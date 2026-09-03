Colosseumul din Roma intră sub regim special de securitate. Furturile și tâlhăriile au determinat autoritățile să ia măsuri

Zona din jurul Colosseumului din Roma a fost declarată „zonă roșie” de securitate, pe fondul creșterii numărului de infracțiuni care afectează una dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale capitalei Italiei. Măsura presupune suplimentarea forțelor de securitate și acordarea unor competențe sporite agenților, cu scopul de a proteja atât turiștii, cât și locuitorii.

Decizia autorităților vine după o serie de incidente înregistrate în zona istorică a Romei. În luna iulie, aproximativ 50 de tineri au atacat forțele de ordine și au rănit mai mulți polițiști, folosind artificii. Autoritățile susțin că acest episod se înscrie într-o tendință mai amplă de creștere a faptelor infracționale din apropierea obiectivelor turistice, în special furturi, tâlhării și trafic de droguri.

Măsura privind „codul roșu” a fost instituită la sfârșitul lunii august și va rămâne în vigoare până la 24 decembrie. Pe lângă zona Colosseumului, autoritățile au introdus măsuri suplimentare de securitate în apropierea principalei gări din Roma, Termini, precum și în zonele din jurul Bazilicii Sfântul Petru și Bazilicii Santa Maria Maggiore.

În cazul Bazilicii Santa Maria Maggiore, numărul vizitatorilor a crescut după ce Papa Francisc a fost înmormântat acolo, în aprilie 2025, ceea ce a determinat o atenție suplimentară asupra securității zonei.

În noua zonă roșie, poliția locală va avea o prezență intensificată permanent, 24 de ore din 24, în paralel cu forțele militare. Armata italiană asigură deja protecția unor obiective turistice foarte aglomerate, utilizând bariere și puncte de control improvizate.

Prezența militarilor înarmați, îmbrăcați în uniforme de camuflaj și însoțiți de vehicule militare, nu pare însă să fi fost suficientă pentru descurajarea infractorilor de mici dimensiuni. Problemele de securitate continuă să fie semnalate chiar și în zonele în care există o prezență vizibilă a forțelor de ordine.

O turistă americană din Philadelphia, Janelle Triton, care vizita Colosseumul marți după-amiază, a relatat pentru CNN că a văzut o femeie jefuită în ciuda măsurilor stricte de securitate. Potrivit acesteia, hoțul dispăruse deja în momentul în care forțele de ordine au fost alertate.

„Măsurile de securitate sunt stricte aici, dar tocmai am văzut o femeie care a fost jefuită”, a declarat turista americană.

Turista a mai explicat că personalul hotelului i-a recomandat să nu meargă în zonă pe timpul nopții, motiv pentru care a evitat Colosseumul după lăsarea întunericului.

🚇 La stazione Colosseo–Fori Imperiali della Metro C è candidata al Prix Versailles 2026, tra le stazioni più belle del mondo. 🏛️ Mobilità, architettura e archeologia nel cuore di Roma. 👉 https://t.co/CScKBinCTl pic.twitter.com/yoYZ5NrgEW — Roma (@Roma) September 2, 2026

Scăderea nivelului de siguranță în jurul uneia dintre cele mai prestigioase atracții ale Romei se produce în ciuda milioanelor de euro investite în ultimii ani pentru modernizarea infrastructurii din zonă.

Oficialii au recunoscut însă că unele dintre aceste investiții ar putea contribui, în mod paradoxal, la facilitarea activității infracționale. Colosseumul atrage milioane de turiști și reprezintă una dintre principalele destinații ale celor care vizitează Roma, ceea ce îl transformă, în același timp, într-o țintă atractivă pentru infractori.

Lamberto Giannini, responsabilul cu securitatea din Roma, consideră că noua stație de metrou de la Colosseum se numără printre factorii care au contribuit la creșterea numărului de incidente.

Stația a fost inaugurată în decembrie 2025 și face parte dintr-un proiect în valoare de 7,2 miliarde de euro destinat îmbunătățirii rețelei de metrou a Romei. În subteranul acesteia funcționează un muzeu desfășurat pe mai multe niveluri, unde sunt prezentate artefacte descoperite în timpul anilor de lucrări pentru construirea unei noi linii de metrou.

Potrivit lui Giannini, stația a devenit însă și o cale de acces pentru tineri marginalizați care se deplasează către centrul istoric al Romei pentru a-i jefui pe turiști, dar și pe locuitorii care ajung în zonă după plecarea vizitatorilor.

Ordonanța prin care a fost instituită zona roșie arată că măsurile de securitate existente nu s-au dovedit suficiente pentru gestionarea unei situații catalogate drept o „urgență publică gravă”, care prezintă un risc de producere a unor daune grave în zonele sensibile.

Prin noul regim, agenții de securitate beneficiază de competențe suplimentare. Aceștia pot aresta persoane suspectate că tulbură ordinea publică și pot dispune ca anumite persoane să părăsească zona. Autoritățile urmează să evalueze și efectele noilor măsuri asupra criminalității.