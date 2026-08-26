Semnal important după vizita șefului CIA la Moscova. Consilierul lui Nicușor Dan, despre vulnerabilitățile Rusiei
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Vlad Ionescu a comentat vizita făcută de șeful Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA la Moscova, într-un interviu care urmează să fie difuzat vineri de TVR Info.
Ce spune un consilier al președintelui Nicușor Dan despre vizita secretă a șefului CIA la Moscova
„Războiul din Ucraina nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin”, a declarat Vlad Ionescu, consilier de stat din echipa președintelui Nicușor Dan, din Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni.
Consilierul de stat a subliniat că, pentru România, ca parte a alianței și a flancului estic, existența unui dialog între Statele Unite și Rusia pe teme de stabilitate strategică și securitate reprezintă un element pozitiv.
„Partea pozitivă pentru noi, ca alianță și ca flanc estic, este că, iată, există un dialog între SUA și Rusia pe chestiuni de stabilitate strategică și de securitate. Nu cunoaștem foarte multe despre conținutul acestor convorbiri. Am văzut cel mai mult în presă, deci e greu să facem inferențe asupra a ceea ce s-a discutat”, a declarat consilierul de stat.
Ce spune consilierul despre războiul din Ucraina
Vlad Ionescu a afirmat că este posibil ca partea americană să urmărească menținerea războiului din Ucraina „în niște repere controlabile”, precum și orientarea conflictului „către o soluționare mai curând decât către o continuare a lui sine die”.
Declarațiile au fost făcute în contextul vizitei neanunțate la Moscova a lui John Ratcliffe, șeful Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite.
John Ratcliffe a mers marți la Moscova, iar primele informații indicau că deplasarea ar fi avut legătură cu transmiterea unui avertisment către Vladimir Putin privind posibila intenție a liderului rus de a escalada războiul din Ucraina.
Nu este clar dacă șeful CIA s-a întâlnit direct cu președintele Rusiei. Un corespondent la Kremlin, Alexander Iunașev, a scris pe Telegram că Vladimir Putin ar fi anulat un eveniment pentru care se pregăteau „sute de oameni”, pentru a participa la o astfel de întâlnire.
Kremlinul neagă o întâlnire între Ratcliffe și Putin
Informația privind o posibilă întrevedere între șeful CIA și Vladimir Putin a fost însă respinsă de Kremlin. „Nu au fost planificate întâlniri cu Putin”, a declarat Dmitri Peskov pentru TASS.
În declarațiile sale, Vlad Ionescu a făcut referire și la situația militară și economică a Rusiei, apreciind că există vulnerabilități pe ambele planuri.
„Putem specula că, sigur, Rusia nu se află într-o situație bună din punct de vedere a dinamicii războiului, nici economic, adică și economic vedem fragilități în economia rusă, ca să spun așa. Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin și, în acest context, e posibil ca Rusia să exploreze diverse scenarii, diverse opțiuni – mobilizarea, o mobilizare de amploare care ar face ca acest conflict, care deja a durat mai mult decât Primul Război Mondial, să se dezvolte și mai mult, cu implicații din nou negative asupra economiilor, asupra securității Europei și global”, a adăugat Vlad Ionescu.
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