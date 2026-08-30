Radu Georgescu, avertisment pentru români: Inteligența artificială va prelua munca majorității oamenilor

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra impactului pe care inteligența artificială îl va avea asupra pieței muncii în următorii ani. Pornind de la declarațiile făcute recent de Bill Gates și de la opiniile exprimate de Elon Musk și Ray Dalio, acesta susține că schimbările vor fi majore inclusiv în România. Georgescu vorbește și despre propria experiență în contabilitate, unde folosește zilnic instrumente bazate pe inteligență artificială.

Radu Georgescu a abordat într-o postare publicată pe Facebook efectele pe care dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale le-ar putea avea asupra locurilor de muncă.

Economistul face referire la un interviu acordat de Bill Gates pentru CNN și susține că mesajul transmis de acesta este unul care nu ar trebui ignorat.

„Săptămâna aceasta, Bill Gates a dat un interviu exclusiv la CNN. Sfatul meu: uită-te la el. Ce a spus Inteligența artificială va prelua munca majoritatii oamenilor Luna trecuta Elon Musk a spus acelasi lucru La fel și Ray Dalio, acum 2 saptamani Vizionarii planetei Pământ spun același lucru. Exagerează? Deloc. Vă confirm și eu”, a scris Radu Georgescu.

Economistul își argumentează poziția și prin propria experiență profesională. Acesta spune că lucrează zilnic, de aproximativ un an, cu Claude, instrument de inteligență artificială dezvoltat de Anthropic.

Potrivit lui Georgescu, o parte importantă dintre activitățile pe care le realizează în calitate de contabil pot fi efectuate deja cu ajutorul inteligenței artificiale, într-un timp mult mai scurt.

„De un an lucrez zilnic cu Claude. O mare parte din ceea ce fac eu ca și contabil, Claude face deja. Infinit mai repede Ce fac eu in 2 zile, Claude face in maxim 5 minute”, spune acesta.

Radu Georgescu consideră că subiectul nu primește suficientă atenție în România, în condițiile în care efectele asupra pieței muncii s-ar putea vedea într-un interval relativ scurt.

„În România, aproape nimeni nu este interesat de acest subiect. Ce vor face oamenii peste 5 ani?”, întreabă economistul.

În opinia sa, oamenii ar trebui să înceapă să învețe încă de acum cum să utilizeze instrumentele de inteligență artificială, fără să aștepte până când schimbările de pe piața muncii vor deveni evidente.

Georgescu susține că adaptarea profesională trebuie făcută individual și că oamenii nu ar trebui să aștepte soluții din partea politicienilor.

„Concluzii Sfatul meu Învață să lucrezi cu Claude Urgent. Nu peste trei ani. Nu când o să ai timp. Acum. Este probabil singurul mod prin care îți poți proteja familia și firma în care lucrezi. Niciun politician nu va face asta în locul tău. Nici măcar Președintele. Să fie economie”, a transmis Radu Georgescu.

Critici privind preocupările din spațiul public din România

În postarea sa, economistul face și o comparație între dezbaterea despre efectele inteligenței artificiale și temele care atrag atenția publicului din România.

„In Romania, unii sunt interesați de Insula Iubirii. Alții sunt dezamăgiți de Președinte. Eu nu sunt dezamăgit de Președinte. De fapt, nu sunt dezamăgit de niciun politician. Ca să fii dezamăgit, înseamnă că inițial ai avut niște așteptări”, afirmă acesta.

Radu Georgescu spune că a ajuns încă de la vârsta de 20 de ani la concluzia că trebuie să se concentreze asupra propriilor decizii, în loc să aștepte ca politicienii să îi asigure bunăstarea.