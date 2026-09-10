Prognoza pentru 10 septembrie vine cu un episod meteo neașteptat. Ce anunță meteorologii
Toamna. Sursa foto. Pixabay
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru joi, 10 septembrie. Meteorologii anunță o vreme călduroasă, cu temperaturi care se vor situa peste valorile normale pentru această perioadă.
ANM anunță o zi neobișnuită pentru 10 septembrie. Detaliul din prognoză
În cea mai mare parte a țării, temperaturile vor continua să fie ridicate, iar maximele vor ajunge până la 35 de grade. În același timp, vremea va avea și perioade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni.
Aversele, descărcările electrice și intensificările vântului sunt prognozate în special în nordul și vestul țării, precum și în zonele montane. Fenomenele vor apărea local, în funcție de regiune și de evoluția condițiilor atmosferice.
Vremea va fi călduroasă, pe arii extinse în Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și local în Moldova. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în regiunile vestice, nordice și, pe alocuri, în centru.
Temperaturile ajung până la 35 de grade
Vor fi perioade în care se vor semnala averse și descărcări electrice. În Maramureș și la munte, aceste fenomene vor apărea local, în timp ce în Banat, Crișana, vestul și nordul Transilvaniei, precum și în jumătatea de nord a Moldovei, aversele sunt prognozate izolat.
Cantitățile de apă vor fi cuprinse, în general, între 1 și 5 l/mp, iar izolat pot ajunge la 6–10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul zilei sunt așteptate intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, local în zona montană și pe suprafețe mici în Transilvania, Banat și Crișana.
Rafalele de vânt vor atinge, în general, viteze de 40–50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, în timp ce minimele vor coborî până la 7 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 22 de grade în dealurile Banatului.
Cum va fi vremea în București
Dimineața și noaptea, ceața va fi prezentă pe arii restrânse. În Capitală, noaptea de dinaintea zilei de 10 septembrie va fi caracterizată de un cer mai mult senin și de vânt slab până la moderat.
Temperatura minimă din timpul nopții va fi cuprinsă între 12 și 15 grade. Pe parcursul zilei de joi, vremea va fi frumoasă, dar călduroasă, iar temperatura maximă va ajunge la 31–32 de grade.
Cerul se va menține mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea, temperatura minimă va fi de 16–17 grade, cu valori mai scăzute în zona preorășenească, unde poate coborî spre 14 grade. Presiunea atmosferică va avea o evoluție variabilă în timpul zilei, după care va crește în cursul serii și al nopții.
Vremea pe litoral, pe 10 septembrie
Pe litoral, vremea va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.
În timpul zilei, vântul va avea intensificări trecătoare, cu rafale care pot ajunge până la 45 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 26 de grade, iar valorile minime vor fi cuprinse între 18 și 20 de grade.
Pe timpul nopții vor exista condiții de ceață. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 22 de grade.
Instabilitate atmosferică în zonele montane
La munte, vremea va fi schimbătoare, cu perioade în care instabilitatea atmosferică se va accentua. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar local sunt prognozate averse și descărcări electrice.
Cantitățile de apă vor fi, în general, de 1–5 l/mp, iar izolat pot ajunge la 6–10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale pe parcursul zilei în zona montană. Rafalele de vânt vor atinge, în general, 40–50 km/h.
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