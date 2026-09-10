Românii din Germania primesc o veste importantă. Reforma fiscală aduce schimbări la salarii și Minijob

Guvernul german a aprobat reforma fiscală pregătită de coaliția aflată la putere, un pachet care aduce modificări ce pot influența veniturile angajaților și ale familiilor. Printre măsurile prevăzute se află majorarea alocației pentru copii, creșterea venitului neimpozabil și modificarea pragului de la care se aplică impozitul pe venit de 42%.

În același timp, persoanele cu venituri foarte ridicate ar urma să fie supuse unei taxări mai mari. Reforma include și modificări referitoare la formele de muncă cu program redus, în special Minijoburile ( Geringfügige Beschäftigung, o formă legală de muncă în Germania, cu un număr redus de ore), unde taxa forfetară ar urma să fie majorată.

Potrivit informațiilor publicate de t-online.de, primele prevederi sunt programate să intre în vigoare începând din 2027, iar reforma ar urma să fie aplicată în două etape, în 2027 și 2028. Pachetul combină măsuri de reducere a taxelor pentru cetățeni și familii cu măsuri prin care povara fiscală ar crește pentru veniturile mari, potrivit celor relatate de ziarulromanesc.de.

Una dintre principalele modificări vizează Grundfreibetrag, respectiv partea din venit pentru care nu se achită impozit pe venit. Valoarea acestui plafon urmează să crească, ceea ce ar reduce povara fiscală pentru contribuabili.

O schimbare este prevăzută și pentru pragul aferent Spitzensteuersatz, cota de impozitare de 42%. Începând din 2027, această cotă ar urma să fie aplicată de la un venit impozabil care depășește 70.600 de euro.

Pentru numeroase familii, modificarea pragurilor de impozitare poate avea efect asupra modului în care sunt calculate taxele datorate. În același timp, guvernul intenționează să renunțe la anumite facilități fiscale sau să le reducă, pentru a acoperi o parte dintre costurile generate de noul pachet.

La polul opus, veniturile foarte mari vor fi vizate de o nouă treaptă de impozitare. De la 2027, veniturile anuale care depășesc 280.000 de euro ar urma să fie impozitate cu o cotă maximă de 47%, față de nivelul de 45% aplicat în prezent prin Reichensteuer, impozitul suplimentar destinat veniturilor foarte mari.

O altă prevedere importantă a reformei se referă la Minijoburi, forma de angajare utilizată pentru activități cu venituri și program de lucru reduse. Taxa forfetară aferentă acestor contracte ar urma să crească de la 2% la 5%.

Potrivit proiectului, această taxă nu este un impozit pe venit pe care angajatul cu Minijob trebuie să îl achite direct. Este vorba despre o contribuție fiscală forfetară suportată de angajator pentru această formă de ocupare.

Angajații cu Minijob ar urma, în continuare, să nu plătească, de regulă, impozit pe venit. Există însă o situație care poate influența venitul net al acestora: și în prezent angajatorii au posibilitatea de a transfera taxa forfetară către angajat.

Dacă această practică este aplicată, majorarea taxei de la 2% la 5% poate avea un efect indirect asupra sumei primite de persoana angajată. În același timp, firmele care folosesc într-o măsură importantă Minijoburile ar urma să suporte costuri mai mari pentru această formă de muncă.

Impactul ar putea fi resimțit în special în domeniile în care munca flexibilă, cu program redus sau pentru perioade scurte, are un rol important în desfășurarea activității. Planurile guvernului au fost deja criticate de reprezentanții mediului economic.

Asociația germană a hotelurilor și restaurantelor, Dehoga, avertizase încă după acordul coaliției din luna iulie cu privire la posibilitatea unor costuri suplimentare asociate Minijoburilor.

Organizația a transmis: „Rămâne fără răspuns întrebarea dacă Minijoburile vor fi împovărate și mai mult prin contribuții sociale suplimentare. Dacă guvernul federal recunoaște importanța Minijoburilor, indispensabile, este nevoie de o povară financiară care să rămână suportabilă pentru angajatori”.

Pe lângă majorarea taxei forfetare, există și o discuție separată referitoare la contribuțiile sociale și, în special, la contribuțiile pentru pensie ale persoanelor care lucrează prin Minijob.

Comisia pentru pensii a guvernului federal a recomandat ca angajații cu Minijob să plătească, pe viitor, contribuții pentru pensie. Propunerea nu face parte din aceeași modificare fiscală privind taxa forfetară, ci este legată de reforma sistemului de pensii.

Decizia ar urma să fie inclusă în reforma pensiilor, programată pentru toamna anului 2026. Astfel, schimbările privind Minijoburile ar putea continua să fie analizate și din perspectiva contribuțiilor sociale.

Potrivit informațiilor citate de t-online.de, posibilitatea introducerii unor astfel de contribuții ar putea însemna o povară suplimentară pentru aproximativ șapte milioane de persoane care lucrează în această formă de angajare.

Reforma fiscală aprobată de cabinetul federal include, așadar, modificări programate începând din 2027, cu efecte diferite în funcție de nivelul veniturilor și de forma de ocupare. Pentru familii sunt prevăzute majorări ale unor praguri și beneficii fiscale, în timp ce veniturile foarte mari și Minijoburile sunt vizate de măsuri fiscale distincte.