Ce se întâmplă cu locurile de muncă din această țară. Bătaie pe acest program
SURSA FOTO: DReamstime - interviu angajare, angajare, loc de munca, tineri
Ponderea angajaților care lucrează cu jumătate de normă în Germania a ajuns la un nivel record în al doilea trimestru al anului. Potrivit unei analize realizate de Institutul pentru Cercetarea Ocupării Forței de Muncă (IAB), 40,3% dintre lucrători aveau un program de lucru cu jumătate de normă.
Acest mod de a lucra a ajuns la un nivel record
Datele analizate de institut și publicate de DW indică o creștere a numărului de angajați cu jumătate de normă față de aceeași perioadă a anului precedent. În al doilea trimestru, numărul acestora a ajuns la 16,936 milioane, ceea ce reprezintă o majorare de 0,5%.
În schimb, numărul persoanelor care lucrează cu normă întreagă a înregistrat o scădere. Acesta s-a redus cu 0,9% comparativ cu anul anterior, până la 25,138 milioane de angajați.
IAB indică două evoluții principale care au contribuit la modificarea structurii ocupării forței de muncă din Germania. Una dintre acestea este creșterea numărului de angajați în domenii în care munca cu fracțiune de normă este mai răspândită.
Sănătatea și educația susțin creșterea muncii part-time
Institutul menționează în special sectoare precum sănătatea și învățământul, unde proporția angajaților cu program parțial este ridicată. Extinderea ocupării în aceste domenii a contribuit astfel la creșterea ponderii totale a muncii cu fracțiune de normă.
În paralel, anumite sectoare caracterizate în principal de locuri de muncă cu normă întreagă au trecut prin reduceri de personal. Printre acestea se numără industria prelucrătoare, unde numărul locurilor de muncă a fost afectat de dificultățile economice.
Evoluția a avut un efect asupra numărului total de ore lucrate. Chiar dacă economia a început recent să se stabilizeze, reducerea locurilor de muncă din industria manufacturieră a influențat în continuare volumul general al muncii prestate.
„Economia s-a stabilizat recent, așa că orele de lucru ale angajaților cresc ușor din nou”, a declarat Enzo Weber de la IAB. „Însă sectorul manufacturier afectat de criză pierde multe locuri de muncă cu normă întreagă, ceea ce înseamnă că, în general, s-au lucrat mai puține ore.”
Durata medie săptămânală a programului pentru angajații cu normă întreagă nu s-a modificat în al doilea trimestru. Aceasta a rămas la 38,32 ore pe săptămână.
Programul mediu al angajaților part-time
În cazul persoanelor care lucrează cu fracțiune de normă, durata medie săptămânală a timpului de lucru a înregistrat o creștere ușoară. În al doilea trimestru, aceasta a ajuns la 18,88 ore pe săptămână.
Astfel, datele IAB arată simultan o creștere a numărului și a ponderii angajaților cu fracțiune de normă și o reducere a numărului celor care lucrează cu normă întreagă. Modificările au avut loc pe fondul evoluțiilor diferite în funcție de sectorul economic.
Sănătatea și învățământul, domenii în care munca part-time este mai frecventă, au înregistrat o creștere a ocupării. În același timp, industria prelucrătoare, caracterizată în principal de angajarea cu normă întreagă, a pierdut locuri de muncă.
Numărul total al angajaților cu fracțiune de normă a ajuns astfel la 16,936 milioane, în timp ce 25,138 milioane de persoane lucrau cu normă întreagă în al doilea trimestru. La nivelul duratei săptămânale de lucru, media a fost de 38,32 ore pentru angajații cu normă întreagă și de 18,88 ore pentru cei cu fracțiune de normă.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.