Vestea care îi vizează pe bugetari. Ce se poate întâmpla cu voucherele de vacanță

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) propune Guvernului un pachet de 10 măsuri pentru perioada 2026–2029, despre care susține că ar putea ajuta companiile din HoReCa să își continue activitatea, să reia investițiile și să protejeze locurile de muncă. Propunerile vin după ce sectorul a pierdut aproximativ 25.000 de locuri de muncă în ultimii doi ani.

Printre solicitările patronatelor se află revenirea cotei de TVA pentru HoReCa la 9%, de la nivelul actual de 11%, relansarea voucherelor de vacanță, acordarea unor garanții de stat pentru credite, eșalonarea datoriilor fiscale și reducerea taxării muncii.

Reprezentanții industriei consideră aceste măsuri urgente pentru următoarele 90 de zile și susțin că firmele din domeniu se confruntă cu presiuni care depășesc problema nivelului taxelor.

„Industria ospitalităţii intră într-o perioadă în care problema nu mai este doar costul ridicat al taxelor, ci riscul ca firmele să dispară, iar odată cu ele să dispară şi locurile de muncă, investiţiile şi veniturile fiscale generate de sector…(…) Nu solicităm subvenţionarea pierderilor, ci crearea condiţiilor în care firmele viabile să poată continua să funcţioneze, să investească şi să plătească taxe în România”, se arată într-un comunicat de presă transmis de FPIOR.

FPIOR atrage atenția că efectele dificultăților din industrie sunt vizibile și prin reducerea numărului de angajați. Federația susține că, față de anul 2024, în HoReCa lucrează cu aproximativ 25.000 de persoane mai puțin.

„Industria HoReCa are cu aproximativ 25.000 de angajaţi mai puţin faţă de 2024. La un venit salarial mediu estimat la 500 de euro şi taxe şi contribuţii de aproximativ 300 de euro pentru fiecare angajat, reducerea efectivului de personal înseamnă circa 7,5 milioane de euro pe lună care nu mai sunt colectate la buget. Calculată anual, pierderea ajunge la aproximativ 90 de milioane de euro, doar din taxele şi contribuţiile aferente acestor locuri de muncă dispărute”, se precizează în comunicat.

Prima măsură propusă de patronatele membre FPIOR este revenirea TVA pentru HoReCa la 9%, de la cota actuală de 11%. Federația solicită ca această cotă să fie menținută prin lege pentru cel puțin trei ani.

„FPIOR cere ca această cotă să fie garantată prin lege pentru cel puţin trei ani, astfel încât antreprenorii să poată lua decizii de investiţii şi să-şi construiască bugetele într-un cadru predictibil.Facilitatea ar urma să fie condiţionată de fiscalizarea integrală a vânzărilor, păstrarea locurilor de muncă şi lipsa datoriilor fiscale restante sau respectarea unui grafic de eşalonare”, se precizează în comunicat.

Patronatele susțin că o eventuală diminuare inițială a veniturilor bugetare ar putea fi compensată prin reducerea economiei nefiscalizate, menținerea companiilor active și stimularea consumului.

O altă măsură vizează costurile cu forța de muncă. FPIOR propune diminuarea contribuțiilor sociale pentru primii 4.000-5.000 de lei din salariul brut al angajaților din domeniile CAEN 55 și 56.

Facilitatea ar urma să fie acordată companiilor care nu își reduc numărul de salariați, declară integral veniturile și nu înregistrează obligații fiscale restante.

Pe lista propunerilor se află și relansarea voucherelor de vacanță. FPIOR consideră că acestea pot reprezenta un instrument de politică economică, nu doar un beneficiu salarial.

Propunerea patronatelor prevede o valoare anuală de minimum 1.600-2.000 de lei, iar voucherele ar urma să poată fi utilizate exclusiv în România. Totodată, FPIOR propune o bonificație de 20% pentru voucherele utilizate în extrasezon, între lunile octombrie și mai.

Potrivit propunerii, utilizarea voucherelor în extrasezon ar avea ca obiectiv mutarea unei părți a consumului turistic din lunile de vârf către perioadele în care hotelurile și restaurantele funcționează sub capacitate.

FPIOR indică drept circuit economic asociat acestor cheltuieli: „Cazare → restaurant → furnizori → producători locali → salarii → taxe”. Federația folosește această succesiune pentru a argumenta efectul de multiplicare pe care voucherele de vacanță l-ar avea asupra economiei interne.

Patronatele propun, de asemenea, lansarea unui program de tip „IMM INVEST OSPITALITATE”, destinat companiilor din industrie. Programul ar urma să permită accesul la finanțări pentru capital de lucru, investiții, refinanțări, modernizare și digitalizare.

În același timp, FPIOR solicită o schemă specială de eșalonare a obligațiilor fiscale, pe o perioadă de maximum 36 de luni. Pe lista măsurilor se mai află extinderea facilităților pentru profitul reinvestit în modernizarea afacerilor și implementarea unui program național de eficiență energetică pentru HoReCa.

Problema deficitului de personal calificat ar urma să fie abordată printr-un program separat, potrivit patronatelor. FPIOR propune astfel programul „Angajat calificat în Ospitalitate”, prin care statul ar suporta o parte din costurile de formare profesională.

„Programul „Angajat calificat în Ospitalitate” ar presupune ca statul să suporte 50% din costul formării profesionale a unui angajat nou calificat, în limita unui plafon stabilit. Printre ocupaţiile prioritare se numără bucătarii, ajutorii de bucătar, ospătarii, barmanii, recepţionerii, cameristele şi managerii de restaurant sau hotel”, se arată în comunicat.

FPIOR mai solicită o reformă administrativă prin introducerea „Autorizației unice HoReCa”. Potrivit propunerii, operatorii ar urma să depună documentele pe un singur portal, iar instituțiile statului să facă schimb de informații între ele.

O altă măsură propusă este instituirea unui „Pact Fiscal HoReCa 2026–2029”. Acesta ar presupune ca orice modificare majoră privind TVA, taxarea muncii, impozitul pe profit, taxele specifice sectorului sau regimul voucherelor de vacanță să fie anunțată cu cel puțin șase luni înainte de intrarea în vigoare.

Pentru schimbările considerate structurale, FPIOR propune un termen de minimum 12 luni înainte de aplicarea acestora. Federația susține că predictibilitatea fiscală reprezintă una dintre principalele probleme pentru companiile din industria ospitalității.

„Problema principală nu este doar nivelul taxelor, ci schimbarea permanentă a regulilor”, precizează reprezentanții FPIOR.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România este organizația patronală reprezentativă pentru sectorul HoReCa, cu rol în susținerea și dezvoltarea industriei ospitalității.

FPIOR reunește în prezent peste 1.000 de companii și reprezintă 27 de județe ale țării, precum și municipiul București. Organizația reunește 33 de patronate și asociații, care asigură 30.000 de locuri de muncă.