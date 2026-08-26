Siemens Energy vrea să vândă cea mai mare parte a diviziei industriale și să se concentreze pe turbine cu gaz și rețele electrice

Siemens Energy își reorganizează activitatea și ia în calcul vânzarea celei mai mari părți a diviziei Transformarea Industriei, într-o schimbare strategică majoră. Compania germană vrea să-și concentreze investițiile asupra turbinelor cu gaz și echipamentelor pentru rețele electrice, domenii susținute de cererea tot mai mare de energie a centrelor de date.

Siemens Energy intenționează să vândă cea mai mare parte a diviziei sale Transformarea Industriei (ToI), într-o strategie prin care grupul german își propune să-și simplifice structura și să se concentreze pe activitățile cu perspective mai bune de creștere și profitabilitate, în special turbinele cu gaz și echipamentele pentru rețele electrice.

Divizia ToI furnizează echipamente pentru clienți industriali și produce, printre altele, turbine cu abur și electrolizoare. În 2025, aceasta a generat vânzări de 5,7 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 15% din veniturile totale ale Siemens Energy. Divizia are o marjă de profit de 11%.

Decizia face parte din eforturile companiei de a-și simplifica structura și de a-și concentra resursele asupra activităților orientate în principal către sectorul energetic. Diviziile care produc turbine cu gaz și echipamente pentru rețele electrice beneficiază în prezent de o cerere ridicată, susținută inclusiv de necesarul tot mai mare de energie al centrelor de date utilizate pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Directorul general al Siemens Energy, Christian Bruch, a explicat anterior că divizia Transformarea Industriei are cicluri de cerere diferite față de celelalte activități ale grupului și concurează cu acestea pentru resurse de investiții limitate. În opinia sa, menținerea actualei structuri limitează potențialul de dezvoltare al diviziei. Bruch a indicat că Siemens Energy vrea să-și concentreze investițiile asupra activităților care pot genera randamente mai mari.

„Dacă nu ne schimbăm structura, limităm ceea ce poate realiza Transformarea Industriei”, a spus Bruch într-un comunicat, adăugând că grupul se concentrează pe diviziile sale care oferă randamente mai mari.

Compania a precizat că intenționează să atragă investitori externi pentru divizia ToI și a indicat inclusiv posibilitatea unei tranzacții pe piețele de capital. Siemens Energy ar urma să păstreze o participație minoritară în această afacere.

Divizia are aproximativ 17.000 de angajați, reprezentând circa 17% din personalul total al Siemens Energy. Activitatea sa deservește industrii precum petrolul și gazele, industria chimică, producția de hârtie, cimentul și sectorul maritim.

Planurile Siemens Energy apar într-un moment în care mai multe companii industriale își reevaluează structura și încearcă să-și eficientizeze operațiunile. Printre acestea se numără Thyssenkrupp, care analizează separarea diviziei sale de comercializare a materialelor.

Surse citate de Reuters au relatat la începutul lunii august că boardul Siemens Energy urma să discute planurile privind divizia Transformarea Industriei.