Ce primesc elevii în școlile din România, comparativ cu Spania, Franța, Italia, Germania, Bulgaria și Ungaria. Țările care oferă bani pentru rechizite, mese și transport

Elevii europeni nu beneficiază de un pachet unic de sprijin, aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene. Unele țări acordă bani direct familiilor înaintea începerii școlii, altele oferă manuale gratuite, transport, mese subvenționate sau ajutoare destinate exclusiv copiilor din familii cu venituri reduse.

România asigură manuale, burse, transport și, în anumite școli, hrană, însă o parte dintre facilități nu ajung în mod egal la toți elevii. În Franța există o alocație consistentă pentru începutul anului școlar, Germania plătește rechizite, transport, excursii și masa de prânz pentru copiii eligibili, iar în Spania, Italia, Bulgaria și Ungaria accesul la unele beneficii depinde de regiune, venituri sau situația familiei.

Comparația trebuie făcută cu o precizare importantă: în mai multe dintre aceste state, mesele, transportul și ajutoarele pentru manuale sunt administrate local sau regional. Din acest motiv, doi copii care locuiesc în aceeași țară pot primi forme diferite de sprijin.

În România, elevii din învățământul de stat beneficiază de manuale școlare gratuite, în condițiile stabilite de legislația educației. Pentru anumite categorii există burse, rechizite, sprijin social, transport gratuit sau sume forfetare și acces la programe de alimentație.

Transportul elevilor este gratuit în transportul public local și metropolitan, iar pentru elevii care fac naveta sunt prevăzute mecanisme de gratuitate ori decontare, în funcție de existența curselor și de situația concretă. Legea învățământului preuniversitar include transportul printre drepturile elevilor, însă aplicarea practică diferă în funcție de localitate și de operatorii disponibili.

Un alt instrument important îl reprezintă bursele școlare. Acestea sunt acordate în funcție de criteriile stabilite pentru fiecare an școlar și pot viza rezultatele elevilor, situația socială, excelența sau participarea la învățământul tehnologic.

Elevii proveniți din familii vulnerabile pot primi rechizite sau alte forme de sprijin, însă acestea nu sunt acordate tuturor copiilor din România. În plus, Programul Național „Masă Sănătoasă” oferă hrană elevilor și preșcolarilor doar în unitățile de învățământ incluse în program, nu în toate școlile din țară. Strategia Ministerului Educației enumeră, între măsurile de sprijin, transportul gratuit, bursele, rechizitele și programul de alimentație.

Prin urmare, un elev din România poate beneficia de:

manuale gratuite;

transport gratuit sau decontat;

bursă, dacă îndeplinește criteriile;

rechizite ori sprijin educațional, în funcție de veniturile familiei;

masă sau pachet alimentar, dacă școala este inclusă într-un program finanțat;

alte ajutoare locale acordate de primării.

România nu are însă o indemnizație universală acordată tuturor familiilor special pentru începutul anului școlar, separată de alocația lunară de stat.

Franța are una dintre cele mai clare forme de ajutor pentru cheltuielile de început de an. Familiile cu venituri sub plafoanele stabilite pot primi Allocation de rentrée scolaire, cunoscută drept ARS.

Pentru începutul anului școlar 2026, ajutorul este de 426,87 euro pentru un copil cu vârsta între 6 și 10 ani, 450,41 euro pentru copiii între 11 și 14 ani și 466,02 euro pentru tinerii cu vârste între 15 și 18 ani. Banii sunt destinați cheltuielilor legate de școală, precum rechizitele, îmbrăcămintea sau cantina. Ajutorul este condiționat de veniturile familiei și de școlarizarea copilului.

În plus, elevii de gimnaziu din familiile eligibile pot primi burse anuale. Pentru anul școlar 2026–2027, bursa de collège este cuprinsă între 120 și 525 de euro, în funcție de nivelul veniturilor.

În sistemul public francez, manualele sunt gratuite până la finalul clasei a IX-a, echivalentul nivelului collège. La liceu, situația diferă, iar manualele pot fi suportate de familie sau finanțate prin scheme regionale.

Masa la cantină nu este gratuită automat pentru toți copiii. Tariful este stabilit de autoritățile locale și poate fi calculat în funcție de veniturile familiei. Familiile cu probleme financiare pot primi sprijin pentru cantină, transport, echipamente, îmbrăcăminte de lucru, ochelari sau excursii școlare.

Față de România, diferența majoră este existența unui ajutor anual național, de câteva sute de euro, destinat explicit pregătirii începerii școlii.

Germania plătește rechizite, masă, transport și excursii pentru copiii eligibili

Germania oferă un pachet mai amplu de sprijin pentru copiii din familiile care primesc anumite prestații sociale. Programul Bildung und Teilhabe, Educație și Participare, acoperă mai multe tipuri de cheltuieli școlare.

Pentru rechizite, sprijinul ajunge la 195 de euro pentru un an școlar: 130 de euro pentru primul semestru și 65 de euro pentru al doilea. Banii pot fi utilizați pentru ghiozdan, echipament sportiv, caiete, instrumente de scris, calculator și alte materiale necesare.

În cazul copiilor eligibili, statul poate suporta și:

costul real al transportului către școală;

masa de prânz;

excursiile de o zi;

taberele și excursiile școlare de mai multe zile;

activități sportive, culturale sau muzicale;

meditații sau sprijin suplimentar pentru învățare.

Aceste beneficii nu sunt universale. Ele se adresează în principal copiilor din gospodăriile care primesc Bürgergeld, ajutor pentru locuință, supliment pentru copii, ajutor social sau prestații pentru solicitanții de azil.

Separat de ajutoarele școlare, familiile din Germania pot primi Kindergeld, alocația pentru copii. Aceasta nu este condiționată exclusiv de participarea la școală și nu trebuie confundată cu sprijinul special pentru rechizite.

În comparație cu România, Germania nu oferă automat fiecărui elev întregul pachet, dar sprijinul pentru copiii vulnerabili este mai detaliat: include nu doar manuale și transport, ci și masă, excursii și participare la activități extrașcolare.

În Spania, ajutoarele diferă de la o regiune la alta

Spania nu are un sistem complet uniform pentru manuale, masă și transport. Educația este administrată în mare măsură de comunitățile autonome, astfel că beneficiile diferă între Madrid, Valencia, Catalonia, Andaluzia sau alte regiuni.

În numeroase comunități există programe de împrumut sau reutilizare a manualelor, burse de cantină și transport școlar gratuit pentru elevii care nu au o unitate de învățământ în apropierea domiciliului. Condițiile și sumele nu sunt însă identice la nivel național.

Ministerul spaniol al Educației acordă burse pentru învățământul postobligatoriu. Pentru anul școlar 2025–2026, bugetul național al burselor a fost de 2,544 miliarde de euro, iar componenta pentru elevii care trebuie să locuiască în altă localitate pentru a studia a ajuns la 2.700 de euro.

Pentru anumite categorii de elevi din ciclul primar și învățământul secundar obligatoriu au existat ajutoare pentru cărți și materiale. De exemplu, elevii eligibili din Ceuta, Melilla și din învățământul la distanță au putut primi 115 euro pentru anul școlar 2025–2026, în limita veniturilor și a locurilor disponibile. Schema nu se aplică însă automat tuturor elevilor din Spania.

Familiile vulnerabile pot primi și Complemento de Ayuda para la Infancia, parte a sistemului venitului minim. Ajutorul este calculat în funcție de vârsta copilului și de veniturile și patrimoniul familiei.

Față de România, Spania oferă mai multe programe regionale pentru manuale și cantină, însă accesul depinde foarte mult de locul în care locuiește copilul.

Italia acordă alocație unică, dar ajutoarele școlare sunt în mare parte locale

În Italia, principalul sprijin financiar acordat familiilor este Assegno unico e universale, alocația unică pentru copii. Valoarea acesteia este stabilită în funcție de indicatorul ISEE, situația economică a familiei, numărul copiilor, vârsta și eventualele dizabilități. Pentru 2026, plafoanele și sumele au fost actualizate în funcție de inflație.

Alocația nu reprezintă însă un ajutor oferit direct de școală și nu este destinată exclusiv rechizitelor.

Manualele, cantina, transportul și bursele sunt administrate în mare parte de regiuni și primării. În școala primară, manualele sunt, în general, furnizate gratuit prin sistemele locale. Pentru elevii mai mari există vouchere, contribuții pentru cărți și burse condiționate de veniturile familiei.

Prețul cantinei este stabilit de autoritatea locală și poate scădea în funcție de ISEE. Transportul școlar este, de asemenea, organizat local și poate fi gratuit, redus sau integral plătit de familie, în funcție de localitate.

Italia are și burse sau programe speciale pentru anumite categorii de copii, însă nu există un singur pachet național identic cu cel oferit tuturor elevilor. Unele scheme INPS sunt limitate la copiii angajaților sau pensionarilor din anumite sisteme publice.

În comparație cu România, Italia se bazează mai mult pe combinația dintre alocația familiei și programele regionale sau municipale.

Bulgaria oferă manuale gratuite și transport pentru elevii navetiști

În Bulgaria, statul a extins sistemul manualelor gratuite, iar Ministerul Educației finanțează accesul elevilor la materialele școlare. Documentele și comunicările ministerului indică asigurarea de manuale gratuite, transport gratuit pentru elevii care fac naveta și sprijin pentru accesul copiilor din localități mici la educație.

Transportul gratuit este destinat în special elevilor care trebuie să se deplaseze către o altă localitate pentru a ajunge la școală. Există și programe de alimentație, în special pentru copiii din ciclul primar sau din grupurile vulnerabile, însă masa gratuită nu este un beneficiu universal acordat tuturor elevilor bulgari.

Familiile pot beneficia, separat, de alocații și ajutoare sociale pentru copii. Unele plăți sunt condiționate de venit, de frecvența școlară sau de îndeplinirea altor criterii.

Modelul Bulgariei seamănă cu cel românesc: statul pune accent pe manuale gratuite, transport și programe țintite, dar nu oferă tuturor familiilor un ajutor anual consistent pentru cumpărăturile de început de an, așa cum se întâmplă în Franța.

În Ungaria, manualele sunt puse gratuit la dispoziția elevilor din sistemul public. Platformele guvernamentale includ între formele de sprijin destinate familiilor cu copii școlari manualele gratuite, mesele școlare și ajutoarele pentru începutul anului școlar.

Masa poate fi gratuită sau oferită cu o reducere de 50%, în funcție de situația copilului. Printre beneficiari se pot afla copiii din familii cu cel puțin trei copii, cei care primesc protecție socială regulată, copiii cu boli cronice sau dizabilități și alte categorii stabilite de legislație. Pentru obținerea facilității, părinții trebuie să depună documentele sau declarațiile cerute la instituția de învățământ.

Separat, familiile beneficiază de alocații și avantaje fiscale, iar unele administrații sau angajatori pot acorda sprijin pentru începutul școlii. Nu toate aceste beneficii sunt însă universale sau plătite direct elevului.

Comparativ cu România, Ungaria are avantajul unui sistem extins de manuale gratuite și al reducerilor pentru alimentație, dar criteriile sociale rămân importante pentru accesul la masa gratuită.

Dintre țările analizate, Franța are cel mai ușor de identificat ajutor financiar destinat în mod direct începutului anului școlar: până la 466,02 euro pentru fiecare copil eligibil în 2026.

Germania se remarcă prin diversitatea cheltuielilor acoperite pentru copiii din familii vulnerabile. Pachetul poate include rechizite, masa de prânz, transport, excursii și activități extrașcolare.

Spania și Italia au sisteme descentralizate. Beneficiile pot fi generoase în unele regiuni și mai limitate în altele. Bulgaria și Ungaria pun accent pe manuale gratuite, transport și alimentație acordată anumitor categorii.

România oferă o combinație de manuale, burse, transport, rechizite și hrană, dar o parte dintre măsuri sunt condiționate sau limitate la anumite școli și categorii sociale. Diferența principală față de Franța este lipsa unui ajutor național anual, de câteva sute de euro, destinat explicit tuturor familiilor eligibile pentru pregătirea începerii școlii.