MApN cheamă rezerviștii la exercițiul MOBEX 2026. Când are loc și cine trebuie să se prezinte la unitățile militare

Ministerul Apărării Naționale organizează, în perioada 5-12 octombrie 2026, exercițiul de mobilizare „MOBEX București – Ilfov 26”. O parte dintre rezerviștii din București și Ilfov vor primi ordine de chemare și vor participa timp de o zi la activități de pregătire.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat miercuri organizarea unui nou exercițiu destinat verificării stadiului pregătirii populației pentru apărare.

„MOBEX București – Ilfov 26” se va desfășura în perioada 5-12 octombrie 2026 și va implica o parte dintre rezerviștii care au domiciliul în municipiul București și județul Ilfov.

Persoanele chemate nu trebuie să se prezinte la unitățile militare pe întreaga perioadă a exercițiului. Fiecare rezervist convocat se va prezenta exclusiv la data înscrisă în ordinul de chemare și va participa la secvențele de pregătire pe durata unei singure zile.

Ordinele de chemare vor fi înmânate rezerviștilor de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne.

MApN precizează că participarea rezerviștilor convocați la astfel de activități nu este opțională. Potrivit Ministerului Apărării, Legea nr. 446/2006 stabilește obligația rezerviștilor de a participa la antrenamentele și exercițiile organizate pentru evaluarea rezervei.

Exercițiul din octombrie are rolul de a verifica inclusiv modul în care structurile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale pot fi completate cu resursele umane și materiale necesare.

MApN subliniază că MOBEX nu reprezintă o acțiune excepțională. Exercițiile de acest tip sunt planificate și organizate în fiecare an și vizează, în principiu, până la zece județe.

Prin intermediul lor este verificată funcționarea mecanismelor de mobilizare și modul în care structurile din domeniul apărării și securității naționale pot fi completate cu personal și resurse materiale.

Un exercițiu similar a avut loc în București și Ilfov și în 2025. La acel moment, autoritățile au decis să includă numai o parte dintre unitățile militare din Capitală și județul Ilfov, pentru a limita impactul socio-economic al activităților.

Ediția din acest an a exercițiului va continua verificările realizate în 2025. Astfel, în cadrul „MOBEX București – Ilfov 26” vor fi planificate unitățile militare care nu au fost verificate în timpul „MOBEX B-IF-25”.

Ministerul Apărării insistă asupra caracterului de rutină al exercițiului și recomandă populației să urmărească informațiile provenite din surse oficiale, în contextul desfășurării activităților și al chemării rezerviștilor.