Un fragment de dronă cu explozibil a fost găsit în zona Sulina. Este al doilea incident în mai puțin de 24 de ore

Forțele Navale Române au neutralizat vineri un fragment de dronă cu încărcătură explozivă, descoperit în Marea Neagră. Obiectul plutea la aproximativ cinci mile marine est de intrarea pe brațul Sulina. Operațiunea a fost desfășurată de militarii specializați în dezamorsarea dispozitivelor explozive. Este a doua intervenție de acest tip realizată în mai puțin de 24 de ore.

Fragmentul de dronă a fost verificat de o echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române, specializată în identificarea și neutralizarea dispozitivelor explozive. Militarii au fost trimiși vineri, 4 septembrie, în Marea Neagră, după semnalarea unui obiect suspect care plutea în larg.

Echipa s-a deplasat în zona indicată la bordul unei nave aparținând Gărzii de Coastă. Obiectul a fost localizat la aproximativ cinci mile marine est de intrarea pe brațul Sulina, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale.

Verificările efectuate pe mare au arătat că obiectul era un fragment provenit de la o dronă aeriană. Specialiștii au constatat, de asemenea, că acesta păstra încărcătură explozivă și putea reprezenta un pericol.

Din cauza riscului pentru navigația din zonă, echipa EOD a neutralizat fragmentul chiar în locul în care fusese găsit. Intervenția s-a încheiat vineri, la ora 18:17, fără incidente, conform datelor transmise de MApN.

Ministerul Apărării Naționale nu a precizat ce tip de dronă a fost identificat și nici de unde provenea aparatul. Informațiile oficiale disponibile nu permit stabilirea proprietarului dronei sau a împrejurărilor în care fragmentul a ajuns în Marea Neagră.

Operațiunea desfășurată vineri în apropierea brațului Sulina a avut loc la mai puțin de o zi după o altă intervenție asemănătoare a militarilor români. Forțele Navale fuseseră solicitate și joi după-amiază, 3 septembrie, pentru verificarea unui obiect plutitor.

O echipă EOD a intervenit atunci în zona Platformei Centrale, unde fusese observat un alt fragment provenit de la o dronă aeriană. În urma verificărilor, militarii au stabilit că și acel obiect conținea încărcătură explozivă.

Fragmentul descoperit joi a fost neutralizat în condiții de siguranță. Astfel, în două zile consecutive, specialiștii Forțelor Navale Române au intervenit pentru eliminarea pericolului reprezentat de două componente de drone aeriene care păstrau explozibil.

Cele două intervenții au fost declanșate după ce echipajele unor nave comerciale aflate în Marea Neagră au observat obiectele suspecte și au transmis avertizările către autorități. Sesizările au ajuns la Centrul Regional de Coordonare Maritimă, care a solicitat intervenția echipelor specializate.

Forțele Navale Române au precizat că păstrează permanent capacitatea operațională necesară pentru identificarea și neutralizarea obiectelor care pot pune în pericol navigația sau activitățile maritime.