Instagram schimbă regulile pentru profilurile create cu inteligență artificială. Ce riscă paginile care nu respectă noua cerință

Instagram introduce reguli pentru profilurile care nu reprezintă persoane reale, ci personaje construite cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceste conturi vor trebui semnalate printr-un marcaj special afișat pe platforma deținută de Meta. Măsura urmărește să le permită utilizatorilor să distingă mai ușor personajele virtuale de persoanele reale. Conturile care nu respectă cerința riscă să fie afișate mai rar în fluxurile personalizate.

Instagram va introduce o etichetă specială pentru profilurile construite în jurul unor personaje inventate cu ajutorul inteligenței artificiale. Marcajul va indica în mod explicit că în spatele contului respectiv nu se află o persoană reală.

Prin această modificare, platforma încearcă să reducă riscul ca utilizatorii să confunde personajele virtuale cu oamenii care își administrează propriile conturi. Regula se va aplica profilurilor realizate cu ajutorul modelelor de inteligență artificială și concepute să imite identități umane.

Eticheta ar urma să devină un element distinctiv pentru aceste pagini. Utilizatorii vor putea astfel să afle, înainte de a interacționa cu un profil sau cu postările acestuia, că identitatea prezentată pe cont a fost generată artificial.

Profilurile bazate pe inteligență artificială care nu vor fi identificate corespunzător ar putea pierde din vizibilitate. Instagram avertizează că distribuirea conținutului publicat de asemenea conturi va fi redusă în fluxurile personalizate ale utilizatorilor.

Aplicarea regulii depinde însă de capacitatea platformei de a recunoaște corect profilurile create cu ajutorul inteligenței artificiale. Sistemele automate de identificare trebuie să facă diferența între personajele virtuale și conturile administrate de persoane reale.

Procesul poate genera și erori. Unele profiluri autentice ar putea fi clasificate greșit drept conturi bazate pe inteligență artificială și ar putea fi penalizate prin limitarea vizibilității. O asemenea situație ar afecta distribuirea postărilor unor utilizatori reali, chiar dacă aceștia nu încalcă noua regulă.

Măsura anunțată vizează exclusiv profilurile de utilizator construite în jurul unor identități artificiale. Regula nu se aplică și materialelor realizate de persoane cu instrumente bazate pe inteligență artificială și publicate în cadrul rețelei sociale.

Diferențierea acestor două categorii devine tot mai importantă. Fotografiile, înregistrările video și celelalte materiale generate sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt din ce în ce mai greu de recunoscut doar prin examinare vizuală.

Problema conturilor artificiale a fost documentată prin două investigații jurnalistice realizate separat de The Guardian și The New York Times. Jurnaliștii au identificat pe rețelele de socializare numeroase profiluri create cu inteligență artificială care se prezentau drept medici sau pretindeau că reprezintă diferite branduri.

Astfel de conturi pot crea confuzie în rândul utilizatorilor, deoarece identitățile și competențele afișate nu aparțin unor persoane sau unor entități reale. Etichetarea profilurilor ar trebui să ofere o informație clară despre originea artificială a personajului prezentat.

Meta, compania care deține Instagram, este în același timp unul dintre principalii dezvoltatori de tehnologii bazate pe inteligență artificială. În acest context, compania nu este așteptată să restrângă rapid prezența conținutului artificial pe propriile platforme sociale, cu excepția situațiilor în care intervenția autorităților de reglementare va impune măsuri suplimentare.