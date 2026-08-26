Ce documente sunt acceptate la verificarea contului și de ce sunt respinse unele

Joc responsabil. Jocurile de noroc sunt destinate exclusiv persoanelor de peste 18 ani.

Cele mai multe verificări de cont se blochează dintr-un motiv banal: documentul trimis este corect, dar fotografia lui nu este. O margine tăiată sau un reflex peste serie sunt suficiente pentru un refuz.

Vestea bună este că lista motivelor de respingere este scurtă și previzibilă. Dacă o cunoști înainte, procesul se închide din prima încercare.

Cerințele sunt aceleași atât la Winboss cât și la alți operatori reglementați, fiindcă vin din aceleași obligații legale. De regulă vorbim de trei categorii.

Prima este actul de identitate, adică buletinul, cartea de identitate sau pașaportul. El confirmă numele, data nașterii și, implicit, faptul că ești major.

A doua este dovada de adresă, care confirmă unde locuiești: o factură de utilități recentă sau un extras de cont pe hârtie cu antet. A treia, cerută mai rar, este dovada metodei de plată.

Fiecare hârtie răspunde la o întrebare diferită:

Actul de identitate: Cine ești și dacă ai vârsta legală pentru a juca.

Dovada de adresă: Unde locuiești, pentru jurisdicția în care operează platforma.

Dovada metodei de plată: Că, într-adevăr, cardul sau contul îți aparține.

Dovada sursei fondurilor: Cerută doar la sume mari, pentru conformitate financiară.

Ultima categorie apare rar și nu la toți jucătorii. Când apare, nu înseamnă suspiciune, ci o procedură standard peste anumite praguri.

Aproape toate refuzurile vin din calitatea imaginii, nu din conținut. Motivele se repetă:

Colțurile documentului ies din cadru, deci pagina nu este completă. Blițul creează un reflex exact peste serie, număr sau fotografie. Imaginea este mișcată, iar textul mic devine imposibil de citit. Documentul este expirat la data încărcării, chiar dacă era valabil la înregistrare. Numele de pe factura de adresă diferă de cel din cont, de exemplu la o factură pe numele altui membru al familiei. Dovada de adresă este mai veche decât intervalul acceptat, de obicei trei luni.

Ultimele două nu se rezolvă cu o poză mai bună. Ele cer alt document, emis pe numele tău și recent.

Câteva reguli simple rezolvă majoritatea cazurilor. Așază documentul pe o suprafață mată, la lumină naturală, fără bliț, și fotografiază-l perpendicular, nu în unghi.

Verifică imaginea înainte să o încarci: trebuie să vezi toate cele patru colțuri și să poți citi fiecare rând, inclusiv seria. Dacă tu nu îl poți citi pe telefon, nici operatorul nu va putea.

Nu tăia și nu edita imaginea, chiar dacă intenția este să arate mai curat. Un document modificat digital este respins automat, indiferent cât de bine arată. Un ghid despre verificarea KYC explică pas cu pas ce se întâmplă după încărcare.

Verificarea se face de obicei în câteva ore, în programul echipei de conformitate. Un dosar trimis în weekend poate aștepta până luni.

Între timp poți juca normal, dacă platforma permite asta, dar retragerile rămân blocate până la finalizare. Tocmai de aceea, momentul potrivit pentru verificare este la deschiderea contului, nu când ai deja un câștig de scos.

Pe o platformă precum Winboss, statusul dosarului se vede direct în secțiunea de cont, împreună cu motivul unui eventual refuz.

Documentele acceptate sunt puține și standard: act de identitate, dovadă de adresă și, uneori, confirmarea metodei de plată. Refuzurile vin aproape mereu din fotografii incomplete, reflexe, documente expirate sau nume care nu corespund.

Fă pozele la lumină naturală, fără bliț și fără editare, și trimite-le la deschiderea contului. Așa verificarea devine un pas de câteva ore, nu o piedică descoperită la prima retragere.

Jocurile de noroc sunt permise de la 18 ani. Joacă doar cu bani pe care ți-i permiți să îi pierzi și tratează jocul ca pe o formă de divertisment, nu ca pe o sursă de venit.

Ce documente sunt cerute la verificarea contului?

Actul de identitate, o dovadă de adresă recentă și, în unele cazuri, confirmarea metodei de plată folosite pentru depuneri.

De ce mi-a fost respins buletinul, deși este valabil?

Cel mai des din cauza imaginii: colțuri tăiate, reflex de bliț peste serie sau text neclar. Refă fotografia la lumină naturală, perpendicular pe document.

Cât de veche poate fi dovada de adresă?

De regulă maximum trei luni. O factură mai veche este respinsă chiar dacă datele de pe ea sunt corecte.

Pot folosi o factură pe numele soțului sau al părinților?

Nu. Documentul trebuie emis pe numele titularului contului, altfel nu confirmă adresa persoanei verificate.

Pot juca în timp ce contul este în verificare?

De obicei da, însă retragerile rămân blocate până la finalizarea verificării. De aceea este mai bine să trimiți documentele la deschiderea contului.