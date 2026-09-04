Ce ar face NATO dacă o dronă rusească ar ucide civili în România? Scenariul testat în SUA

Un scenariu de securitate testat în Statele Unite pornește de la o situație care ar implica direct România și NATO: Rusia lansează un atac asupra Republicii Moldova, iar, în timpul operațiunii, o dronă rusească lovește un depozit de combustibil aflat pe teritoriul României, provocând moartea unor civili. Mai exact, este vorba despre scenariul relatat de jurnalistul David Ignatius, de la The Washington Post, care a asistat la exercițiu. The Washington Post – Putin’s hybrid war on Europe needs a firm U.S. response.

Scenariul a fost analizat de actuali membri ai Congresului SUA, foști militari, diplomați și reprezentanți ai serviciilor americane de informații. Exercițiul nu reprezintă o predicție și nu indică existența unor informații potrivit cărora un asemenea atac ar urma să aibă loc.

Scenariul a fost organizat cu implicarea Brooks School of Public Policy de la Cornell University și Rockefeller Foundation. La exercițiu a asistat jurnalistul veteran David Ignatius, de la The Washington Post, care a relatat ulterior despre scenariul și rezultatele simulării.

Elementul care a atras atenția nu este doar ipoteza unei agresiuni rusești asupra Republicii Moldova și a unei lovituri pe teritoriul românesc. Participanții au ajuns la concluzia că reacția Statelor Unite ar putea fi ezitantă, în condițiile în care opinia publică americană nu ar susține o intervenție militară puternică.

Exercițiul plasează acțiunea în anul 2028. Războiul din Ucraina continuă, fără ca una dintre părți să obțină o victorie decisivă, iar Moscova încearcă să profite de vulnerabilitățile și diviziunile existente în Europa.

În scenariul testat, Rusia atacă Republica Moldova. În timpul operațiunii, o dronă rusească lovește un depozit de combustibil de pe teritoriul României, stat membru al NATO, iar atacul provoacă victime civile.

Din acel moment, exercițiul se concentrează asupra reacției alianței în cazul în care un stat membru este atacat și sunt înregistrate victime. Situația ridică problema modului în care NATO ar transforma principiul apărării colective într-un răspuns concret.

Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord prevede că un atac armat împotriva unui membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților. Fiecare stat membru trebuie să ofere sprijin, prin măsurile pe care le consideră necesare, inclusiv prin folosirea forței armate.

În simularea desfășurată în SUA, aplicarea acestui principiu s-a dovedit însă mai complicată decât formularea sa din tratat.

David Ignatius a descris rezultatul exercițiului drept unul profund îngrijorător. Potrivit relatării sale, participanții din Congres au considerat că populația americană nu ar susține o reacție militară puternică într-o asemenea situație.

În același timp, simularea a indicat că, în lipsa unei conduceri ferme din partea Washingtonului, statele europene ar putea întâmpina dificultăți în formularea unui răspuns comun și coerent.

Exercițiul a mutat astfel atenția de la producerea unui atac la perioada imediat următoare, când aliații trebuie să evalueze situația, să stabilească responsabilitatea și să decidă asupra măsurilor necesare.

Ignatius a legat această problemă de credibilitatea descurajării NATO. Întrebarea ridicată de simulare este dacă Moscova ar putea interpreta eventualele ezitări occidentale din primele ore ale unei crize drept un semn că alianța nu va reacționa ferm.

Poziția oficială a NATO este mai fermă decât rezultatul simulării americane. La summitul de la Ankara, din 8 iulie 2026, liderii alianței și-au reafirmat angajamentul față de apărarea colectivă și Articolul 5, potrivit căruia un atac asupra unui aliat reprezintă un atac asupra tuturor.

În aceeași declarație, Rusia este prezentată drept o amenințare pe termen lung la adresa securității și stabilității euro-atlantice. NATO menține astfel principiul potrivit căruia apărarea colectivă reprezintă una dintre componentele centrale ale alianței.

Totuși, activarea Articolului 5 nu presupune automat că toate statele membre vor răspunde în același mod sau printr-o acțiune militară identică. Fiecare aliat trebuie să ofere sprijin și să stabilească, împreună cu ceilalți membri, măsurile pe care le consideră necesare.

Aceste măsuri pot include și utilizarea forței militare. Tocmai procesul de luare a deciziei politice reprezintă una dintre principalele necunoscute testate de scenarii precum cel desfășurat în Statele Unite.

Scenariul analizat de participanții americani apare într-un context în care România s-a confruntat deja cu incidente reale produse în apropierea frontierei cu Ucraina.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat în mod repetat situații privind atacurile rusești din apropierea frontierei, pătrunderi ale unor drone în spațiul aerian românesc și identificarea unor resturi de aeronave fără pilot pe teritoriul țării.

Diferența esențială față de scenariul testat în SUA este nivelul de escaladare. În situațiile raportate până acum, România a gestionat incursiuni și prăbușiri de drone fără ca scenariul descris în jocul de război, respectiv un atac soldat cu victime civile pe teritoriul unui stat NATO, să se producă.

Un astfel de incident ar schimba însă rapid natura situației, deoarece ar apărea necesitatea stabilirii responsabilității și a caracterului atacului, precum și a unei reacții coordonate între România și ceilalți aliați.

Pe 20 august 2026, radarele militare au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea frontierei României cu Ucraina. Pentru monitorizarea situației au fost ridicate două aeronave F-18 spaniole și un elicopter românesc IAR-330 SOCAT.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, la ora 03:21, o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc. Câteva minute mai târziu, aceasta s-a prăbușit la aproximativ patru kilometri nord-est de localitatea Grindu, din județul Tulcea.

Prăbușirea a provocat un incendiu, însă incidentul nu s-a soldat cu victime. Resturile dronei au fost recuperate ulterior, iar situația a fost transmisă autorităților competente.

Cazul s-a înscris într-o serie de incidente și alerte produse în zona de frontieră, pe fondul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Pe 27 iulie, Ministerul Apărării Naționale anunța că o altă dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României. În acel caz, avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

La 14 august, o dronă a fost descoperită după ce s-a prăbușit într-o zonă împădurită din apropierea localității Luncavița. Incidentul a reprezentat un alt episod produs în proximitatea frontierei cu Ucraina.

La începutul lunii septembrie, autoritățile au anunțat detectarea altor ținte aeriene în apropierea frontierei. Au fost ridicate aeronave pentru monitorizare, iar populația din nord-estul județului Tulcea a primit mesaje RO-Alert.

Succesiunea acestor situații a menținut zona de frontieră a României într-o stare de alertă, în contextul atacurilor rusești desfășurate în apropierea teritoriului românesc.

Jocul de război american pune accent pe diferența dintre un incident limitat și o acțiune care ar putea declanșa o criză la nivelul NATO.

O pătrundere accidentală, de scurtă durată, a unei drone în spațiul aerian al unui stat aliat reprezintă o situație diferită de un atac deliberat care produce victime pe teritoriul aceluiași stat. În al doilea caz, autoritățile române și aliații ar trebui să stabilească rapid natura incidentului, responsabilitatea și modalitatea de răspuns.

NATO precizează că, atunci când un aliat este victima unui atac armat și solicită aplicarea apărării colective, Consiliul Nord-Atlantic se reunește pentru a analiza situația și a decide asupra răspunsului alianței.

Problema evidențiată de simulare este intervalul de timp în care aceste decizii trebuie luate. Ezitarea din primele ore ale unei crize poate fi urmărită de adversar și interpretată ca un indicator al nivelului de determinare al alianței.

Poziția geografică a României face ca scenariile privind o posibilă escaladare în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic al NATO să aibă o relevanță directă pentru țară. România are frontieră cu Ucraina, are ieșire la Marea Neagră, găzduiește infrastructură militară aliată și reprezintă unul dintre statele aflate pe Flancul Estic al NATO.

În iunie 2026, militari din România, Statele Unite, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria au participat la exercițiul SEA BREEZE 26.1, condus de Flota a 6-a a Statelor Unite. Exercițiul a urmărit, între altele, creșterea capacității de reacție într-un mediu de securitate tot mai complex în regiunea Mării Negre.

Separat, exercițiul DYNAMIC FRONT 26 a avut ca obiectiv testarea unor planuri NATO și a interoperabilității dintre forțele militare ale statelor aliate. Exercițiul american nu indică faptul că Rusia ar urma să atace România și nici nu demonstrează că NATO nu ar interveni pentru apărarea unui stat membru. Scenariul testează însă o situație în care un atac asupra Republicii Moldova este urmat de o lovitură cu victime pe teritoriul României, iar aliații trebuie să decidă rapid cum răspund unei asemenea escaladări.