mai târziu în localitatea Ciușlea, județul Vrancea. Ministerul Apărării Naționale a confirmat că aparatul nu avea încărcătură explozivă și că, cel mai probabil, este aceeași dronă care a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova.

Descoperirea a fost făcută luni după-amiază în satul Ciușlea, comuna Garoafa, la mică distanță de granița cu județul Galați. Localnicii au observat aparatul de zbor prăbușit și au alertat autoritățile.

Primarul comunei Garoafa, Laurențiu Diaconu, a declarat că drona era agățată într-un nuc, în apropierea unei gospodării. Din motive de siguranță, zona a fost evacuată pe o rază de 300 de metri, până la verificarea aparatului de către specialiști.

Ulterior, Ministerul Apărării Naționale a confirmat că drona nu prezenta pericol.

„În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că drona nu avea încărcătură explozivă”, a transmis MApN.

Potrivit instituției, analiza preliminară arată că elementele găsite provin, cel mai probabil, de la drona care a intrat în spațiul aerian național în dimineața zilei de 24 august.

Alerta a început în jurul orei 06:00, când sistemele radar ale MApN au detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul. Unul dintre acestea a fost observat ulterior în zona Târgu Bujor, județul Galați.

La ora 06:12, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din zona vizată, iar două avioane F-16 și un elicopter IAR-330 SOCAT au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Ultimul contact radar cu drona a fost înregistrat la ora 06:37.

Cristian Popoviciu, șeful Direcției de Informare din MApN, a explicat că aparatul ar fi zburat la altitudine foarte joasă, urmând relieful deluros din zonă, ceea ce a îngreunat localizarea sa.

Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că drona a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 05:55, venind din direcția regiunii Odesa.

După 14 minute, la ora 06:09, aparatul a părăsit spațiul aerian moldovean și s-a îndreptat spre România, în apropierea localității Vădești. Din acest motiv, autoritățile moldovene au restricționat temporar spațiul aerian din sudul țării pentru 15 minute.

În timpul incidentului, mai mulți locuitori din județul Galați au filmat drona și au relatat pe rețelele de socializare că au auzit zgomotul motoarelor și au văzut aparatul de zbor trecând deasupra caselor.

Oamenii au surprins și avioanele F-16, precum și elicopterul trimis de MApN în misiunea de căutare.

Până la descoperirea dronei în Vrancea, autoritățile nu raportaseră victime, pagube materiale sau urme de impact la sol.