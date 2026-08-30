UPDATE: Alertă la granița României. MApN a detectat o țintă aeriană. Două avioane F-16 au monitorizat situația

Un mesaj RO-Alert a fost transmis duminică, 30 august, locuitorilor din nordul județului Tulcea. Populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a primit recomandarea de a se adăposti în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

Ministerul Apărării Naționale a transmis noi informații despre situația care a dus la emiterea mesajului RO-Alert pentru locuitorii din județul Tulcea.

Potrivit MApN, sistemele radar au identificat duminică dimineață o țintă aeriană în apropierea graniței României, în zona Vâlcove din Ucraina.

„Duminică, 30 august, la ora 10.36, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la 20 km Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România”, anunţă MApN.

În urma detectării țintei, două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au fost implicate în monitorizarea situației, începând cu ora 10:36.

Totodată, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Ulterior, la ora 10:50, IGSU a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord-est a județului Tulcea.

Populația din zona vizată a fost astfel avertizată în contextul detectării țintei aeriene în proximitatea frontierei cu România.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a anunțat duminică transmiterea unui mesaj RO-Alert în nordul județului.

„În urmă cu câteva minute a fost recepţionat în nordul judeţului Tulcea un mesaj RO-Alert prin care populaţia a fost avertizată despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, a anunțat ISU Tulcea.

Alerta transmisă pe telefoanele locuitorilor este încadrată drept „Alertă Extremă”.

Prin mesajul RO-Alert, populația este îndemnată să își păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereții exteriori”, se arată în mesajul transmis populației.

Autoritățile estimează o durată de aproximativ 90 de minute pentru situația care a determinat emiterea avertizării.

Persoanelor care nu au acces la un adăpost li se recomandă, așadar, să rămână în interiorul locuințelor și să evite apropierea de ferestre și de pereții exteriori.

Din informațiile comunicate până în acest moment rezultă că avertizarea vizează posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile nu au precizat, în informațiile furnizate, că astfel de obiecte au căzut efectiv pe teritoriul județului.

Mesajul a fost transmis preventiv populației din zona vizată, cu recomandări privind măsurile de protecție care trebuie respectate pe durata alertei.

Alertele transmise populației din Tulcea au devenit tot mai frecvente pe fondul războiului din Ucraina și al incidentelor produse în apropierea graniței României.

În primele opt luni ale acestui an au fost depistate 32 de drone sau fragmente provenite de la aparate de zbor fără pilot, un număr aproape dublu față de cel înregistrat pe parcursul întregului an 2025. Cele mai multe astfel de cazuri au fost semnalate în Dobrogea, inclusiv în apropierea litoralului.

Totodată, de la începutul anului 2026, numărul mesajelor RO-Alert trimise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență locuitorilor din județul Tulcea, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, l-a depășit deja pe cel al alertelor extreme transmise din același motiv în România în întreaga perioadă 2023-2025.

Județul Tulcea se află printre zonele expuse unor astfel de avertizări din cauza proximității față de granița cu Ucraina și de zonele în care au loc atacuri asupra infrastructurii ucrainene.