Dan Andronic: Rețetă de șantaj mediatic. Cuplul Păcuraru-Rizea încasează 110.000 de euro/lună din banii publici pentru liniște editorială

Dan Andronic susține că Maricel Păcuraru și Cristian Rizea ar folosi presiunea mediatică pentru a obține contracte finanțate din subvențiile publice acordate partidelor. Jurnalistul indică drept exemplu relația cu PSD și AUR, care ar direcționa lunar 110.000 de euro către o companie asociată trustului Realitatea.

Dan Andronic susține că relația dintre omul de afaceri Maricel Păcuraru și politicianul Cristian Rizea se înscrie într-un context mai larg privind modul în care sunt utilizate fondurile destinate partidelor politice. Într-un articol publicat pe evz.ro, acesta face referire la un nou raport independent privind transparența finanțării politice și afirmă că subvențiile acordate de la bugetul de stat ar fi folosite pentru plata unor sume către instituții media, pe care le compară cu veritabile „taxe de protecție mediatică”.

Andronic amintește că PSD a denunțat în 2024 ceea ce a calificat drept șantaj public exercitat de Realitatea Plus. El susține, totodată, că un mecanism similar ar fi fost aplicat și în Republica Moldova.

Potrivit unei analize recente realizate de Expert Forum (EFOR), care a examinat contractele încheiate în 2026, trustul Realitatea, controlat de omul de afaceri Maricel Păcuraru, ar încasa lunar 110.000 de euro de la Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Andronic afirmă că aceste sume, provenite din fonduri publice și direcționate către un singur grup media, indică existența unui mecanism de presiune politică. În opinia sa, acesta ar presupune o schimbare a tonului editorial, inclusiv oprirea unor campanii critice sau a atacurilor televizate, în contextul încheierii unor contracte comerciale avantajoase.

Datele prezentate în analiza citată indică faptul că, prin intermediul DBV Media House SRL, companie care produce și difuzează materiale pentru portalul Realitatea.net, ar fi fost încheiate două contracte-cadru. Unul dintre acestea, în valoare de 50.000 de euro pe lună, ar fi fost semnat cu PSD, în timp ce al doilea, în valoare de 60.000 de euro lunar, ar fi fost încheiat cu AUR.

În total, cele două formațiuni politice ar direcționa astfel 110.000 de euro pe lună către compania menționată. Potrivit lui Dan Andronic, aceasta este deținută prin PHG Media Invest SRL, firmă administrată de soția lui Maricel Păcuraru și care, afirmă jurnalistul, a fost sancționată în repetate rânduri de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) pentru încălcări ale legislației audiovizuale.

Dincolo de cifrele oficiale, Dan Andronic susține că adevărata miză este reprezentată de modul în care ar fi fost obținut contractul încheiat cu PSD. Potrivit acestuia, înainte de februarie 2026, când ar fi fost activat abonamentul lunar în valoare de 50.000 de euro, PSD și liderii formațiunii ar fi fost ținta unor atacuri mediatice susținute și agresive difuzate de postul Realitatea Plus.

Andronic afirmă că respectivele atacuri ar fi fost reluate sau preluate de la Cristian Rizea, pe care îl indică drept partener al lui Maricel Păcuraru. În opinia sa, campania de denigrare ar fi urmat un tipar pe care îl caracterizează drept șantaj de presă, prin difuzarea unor materiale defăimătoare în mod repetat, în prime-time, cu scopul de a determina conducerea PSD să accepte anumite condiții.

Jurnalistul susține că, imediat după încheierea înțelegerii comerciale finanțate din fonduri publice, tonul postului Realitatea Plus s-ar fi schimbat radical, iar atacurile la adresa social-democraților ar fi încetat. În interpretarea sa, această evoluție ar demonstra că scopul dezvăluirilor nu ar fi fost reprezentat de interesul public, ci obținerea unui contract comercial considerabil.

Dan Andronic susține că principalul factor din spatele acestor campanii de presiune ar fi reprezentat de relația dintre Maricel Păcuraru și Cristian Rizea, pe care o descrie drept un parteneriat bazat pe interese obscure și pe un trecut penal comun.

Potrivit jurnalistului, Cristian Rizea, fost deputat condamnat definitiv pentru corupție, ar fi părăsit România și s-ar fi refugiat în Republica Moldova, de unde ar fi început să publice materiale de tip „kompromat” la adresa unor foști colegi politicieni.

Andronic afirmă că Maricel Păcuraru, care a fost la rândul său condamnat în trecut în dosarul Poșta Română, i-ar fi pus la dispoziție lui Rizea platforma reprezentată de televiziunea Realitatea Plus.

În acest context, jurnalistul susține că declarațiile și acuzațiile formulate de Rizea ar fi fost transformate în instrumente de presiune și utilizate pentru a determina partidele politice și decidenții guvernamentali să accepte plata unor sume considerabile în schimbul încetării acuzațiilor și atacurilor mediatice.

Dan Andronic susține că acest mod de operare nu ar reprezenta o noutate pentru trustul Realitatea, ci mai degrabă o formă rafinată a unor practici care au fost denunțate în trecut inclusiv de reprezentanți ai conducerii PSD, în contextul unor conflicte publice.

Unul dintre cazurile invocate este cel al așa-numitei „emisiuni de 500.000 de euro”, devenită un exemplu în dezbaterea privind modul în care sunt cheltuite subvențiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat. Potrivit lui Andronic, AUR, formațiune condusă la acel moment de George Simion, ar fi plătit această sumă către trustul Realitatea Plus pentru o presupusă producție de promovare electorală.

Jurnalistul susține că principala controversă legată de contract ar fi fost generată de faptul că George Simion nu ar fi apărut în emisiunea respectivă. În opinia sa, această situație ar fi alimentat acuzațiile apărute în spațiul public potrivit cărora suma de 500.000 de euro nu ar fi reprezentat plata pentru un serviciu media efectiv, ci o presupusă „taxă de protecție” destinată menținerii unui anumit ton editorial și opririi campaniilor de denigrare la adresa formațiunii.

Andronic afirmă că documentele referitoare la contractele actuale ar indica, în opinia sa, perpetuarea acestui mecanism. El susține că formațiunile politice ar folosi fondurile primite de la stat pentru activități de comunicare politică pentru a direcționa sume către entități asociate cu Maricel Păcuraru și Cristian Rizea, transformând astfel, în interpretarea sa, subvențiile publice într-un instrument de protecție față de eventuale atacuri mediatice.