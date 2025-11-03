Două persoane de cetățenie română au fost rănite luni după-amiaza, în urma colapsului unei secțiuni a turnului medieval Torre dei Conti, situat între Colosseum și Forumul Roman. Construcția, aflată în plin proces de restaurare, a cedat brusc în timpul lucrărilor.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a confirmat incidentul și prezența echipelor consulare române pe teren.

„Atât la spital, unde a fost transportat primul muncitor român salvat, cât şi la faţa locului unde situaţia este încă critică şi muncitorul român este prins sub dărâmături în acest moment, avem colegi prezenţi pentru asistenţa consulară şi comunicarea cu autorităţile italiene”, a transmis ministrul.

Șefa diplomației române a subliniat că MAE monitorizează situația prin consulatul și ambasada României la Roma.

„În legătură cu incidentul de la Roma, suntem în contact permanent cu consulatul şi ambasada care au fost din prima clipă în alertă şi în comunicare cu autorităţile italiene. Facem tot ce ţine de noi să le putem fi alături muncitorilor români însă putem şi confirma prezenţa şi grija autorităţilor italiene de la faţa locului. Avem confirmarea că sunt doi români răniţi în acest incident regretabil, unul de 48 de ani şi unul de 66 de ani, ambii sunt lucizi şi comunică”, a mai declarat Oana Țoiu.

Ea a transmis și un mesaj de sprijin pentru echipele de intervenție: „Munca pompierilor este vitală în acest moment”.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 11:20 (12:20 ora României), când o parte a structurii interioare a cedat, urmată de o altă surpare câteva ore mai târziu.

Monumentul, ridicat în secolul al XIII-lea de papa Inocențiu al III-lea, este una dintre cele mai vechi construcții fortificate din centrul Romei. Torre dei Conti are o înălțime de aproximativ 29 de metri și domină bulevardul Via dei Fori Imperiali, una dintre cele mai frecventate artere turistice ale capitalei italiene.

Clădirea se află în proces de restaurare din 2022, în cadrul unui proiect de patru ani care ar fi trebuit să se încheie în 2026. Zona din jurul șantierului era închisă traficului pietonal.

Reacția autorităților italiene

După accident, la fața locului au sosit primarul Romei, Roberto Gualtieri, ministrul Culturii, Alessandro Giuli, și prefectul Lamberto Giannini, pentru a evalua situația și a discuta cu muncitorii salvați. Autoritățile locale au confirmat că starea acestora este stabilă, iar zona rămâne izolată până la finalizarea verificărilor structurale.