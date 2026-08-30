Lumea nu este pregătită pentru inteligența artificială. Bill Gates avertizează: Locurile de muncă sunt în pericol

Bill Gates avertizează că dezvoltarea inteligenței artificiale ar putea provoca una dintre cele mai turbulente transformări economice și sociale din istoria modernă. Cofondatorul Microsoft susține că deciziile luate în următorii câțiva ani vor stabili dacă AI va reduce inegalitățile sau le va accentua.

Într-un eseu de aproape 6.000 de cuvinte publicat miercuri, Bill Gates susține că actuala revoluție tehnologică este diferită de transformările provocate în trecut de mecanizarea agriculturii sau apariția computerelor personale.

În cazul acestor tehnologii, adaptarea economiei și a forței de muncă s-a desfășurat pe parcursul mai multor decenii. Inteligența artificială poate produce însă schimbări într-un interval mult mai scurt.

Unul dintre motive este accesibilitatea tehnologiei. AI funcționează deja pe dispozitive utilizate pe scară largă, comunică în limbaj natural și poate fi instruită folosind aceleași materiale pe care companiile le folosesc pentru pregătirea propriilor angajați.

În viziunea lui Gates, diferența fundamentală este că, de această dată, tehnologia este cea care se adaptează rapid oamenilor, transmite Forbes.

El consideră că nici argumentul privind greșelile făcute în prezent de modelele AI nu oferă prea multă siguranță. Pe măsură ce sistemele devin mai fiabile, companiile vor avea motive economice tot mai puternice să automatizeze activități realizate în prezent de oameni.

Bill Gates identifică trei categorii importante de riscuri, iar prima este legată de piața muncii.

El consideră că pierderea unor locuri de muncă va avea un caracter structural, nu doar temporar. Primele efecte ar fi deja vizibile în cazul angajaților tineri din domeniile expuse automatizării.

Printre activitățile care ar putea fi afectate se numără vânzările, serviciile de asistență pentru clienți, programarea și activitățile juridice de nivel inferior. Ulterior, impactul s-ar putea extinde către analiza datelor, evaluarea creditelor și triajul pacienților.

Nici locurile de muncă manuale nu ar rămâne protejate pe termen lung. Gates estimează că dezvoltarea unor roboți suficient de performanți și ieftini ar putea aduce automatizarea pe scară mai largă și în aceste domenii spre sfârșitul actualului deceniu.

Problema ar putea fi amplificată chiar de concurența dintre companii. Prima firmă care automatizează activități și își reduce costurile poate obliga concurenții să procedeze la fel. Dacă firmele existente nu fac acest lucru, noi companii pot intra pe piață cu modele de afaceri construite direct în jurul automatizării.

A doua categorie de probleme identificată de Gates este utilizarea inteligenței artificiale în scopuri rău intenționate.

Tehnologia poate facilita fraudele, realizarea de deepfake-uri și atacurile informatice asupra unor infrastructuri importante, inclusiv spitale și rețele electrice. Aceleași sisteme care pot identifica o vulnerabilitate informatică pentru cei care apără o rețea o pot descoperi și pentru atacatori.

A treia problemă privește dezvoltarea copiilor și adolescenților. Gates avertizează asupra relațiilor emoționale foarte apropiate cu asistenții AI concepuți să ofere permanent răspunsuri plăcute utilizatorului.

El invocă cercetări preliminare care indică o posibilă asociere între utilizarea intensă și emoțională a unor astfel de sisteme și o stare psihică mai proastă. Utilizarea intensivă a AI ar putea fi asociată și cu o diminuare a gândirii critice, în special în rândul persoanelor tinere.

Gates propune inclusiv apariția unei categorii denumite „Human Reserved”. Ideea presupune protejarea anumitor profesii și păstrarea lor pentru oameni, chiar dacă tehnologia ar putea ajunge să îndeplinească aceleași sarcini.

Conceptul ar funcționa într-un mod asemănător unei rezervații naturale, unde societatea decide că anumite zone nu trebuie exploatate chiar dacă acest lucru ar fi posibil.

Unele profesii ar putea beneficia permanent de această protecție. În alte situații ar putea exista o perioadă de tranziție, astfel încât angajații aflați într-o etapă avansată a carierei să nu fie obligați să se recalifice.

Gates a afirmat în interviurile acordate în jurul publicării eseului că, într-un scenariu extrem, și-ar putea imagina ca aproximativ 40% dintre locurile de muncă să fie inițial rezervate oamenilor.

El recunoaște însă că rămân probleme importante privind stabilirea profesiilor protejate, instituțiile care ar lua aceste decizii și modul în care companiile ar putea fi împiedicate să ocolească regulile.

O altă propunere privește sistemul fiscal. Gates observă că angajarea unei persoane generează taxe salariale pentru companie, în timp ce achiziționarea unui robot poate fi tratată drept o cheltuială.

În aceste condiții, sistemul fiscal ar putea încuraja indirect înlocuirea angajaților cu tehnologie.

Soluția propusă este introducerea unor taxe asupra roboților și utilizării inteligenței artificiale. Veniturile obținute ar putea finanța programe de recalificare profesională și un sistem mai puternic de protecție socială.

Ideea taxării roboților nu este nouă pentru Gates. El a lansat o propunere similară încă din 2017. De această dată, conceptul este extins și către consumul efectiv al serviciilor AI.

Eseul propune și crearea unor noi instituții pentru gestionarea transformărilor produse de AI.

La nivel național, Gates consideră necesar un organism care să poată coordona prioritățile legate de inteligența artificială în mai multe domenii simultan. Argumentul său este că instituțiile existente analizează separat efectele asupra pieței muncii, concurenței, securității sau copiilor, deși problemele sunt interconectate.

La nivel internațional, el propune o organizație construită folosind experiența acumulată în domenii precum inspecțiile nucleare, reglementarea aviației și acordurile internaționale privind protecția mediului.

Gates admite că realizarea unui asemenea sistem ar putea dura ani și consideră inevitabilă o anumită formă de cooperare între Statele Unite și China.

În același timp, el insistă că inteligența artificială poate produce beneficii majore în sănătate, educație, agricultură, servicii publice și accesul la servicii de sănătate mintală. Riscul este ca acestea să fie umbrite de efectele asupra pieței muncii. Dacă primul contact important al unei mari părți a populației cu AI va fi pierderea locului de muncă, Gates consideră că încrederea publică în tehnologie ar putea scădea puternic.