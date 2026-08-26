MApN cheamă rezerviștii la exercițiul MOBEX 2026. Când are loc și cine trebuie să se prezinte la unitățile militare
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Ministerul Apărării Naționale organizează, în perioada 5-12 octombrie 2026, exercițiul de mobilizare „MOBEX București – Ilfov 26”. O parte dintre rezerviștii din București și Ilfov vor primi ordine de chemare și vor participa timp de o zi la activități de pregătire.
MOBEX București – Ilfov 26 se desfășoară între 5 și 12 octombrie
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat miercuri organizarea unui nou exercițiu destinat verificării stadiului pregătirii populației pentru apărare.
„MOBEX București – Ilfov 26” se va desfășura în perioada 5-12 octombrie 2026 și va implica o parte dintre rezerviștii care au domiciliul în municipiul București și județul Ilfov.
Persoanele chemate nu trebuie să se prezinte la unitățile militare pe întreaga perioadă a exercițiului. Fiecare rezervist convocat se va prezenta exclusiv la data înscrisă în ordinul de chemare și va participa la secvențele de pregătire pe durata unei singure zile.
Ordinele de chemare vor fi înmânate rezerviștilor de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne.
Rezerviștii care primesc ordin de chemare au obligația să participe
MApN precizează că participarea rezerviștilor convocați la astfel de activități nu este opțională. Potrivit Ministerului Apărării, Legea nr. 446/2006 stabilește obligația rezerviștilor de a participa la antrenamentele și exercițiile organizate pentru evaluarea rezervei.
Exercițiul din octombrie are rolul de a verifica inclusiv modul în care structurile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale pot fi completate cu resursele umane și materiale necesare.
Exercițiile MOBEX sunt organizate anual în România
MApN subliniază că MOBEX nu reprezintă o acțiune excepțională. Exercițiile de acest tip sunt planificate și organizate în fiecare an și vizează, în principiu, până la zece județe.
Prin intermediul lor este verificată funcționarea mecanismelor de mobilizare și modul în care structurile din domeniul apărării și securității naționale pot fi completate cu personal și resurse materiale.
Un exercițiu similar a avut loc în București și Ilfov și în 2025. La acel moment, autoritățile au decis să includă numai o parte dintre unitățile militare din Capitală și județul Ilfov, pentru a limita impactul socio-economic al activităților.
În 2026 vor fi verificate unitățile militare care nu au fost incluse anul trecut
Ediția din acest an a exercițiului va continua verificările realizate în 2025. Astfel, în cadrul „MOBEX București – Ilfov 26” vor fi planificate unitățile militare care nu au fost verificate în timpul „MOBEX B-IF-25”.
Ministerul Apărării insistă asupra caracterului de rutină al exercițiului și recomandă populației să urmărească informațiile provenite din surse oficiale, în contextul desfășurării activităților și al chemării rezerviștilor.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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