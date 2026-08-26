România a primit prima tranșă din fondurile SAFE. Lista echipamentelor militare care intră în program

România a primit miercuri prima plată în cadrul instrumentului de apărare Acțiunea pentru securitatea Europei (SAFE), în valoare de 2,5 miliarde de euro, a anunțat Comisia Europeană. Suma reprezintă 15% din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro destinată României și va fi utilizată pentru plata avansurilor aferente contractelor de achiziții militare sau cu scop dual civil-militar care au fost deja semnate.

Programul SAFE este destinat achizițiilor individuale sau realizate în comun de două sau mai multe state pentru echipamente militare. Toate programele derulate prin SAFE trebuie finalizate până în anul 2030.

Banii acordați prin SAFE nu reprezintă fonduri nerambursabile, ci împrumuturi. Dobânda este de maximum 3%, iar perioada de grație este de 10 ani. Astfel, rambursarea va începe abia din 2035 și va fi eșalonată pe o perioadă de aproximativ 30 de ani.

Din totalul de 16,7 miliarde de euro alocate României prin SAFE, 2,8 miliarde de euro sunt destinate achizițiilor pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte instituții din zona de siguranță și securitate națională.

Alte 4,2 miliarde de euro sunt alocate pentru construirea unor segmente din Autostrada Moldovei A7, pe tronsonul Pașcani – Suceava – Siret, și din Autostrada Unirii A8, pe tronsonul Moțca – Iași – Ungheni.

Cea mai mare parte a fondurilor, respectiv 9,6 miliarde de euro, este destinată achizițiilor militare ale Ministerului Apărării Naționale.

MApN a anunțat că, prin programul SAFE, are în vedere derularea a cel puțin 21 de proiecte de achiziții, dintre care 10 urmează să fie realizate în comun cu alte state europene.

Printre proiectele pentru care au fost încheiate deja contracte se află achiziția de mașini de luptă ale infanteriei Lynx KF41. România va primi 298 de astfel de vehicule, valoarea estimată fiind de aproximativ 3,34 miliarde de euro. Contractul a fost semnat la 29 mai 2026 cu Rheinmetall și Automecanica Mediaș.

Tot la 29 mai 2026 a fost semnat contractul pentru sistemul artileristic de apărare aeriană Skynex de 35 mm. Sunt prevăzute șapte sisteme, cu o valoare de aproximativ 476 de milioane de euro, furnizor fiind Rheinmetall Italia.

În aceeași zi a fost semnat și contractul pentru sistemul mobil antiaerian Skyranger 35. Proiectul presupune două sisteme, respectiv 24 de baterii, iar valoarea este estimată la aproximativ 470 de milioane de euro. Furnizorul este Rheinmetall Italia.

Un alt contract semnat la 29 mai 2026 vizează muniția de calibru 35 mm AHEAD, cu explozie programabilă. Sunt prevăzute 401.760 de cartușe, la o valoare estimată de aproximativ 450 de milioane de euro. Contractul a fost încheiat cu Rheinmetall Waffe Munition.

România a contractat și 87.360 de lovituri de muniție 35×228 mm LINKED HEI-T, în valoare de aproximativ 23,4 milioane de euro. Contractul a fost semnat prin NATO Support and Procurement Agency – NSPA.

Pentru sistemul CIWS Millennium Gun au fost contractate două unități, valoarea fiind de 36 de milioane de euro. Contractul a fost semnat la 29 mai 2026 cu Rheinmetall Italia.

Tot la 29 mai 2026 a fost semnat contractul pentru două nave de patrulare OPV, cunoscute și sub denumirea MMPV. Valoarea estimată este de aproximativ 836 de milioane de euro, navele urmând să fie realizate de NVL și șantierul Mangalia.

Un alt contract încheiat în aceeași zi prevede două vedete de intervenție pentru scafandri, VIS, cu o valoare estimată de aproximativ 84 de milioane de euro. Și acest proiect este realizat de NVL și șantierul Mangalia.

La 28 mai 2026 a fost semnat contractul pentru 860 de platforme de transport multifuncționale IVECO, în valoare de 214 milioane de euro. Furnizorul este IVECO Defence Vehicles România.

În cazul elicopterelor Airbus H225M, România va achiziționa 12 aparate, valoarea contractului fiind de 757 de milioane de euro fără TVA. Contractul a fost semnat la 17 iulie 2026, printr-o achiziție comună realizată prin Franța și DGA.

Tot la 17 iulie 2026 a fost semnat contractul pentru 12 radare de descoperire aeriană cu bătaie medie, de tip Thales Ground Master 200. Valoarea contractului este de 247 de milioane de euro, dintr-un buget aprobat de 258 de milioane de euro. Achiziția este realizată în comun prin Franța.

Pe lista proiectelor se află și sistemele rachete sol-aer cu rază medie SBAMD-MR IRIS-T. Sunt prevăzute trei sisteme, cu o valoare estimată la aproximativ 548 de milioane de euro. Contractul nu este încă semnat, termenul estimat fiind 31 decembrie 2027, iar achiziția urmează să fie realizată în comun cu Germania, prin Diehl Defence.

Un alt proiect nesemnat este sistemul de lansare a rachetelor navale NSM, Naval Strike Missile. România ar urma să primească șapte sisteme și 48 de rachete, valoarea estimată fiind de aproximativ 207 milioane de euro. Termenul este 2027, iar achiziția va fi realizată în comun cu Norvegia, prin Kongsberg.

România are în vedere și achiziția de muniție de tip loitering, respectiv drone kamikaze Gladius. Sunt prevăzute 70 de sisteme, cu o valoare estimată la aproximativ 147 de milioane de euro. Contractul nu este încă semnat, procedura fiind derulată în comun prin Polonia, în cadrul unui parteneriat între WB Group și Romaero.

Pentru centrele de operații de apărare aeriană și antirachetă SBAMD-TC sunt prevăzute două sisteme, cu o valoare estimată la aproximativ 160 de milioane de euro. Contractul este nesemnat, termenul fiind 2027, iar achiziția este realizată în comun prin Germania.

Pe lista proiectelor se află și mini-UAS din Clasa I, drone Vector și Scorpion. Sunt prevăzute 34 de sisteme, cu o valoare de 30,7 milioane de euro. Contractul a fost semnat cu Quantum Systems, iar livrarea este programată pentru 2027.

În total, valoarea proiectelor militare ale MApN prezentate în cadrul SAFE ajunge la aproximativ 8,57 miliarde de euro.

Proiect / echipament Cantitate Valoare estimată / contractată Status Mașină de luptă a infanteriei Lynx KF41 298 buc. ~3,34 mld. € Semnat la 29 mai 2026, Rheinmetall / Automecanica Mediaș Sistem antiaerian MANPAD MISTRAL 231 sisteme + 934 rachete ~626 mil. € Semnat în mai 2026, achiziție comună prin Franța / MBDA Elicoptere Airbus H225M 12 buc. 757 mil. € fără TVA Semnat la 17 iulie 2026, achiziție comună prin Franța / DGA Navă de patrulare OPV (MMPV) 2 nave ~836 mil. € Semnat la 29 mai 2026, NVL / șantier Mangalia Vedetă de intervenție pentru scafandri (VIS) 2 nave ~84 mil. € Semnat la 29 mai 2026, NVL / șantier Mangalia Sistem artileristic de apărare aeriană Skynex, 35 mm 7 sisteme ~476 mil. € Semnat la 29 mai 2026, Rheinmetall Italia Sistem mobil antiaerian Skyranger 35 2 sisteme / 24 baterii ~470 mil. € Semnat la 29 mai 2026, Rheinmetall Italia Muniție cal. 35 mm AHEAD 401.760 cartușe ~450 mil. € Semnat la 29 mai 2026, Rheinmetall Waffe Munition Muniție 35×228 mm LINKED HEI-T 87.360 lovituri ~23,4 mil. € Semnat prin NATO Support and Procurement Agency – NSPA Sistem CIWS Millennium Gun 2 buc. 36 mil. € Semnat la 29 mai 2026, Rheinmetall Italia Platforme de transport multifuncționale IVECO 860 buc. 214 mil. € Semnat la 28 mai 2026, IVECO Defence Vehicles România Radare de descoperire aeriană cu bătaie medie, Thales Ground Master 200 12 sisteme 247 mil. € dintr-un buget aprobat de 258 mil. € Semnat la 17 iulie 2026, achiziție comună prin Franța Sisteme rachete sol-aer cu rază medie SBAMD-MR IRIS-T 3 sisteme ~548 mil. € Nesemnat, termen estimat 31.12.2027, achiziție comună Germania / Diehl Defence Sistem lansare rachete navale NSM 7 sisteme + 48 rachete ~207 mil. € Nesemnat, termen 2027, achiziție comună cu Norvegia / Kongsberg Muniție de tip loitering, dronă kamikaze Gladius 70 sisteme ~147 mil. € Nesemnat, procedură de achiziție în comun prin Polonia; parteneriat WB Group / Romaero Centre de operații apărare aeriană și antirachetă SBAMD-TC 2 sisteme ~160 mil. € Nesemnat, termen 2027, achiziție comună prin Germania Mini UAS Clasa I, Vector / Scorpion 34 sisteme 30,7 mil. € Semnat cu Quantum Systems, livrare 2027 TOTAL – ~8,57 mld. € –

Programul SAFE include și achiziții destinate Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Printre acestea se numără două avioane tactice C-27J Spartan NG, furnizate de Leonardo S.p.A., pentru care valoarea contractului este de 245 de milioane de euro. Contractul este semnat.

Pentru elicopterele multirol H160 și H145 sunt prevăzute 12 aparate, respectiv șapte H160 și cinci H145. Furnizorul este Airbus Helicopters, iar valoarea contractului ajunge la 280.886.000 de euro. Contractul este semnat.

Un alt proiect presupune achiziția unui simulator de zbor pentru H135 și Sikorsky S-70M, furnizat de Simultec S.R.L. Valoarea este de 43.180.000 de euro, iar contractul este semnat.

În domeniul infrastructurii cibernetice sunt prevăzute centre de date mobile și SOC, furnizate de Logic Computer S.R.L., valoarea contractului fiind de 109.907.000 de euro. Contractul este semnat.

Platforma LLM integrată, furnizată de Digi România S.A., are o valoare de 196 de milioane de euro. Contractul este semnat și este aferent SRI.

Pentru gestionarea victimelor în masă sunt prevăzute echipamente furnizate de Deltamed SRL, în valoare de 133.771.000 de euro. Contractul este semnat.

În ceea ce privește ambarcațiunile pentru transport de trupe, intervenție și salvare, sunt prevăzute 11 nave, furnizate de Șantierul Naval Mangalia S.A. Valoarea contractului este de 24.310.000 de euro, iar acesta este semnat.

Platformele de comunicații și coordonare sunt furnizate de Dendrio Solutions, Dendrio Innovations, Arctic Stream și Tema Energy. Valoarea contractului este de 13 milioane de euro, iar acesta este semnat.

Un alt proiect prevede cinci unități pentru un laborator mobil TEMPEST, furnizate de Bluespace Technology S.A., în valoare de 1,5 milioane de euro. Contractul este semnat.

SRI are și contractul pentru șase elicoptere H175, cu Airbus, proiect a cărui valoare este de aproximativ 161 de milioane de euro fără TVA. Contractul a fost semnat în ianuarie 2023, iar valoarea menționată în proiect este de 132 de milioane de euro. Acesta figurează ca fiind semnat în ianuarie 2023 și aferent SRI.

Valoarea totală a acestor contracte SAFE ale MAI, SRI și IGSU este de aproximativ 1,208 miliarde de euro.

Echipament Cantitate Furnizor Valoare Status Avioane tactice C-27J Spartan NG 2 aeronave Leonardo S.p.A. 245.000.000 € Semnat Elicoptere multirol H160 și H145 12 elicoptere, 7 + 5 Airbus Helicopters 280.886.000 € Semnat Simulator de zbor H135, Sikorsky S-70M – Simultec S.R.L. 43.180.000 € Semnat Infrastructură cibernetică, centre de date mobile, SOC – Logic Computer S.R.L. 109.907.000 € Semnat Platformă LLM integrată – Digi România S.A. 196.000.000 € Semnat / SRI Echipamente pentru gestionarea victimelor în masă – Deltamed SRL 133.771.000 € Semnat Ambarcațiuni pentru transport trupe, intervenție și salvare 11 nave Șantierul Naval Mangalia S.A. 24.310.000 € Semnat Platforme de comunicații/coordonare – Dendrio Solutions, Dendrio Innovations, Arctic Stream, Tema Energy 13.000.000 € Semnat Laborator mobil TEMPEST 5 unități Bluespace Technology S.A. 1.500.000 € Semnat Elicoptere H175 6 unități Airbus ~161.000.000 € fără TVA Semnat în ianuarie 2023 / SRI TOTAL – – ~1,208 mld. € –

Separat de aceste contracte, Ministerul Afacerilor Interne gestionează și achiziția de arme de asalt, pistoale și puști în diferite configurații, inclusiv viitoarea armă de asalt a Armatei.

Contractul are în vedere atât producția armelor în România, cât și producția de muniție și are o valoare de peste 800 de milioane de euro. Contractul nu a fost semnat până la termenul-limită de 31 august 2026.

În acest context, Guvernul României caută acum o modalitate de a coopta o altă țară eligibilă pentru SAFE în cadrul contractului. Achiziția ar deveni astfel una comună, ceea ce ar permite contractarea ei și după termenul-limită inițial.