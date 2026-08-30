Inteligența artificială schimbă piața muncii. Tinerii aflați la început de carieră, printre primii afectați

Inteligența artificială schimbă rapid piața muncii, iar efectele sunt resimțite în special de tinerii aflați la început de carieră. Kevin Chirmizigul, prezentatorul „Actualitatea Muncii”, arată că o serie de sarcini care reprezentau până recent primii pași ai absolvenților într-o companie pot fi acum realizate în câteva minute cu ajutorul AI. Problema nu este neapărat dispariția profesiilor, ci reducerea perioadei în care tinerii acumulau experiență prin activități de bază.

Inteligența artificială începe să schimbe inclusiv modul în care absolvenții intră și evoluează pe piața muncii. În cadrul emisiunii „Actualitatea Muncii”, Kevin Chirmizigul atrage atenția asupra faptului că primii care resimt transformările sunt tocmai tinerii aflați la începutul carierei.

„Inteligența artificială schimbă rapid piața muncii, iar primii care resimt aceste transformări sunt tinerii aflați la început de carieră”, spune Kevin Chirmizigul.

Potrivit acestuia, instrumentele bazate pe inteligență artificială pot prelua deja o serie de activități care, în mod tradițional, reveneau angajaților fără experiență.

Printre acestea se numără documentarea, redactarea textelor, realizarea prezentărilor, analiza preliminară a datelor și întocmirea rapoartelor de bază.

„Aceste activități reprezentau până de curând primele responsabilități ale unui angajat și erau esențiale pentru dezvoltarea competențelor profesionale. Astăzi însă, multe dintre ele pot fi realizate în doar câteva minute cu ajutorul AI”, explică Kevin Chirmizigul.

Schimbarea ridică o problemă importantă pentru absolvenți. Activitățile de bază nu reprezentau doar muncă de rutină, ci și o modalitate prin care un angajat fără experiență învăța treptat o profesie.

Pe măsură ce aceste responsabilități sunt automatizate, tinerii riscă să piardă o parte din procesul tradițional prin care acumulau experiența necesară pentru a trece ulterior la sarcini mai complexe.

„Experții spun că nu asistăm la dispariția profesiilor, ci la transformarea modului în care tinerii acumulează experiență. Cu alte cuvinte, nu joburile sunt cele care dispar, ci o parte din perioada de ucenicie care îi pregătea pe absolvenți pentru responsabilități tot mai complexe”, spune Kevin Chirmizigul.

În aceste condiții, adaptarea nu mai privește doar angajații. Universitățile și companiile sunt puse în situația de a găsi alte modalități prin care tinerii să poată dobândi experiență practică.

„În acest context, universitățile și angajatorii sunt chemați să regândească modul în care îi pregătesc pe tineri pentru piața muncii”, afirmă prezentatorul „Actualitatea Muncii”.

Accentul ar urma să se mute tot mai mult spre stagii de practică, proiecte derulate împreună cu mediul de afaceri și dezvoltarea competențelor care sunt mai greu de înlocuit prin automatizare.

Comunicarea, gândirea critică, creativitatea, lucrul în echipă, adaptabilitatea și capacitatea de a lua decizii devin astfel tot mai importante pe o piață a muncii în care AI poate realiza rapid o parte dintre sarcinile tehnice și repetitive.

Kevin Chirmizigul subliniază că apariția noilor tehnologii nu înseamnă că tinerii trebuie să evite inteligența artificială. Dimpotrivă, capacitatea de a utiliza astfel de instrumente poate deveni o competență importantă pe piața muncii.

„Pentru tineri, mesajul este clar. Inteligența artificială nu trebuie privită ca un concurent, ci ca un instrument care poate eficientiza munca. Însă folosirea ei presupune cunoștințe solide și capacitatea de a verifica, interpreta și aplica informațiile pe care le generează”, spune Kevin Chirmizigul.

Transformările provocate de AI depășesc astfel activitatea companiilor și ajung să influențeze educația, dezvoltarea profesională și competențele necesare pentru construirea unei cariere.

„Transformările produse de inteligență artificială nu privesc doar companiile. Ele schimbă modul în care învățăm, modul în care ne construim cariera și competențele de care vom avea nevoie în viitor”, afirmă acesta.

În cazul României, una dintre provocările majore va fi adaptarea sistemului educațional și a pieței muncii astfel încât noile generații să poată ține pasul cu transformările tehnologice.