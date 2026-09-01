Ce se întâmplă cu locurile de muncă din această țară. Bătaie pe acest program

Ponderea angajaților care lucrează cu jumătate de normă în Germania a ajuns la un nivel record în al doilea trimestru al anului. Potrivit unei analize realizate de Institutul pentru Cercetarea Ocupării Forței de Muncă (IAB), 40,3% dintre lucrători aveau un program de lucru cu jumătate de normă.

Datele analizate de institut și publicate de DW indică o creștere a numărului de angajați cu jumătate de normă față de aceeași perioadă a anului precedent. În al doilea trimestru, numărul acestora a ajuns la 16,936 milioane, ceea ce reprezintă o majorare de 0,5%.

În schimb, numărul persoanelor care lucrează cu normă întreagă a înregistrat o scădere. Acesta s-a redus cu 0,9% comparativ cu anul anterior, până la 25,138 milioane de angajați.

IAB indică două evoluții principale care au contribuit la modificarea structurii ocupării forței de muncă din Germania. Una dintre acestea este creșterea numărului de angajați în domenii în care munca cu fracțiune de normă este mai răspândită.

Institutul menționează în special sectoare precum sănătatea și învățământul, unde proporția angajaților cu program parțial este ridicată. Extinderea ocupării în aceste domenii a contribuit astfel la creșterea ponderii totale a muncii cu fracțiune de normă.

În paralel, anumite sectoare caracterizate în principal de locuri de muncă cu normă întreagă au trecut prin reduceri de personal. Printre acestea se numără industria prelucrătoare, unde numărul locurilor de muncă a fost afectat de dificultățile economice.

Evoluția a avut un efect asupra numărului total de ore lucrate. Chiar dacă economia a început recent să se stabilizeze, reducerea locurilor de muncă din industria manufacturieră a influențat în continuare volumul general al muncii prestate.

„Economia s-a stabilizat recent, așa că orele de lucru ale angajaților cresc ușor din nou”, a declarat Enzo Weber de la IAB. „Însă sectorul manufacturier afectat de criză pierde multe locuri de muncă cu normă întreagă, ceea ce înseamnă că, în general, s-au lucrat mai puține ore.”

Durata medie săptămânală a programului pentru angajații cu normă întreagă nu s-a modificat în al doilea trimestru. Aceasta a rămas la 38,32 ore pe săptămână.

În cazul persoanelor care lucrează cu fracțiune de normă, durata medie săptămânală a timpului de lucru a înregistrat o creștere ușoară. În al doilea trimestru, aceasta a ajuns la 18,88 ore pe săptămână.

Astfel, datele IAB arată simultan o creștere a numărului și a ponderii angajaților cu fracțiune de normă și o reducere a numărului celor care lucrează cu normă întreagă. Modificările au avut loc pe fondul evoluțiilor diferite în funcție de sectorul economic.

Sănătatea și învățământul, domenii în care munca part-time este mai frecventă, au înregistrat o creștere a ocupării. În același timp, industria prelucrătoare, caracterizată în principal de angajarea cu normă întreagă, a pierdut locuri de muncă.

Numărul total al angajaților cu fracțiune de normă a ajuns astfel la 16,936 milioane, în timp ce 25,138 milioane de persoane lucrau cu normă întreagă în al doilea trimestru. La nivelul duratei săptămânale de lucru, media a fost de 38,32 ore pentru angajații cu normă întreagă și de 18,88 ore pentru cei cu fracțiune de normă.